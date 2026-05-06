Retiran una leche en polvo para bebés del mercado estadounidense por alerta de contaminación

La FDA ordenó el retiro de más de 16.400 latas de la fórmula infantil a2 Platinum Premium USA por riesgo de contaminación con cereulida en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un total de 16.428 latas de la fórmula infantil de leche en polvo a2 Platinum Premium USA (producida por a2 Milk Company) fueron retiradas del mercado de Estados Unidos por riesgo de contaminación con cereulida, una toxina bacteriana capaz de provocar vómitos y deshidratación en bebés.

La FDA, la agencia reguladora de alimentos de Estados Unidos, lanzó la advertencia tras confirmar el problema en tres lotes concretos y pidió a los padres actuar de inmediato para evitar complicaciones. La fórmula se vendió exclusivamente dentro del país, tanto a través de la web de la empresa, Amazon y tiendas Meijer.

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La toxina, generada por ciertas cepas de Bacillus cereus, es resistente al calor y no se elimina al preparar la leche con agua caliente. Por esa razón, la FDA recomienda dejar de utilizar los lotes afectados y consultar al pediatra ante la aparición de síntomas gastrointestinales en los bebés. Hasta el momento no se registraron casos de menores enfermos vinculados a estos lotes.

La toxina cereulida, resistente al calor y generada por Bacillus cereus, puede causar vómitos y deshidratación en bebés tras consumir la fórmula retirada (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

El retiro afecta sólo a la versión importada al mercado estadounidense. Las variedades vendidas en otros países, como Australia y Nueva Zelanda, cuentan con una fórmula distinta y no están bajo la alerta de retiro.

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La toxina se detectó tras una serie de análisis adicionales realizados luego de que la autoridad reguladora de alimentos de Nueva Zelanda actualizara sus exigencias de control. La cereulida puede provocar cuadros de vómitos, náuseas y, en algunos casos, deshidratación grave en bebés.

Una lata de fórmula infantil a2 Platinum para bebés de 0 a 12 meses se muestra junto a su tapa con las fechas de fabricación y caducidad (FDA)

Los síntomas pueden presentarse entre 30 minutos y seis horas después de consumir el producto. Aunque en la mayoría de los casos se resuelven en menos de 24 horas, los lactantes afectados podrían requerir atención médica.

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El probable origen del inconveniente es uno de los ingredientes de la fórmula, aunque la empresa no informó cuál.

¿Qué lotes están fuera de circulación?

La alerta de la FDA identifica tres lotes específicos de la leche en polvo a2 Platinum Premium USA. Los consumidores pueden identificarlos revisando la base de cada envase, donde figura el número de lote y la fecha de vencimiento.

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Lote 2210269454 – Vence: 15 de julio de 2026

Lote 2210324609 – Vence: 21 de enero de 2027

Lote 2210321712 – Vence: 15 de enero de 2027

Estos lotes corresponden únicamente al producto importado para Estados Unidos. Las versiones comercializadas en otros países, incluyendo Australia y Nueva Zelanda, poseen una fórmula diferente y no están involucradas en el retiro.

¿Cuántas familias pueden verse afectadas?

Se produjeron 63.078 latas dentro de los lotes comprometidos; de ellas, aproximadamente 16.428 latas ya llegaron a consumidores antes del anuncio de la alerta.

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La FDA recomienda consultar al pediatra si se presentan síntomas gastrointestinales en bebés tras consumir la fórmula de los lotes afectados (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Hasta el cierre del comunicado, la FDA no recibió reportes de enfermedades asociadas, pero enfatiza la necesidad de actuar rápidamente y con precaución.

¿Qué deben hacer los padres ante la alerta?

La FDA y la empresa fabricante establecieron una serie de pasos dirigidos a proteger a los bebés y minimizar riesgos:

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Verifique el número de lote y fecha: Revise la base de la lata para identificar si corresponde a los lotes señalados.

Suspenda el uso de inmediato: Si la fórmula corresponde a los lotes afectados, deje de utilizarla.

Elimine o devuelva el producto: Puede desechar la lata de forma segura o devolverla al punto de compra para obtener un reembolso.

Observe la salud del bebé: Si el niño manifiesta vómitos, diarrea, náuseas o letargo, consulte sin demora a un pediatra o proveedor de salud.

Reporte cualquier incidente: Utilice el sistema MedWatch de la FDA para informar sobre síntomas o reacciones adversas asociadas con el producto retirado.

Para dudas llame al 1-844-422-6455 (de lunes a viernes, entre las 8 y las 17 horas, hora del este) o visite a2platinum.com.

Tanto a2 Milk Company como la FDA confirmaron que sólo la versión de la fórmula importada para Estados Unidos está involucrada en el retiro. Las fórmulas destinadas a otros países, con diferente etiquetado y composición, no presentan riesgo, según los controles realizados.