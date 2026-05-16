Estados Unidos

El dramático video de un policía que casi dispara a un estudiante durante un juego con pistolas de agua

El incidente, registrado por la cámara corporal del oficial, renovó alertas sobre los peligros del juego “senior assassin” y la facilidad con que los juguetes pueden ser confundidos con armas verdaderas por las autoridades y residentes

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El video registrado por una cámara corporal muestra al agente de policía que respondió a un reporte de actividad sospechosa. Al llegar, desenfundó su arma. En ese momento, un estudiante saltó sobre el oficial y lo mojó con su pistola de agua. El policía, pese a la oscuridad, identificó que no existía una amenaza real y nadie resultó herido (Davison Township Police Department).

Un agente policial de Michigan estuvo a punto de disparar a un estudiante que participaba en el popular juego con pistolas de agua “senior assassin”.

El incidente encendió la alarma entre las autoridades locales y reavivó advertencias sobre los riesgos de estos juegos estudiantiles, que simulan persecuciones con armas de juguete y han generado situaciones peligrosas en varios estados, informó ABC News.

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Cómo se produjo el incidente en Michigan

El hecho ocurrió cuando un agente de la policía local, que investigaba un reporte por actividad sospechosa en el distrito escolar de Davison, se encontró con un joven vestido con sudadera azul y pantalón deportivo, quien portaba lo que parecía ser una pistola junto a un teléfono móvil.

El oficial tenía su arma reglamentaria desenfundada cuando el estudiante saltó hacia él y disparó su pistola de agua, lo que empapó al agente. En las imágenes de la cámara corporal, se escucha al estudiante pedir disculpas mientras el agente le responde: “Eres muy afortunado”.

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El superintendente de las Davison Community Schools, Matt Lobban, envió un mensaje a los padres de familia sobre el incidente y celebró que no hubo heridos: “Estamos muy agradecidos de que el agente, a pesar de la oscuridad, pudiera determinar que el estudiante no representaba una amenaza y que nadie resultó herido”. Además, Lobban instó a los estudiantes a no participar en estas actividades, ya que corren “el riesgo de una catástrofe”.

ABC News informó que el juego, conocido como senior assassin, se ha expandido en las secundarias estadounidenses y suele involucrar a grupos numerosos de alumnos que se “eliminan” con ataques de agua.

Vista nocturna de cámara corporal de policía apuntando un arma. Estudiante borroso con sudadera azul sostiene pistola de agua, iluminado por linterna
Las imágenes de la cámara corporal muestran cómo el escolar pide disculpas y el oficial advierte sobre el riesgo que enfrentó (Captura de video: Davison Township Police Department).

Senior assassin: una tradición del último año escolar

El senior assassin es una competencia en la que estudiantes de último año de secundaria reciben el nombre de un objetivo (“víctima”) y deben “eliminarlo” al disparar con una pistola de agua para continuar en el torneo.

La dinámica, frecuentemente celebrada como rito de graduación, exige que los participantes acechen a sus compañeros y documenten el “ataque” para avanzar. El juego incorporó aplicaciones móviles que ofrecen mapas y chats en tiempo real para los participantes.

Según la descripción de una de estas aplicaciones citada por Good Morning America, todos los jugadores deben aceptar directrices que incluyen respetar la propiedad privada, emplear juguetes claramente identificables y evitar conductas peligrosas.

Un hombre con sudadera azul está arrodillado en el césped por la noche, iluminado por una luz brillante. Un vehículo está en primer plano y otro en la calle
La rápida reacción del agente permitió evitar una tragedia al identificar que el estudiante portaba un juguete inofensivo (Captura de video: Davison Township Police Department).

Antecedentes en otros estados y advertencias de las autoridades

Según Fox News, en diversas escuelas secundarias, la presencia de alumnos con pistolas de agua y gafas de natación ha generado inquietud, dado que estos objetos pueden ser confundidos con armas reales y activar protocolos de emergencia por parte de las autoridades.

En consecuencia, el episodio de Michigan no es aislado. CBS News y ABC News han documentado sucesos similares en Louisiana, Indiana, Maryland, Nueva Jersey y Massachusetts.

En Kenner, Louisiana, un grupo de adolescentes fue confundido con potenciales delincuentes cuando vecinos los vieron ocultos bajo vehículos con lo que parecía ser un arma. El malentendido llevó al hijo del dueño de la casa a realizar disparos de advertencia reales que provocaron la huida de los participantes.

En Maryland, las fuerzas de seguridad han emitido recomendaciones a los estudiantes para que, si deciden participar, lo hagan con máxima precaución. Por consiguiente, la Oficina del Sheriff del Condado de Harford advirtió en sus redes sociales: “Estas situaciones pueden ser fácilmente malinterpretadas y derivar en una respuesta urgente de la policía, lo que crea riesgos innecesarios para los estudiantes, el público y los equipos de emergencia”.

Primer plano de la mano de un adolescente sosteniendo una pistola de agua de juguete naranja que lanza un chorro de agua. Fondo azul oscuro.
El incidente en Davison reaviva advertencias sobre los riesgos del senior assassin y la posibilidad de tragedias en juegos estudiantiles con pistolas de agua.

La policía de Indiana también emitió advertencias públicas, después de que un joven fuera arrestado y acusado de intimidación con agravantes al portar un arma de juguete que, a simple vista, parecía real, informaron en Good Morning America.

En ese caso, la llamada al 911 alertó sobre un individuo armado que esperaba fuera de un negocio. Diez agentes de patrulla en servicio, dos agentes fuera de servicio y un ayudante del sheriff del condado de Porter acudieron al lugar y encontraron al joven, quien explicó que jugaba senior assassin.

CBS News también recogió un caso en Stoneham, Massachusetts, donde la policía respondió a una llamada por la presencia de un hombre armado que resultó ser un estudiante con una pistola de agua. Los oficiales lo inmovilizaron a punta de pistola antes de descubrir la verdadera naturaleza del objeto.

Pese a que en algunos estados no se han reportado incidentes graves, la preocupación de las autoridades permanece conforme el juego gana popularidad entre los adolescentes en temporada de graduaciones.

Por ello, las autoridades recomiendan enfáticamente utilizar pistolas de agua de colores llamativos para evitar confusiones y solicitan no traspasar propiedades privadas ni incurrir en conductas temerarias como conducir de forma imprudente o irrumpir en la vía pública.

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