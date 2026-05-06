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El petróleo bajó a mínimos de dos semanas ante las perspectivas de un acuerdo en Medio Oriente

Un nuevo impulso a las gestiones diplomáticas ha suscitado una reacción inmediata de los mercados, llevando la referencia europea del crudo por debajo de los 100 dólares por barril por primera vez desde el 22 de abril

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El precio del petróleo Brent retrocedió un 7,83% y cerró en 101,27 dólares por barril tras avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. (REUTERS/Amr Alfiky)
El precio del petróleo Brent retrocedió un 7,83% y cerró en 101,27 dólares por barril tras avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. (REUTERS/Amr Alfiky)

El precio del petróleo Brent cayó un 7,83% este miércoles hasta los 101,27 dólares por barril, su nivel más bajo en dos semanas, tras conocerse que Estados Unidos e Irán podrían estar cerca de suscribir un memorando de entendimiento que pondría fin a la guerra y abriría un marco para las negociaciones nucleares. El West Texas Intermediate (WTI) estadounidense retrocedió un 7,03%, hasta los 95,08 dólares.

El Brent, de referencia en Europa, cerró la sesión en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres con una caída de 8,60 dólares frente al cierre previo de 109,87 dólares. Durante la jornada llegó a tocar un mínimo intrasesión de 96,75 dólares, por debajo de los 100 dólares por primera vez desde el 22 de abril.

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Una fuente del mediador Pakistán confirmó que Washington y Teherán estaban a punto de acordar un memorando de entendimiento de una sola página. Irán señaló que revisaba una nueva propuesta estadounidense: un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Teherán, citado por la agencia de noticias ISNA, indicó que la república islámica comunicaría su respuesta próximamente a través de Islamabad.

El medio estadounidense Axios reportó, citando fuentes propias, que Washington esperaba recibir la posición iraní sobre varios puntos clave en un plazo de 48 horas, y que esta era la ocasión en que ambas partes habían estado más cerca de un acuerdo desde el inicio del conflicto.

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La recuperación parcial del Brent desde sus mínimos de sesión se produjo tras dos declaraciones que enfriaron el optimismo inicial. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que era “demasiado pronto” para contemplar conversaciones directas con Teherán, mientras que un parlamentario iraní calificó la propuesta de Washington como “más una lista de deseos que una realidad”.

El barril Brent registró su nivel más bajo en dos semanas y llegó a cotizar en mínimos intradía de 96,75 dólares, perdiendo el umbral de los 100 dólares desde abril.
El barril Brent registró su nivel más bajo en dos semanas y llegó a cotizar en mínimos intradía de 96,75 dólares, perdiendo el umbral de los 100 dólares desde abril.

Casi al cierre de la jornada, Trump matizó su postura al señalar que Estados Unidos mantenía conversaciones “muy buenas” con Irán en las últimas horas y que veía “muy posible” alcanzar un acuerdo para poner fin tanto a la guerra como al bloqueo del estrecho de Ormuz. En paralelo, Israel confirmó haber ejecutado un ataque en Beirut con el objetivo de eliminar a un comandante de Hizbulá, el primero que alcanzaba los suburbios de la capital libanesa desde el inicio del alto el fuego en la madrugada del 16 al 17 de abril.

El cierre del estrecho de Ormuz desde el inicio del conflicto en febrero ha sido el principal motor del alza de precios registrada en semanas recientes: el Brent cotizó la semana pasada a su nivel más alto desde marzo de 2022. La interrupción del tráfico marítimo ha reducido las reservas mundiales de petróleo y combustible, dado que las refinerías han intentado compensar el déficit de producción sin lograrlo plenamente. El lunes, el Ejército de Estados Unidos informó haber destruido varias embarcaciones pequeñas iraníes como parte de las operaciones para permitir la salida de barcos varados en el estrecho.

Fawad Razaqzada, analista de mercado de Stonex, advirtió en su boletín semanal que los mercados petroleros han experimentado una gran volatilidad por las “señales contradictorias” en torno al conflicto, que han generado una “gran incertidumbre”. Razaqzada subrayó que un pacto entre Washington y Teherán no está garantizado, aunque apuntó que la lectura más optimista es que Trump “está ansioso” por cerrar un acuerdo antes de su reunión con el presidente chino Xi Jinping, prevista para mediados de mayo.

(Con información de EFE y Reuters)

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