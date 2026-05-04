USCIS frena la resolución de green cards y permisos de trabajo: a quién afecta y qué hacer para no perder tu trámite según la actualización oficial

La suspensión temporal de trámites migratorios del USCIS desde abril de 2026 afecta a solicitantes vinculados a países bajo restricciones presidenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) de suspender temporalmente la resolución de ciertos trámites migratorios afecta principalmente a personas que solicitaron residencia permanente o permisos de trabajo y que tienen ciudadanía o nacimiento en países sujetos a restricciones presidenciales.

Esta medida, vigente desde abril de 2026, impacta exclusivamente a ese sector de migrantes y exige la verificación activa del estado de cada solicitud, según el portal oficial uscis.gov.

PUBLICIDAD

De acuerdo con uscis.gov, la suspensión temporal aplica únicamente a trámites vinculados a países bajo restricciones presidenciales, lo que significa que no se rechaza la gestión, sino que la resolución queda en pausa por tiempo indefinido.

Los solicitantes sin relación con estos países pueden avanzar con sus procesos habituales. El USCIS recomienda mantener vigentes los permisos temporales y responder a cualquier requerimiento oficial para proteger los derechos migratorios, según la Universidad de Colorado Boulder.

PUBLICIDAD

La medida abarca principalmente los trámites de residencia permanente, permisos de trabajo y cambios de estatus migratorio relacionados con países restringidos, según detalla el portal institucional de USCIS.

Los permisos de trabajo y la residencia permanente quedan en pausa para quienes nacieron o tienen ciudadanía en países sujetos a restricciones migratorias de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las renovaciones de residencia, los procedimientos de naturalización y otros trámites no afectados por las restricciones presidenciales continúan con los plazos regulares, aunque pueden sufrir demoras adicionales por controles de seguridad.

PUBLICIDAD

Qué trámites migratorios están afectados y cuáles continúan con normalidad

La suspensión temporal impuesta por el USCIS impacta a quienes gestionan la residencia permanente, permisos de trabajo o cambios de estatus migratorio y tienen vínculo con países sujetos a restricciones presidenciales.

Los trámites de renovación de residencia y naturalización, así como otros procedimientos no relacionados con países restringidos, mantienen su curso habitual.

PUBLICIDAD

Sin embargo, todos los solicitantes pueden enfrentar demoras generales debido a la intensificación de los controles de seguridad, según la Universidad de Colorado Boulder.

Ejemplo práctico: efectos de la pausa en trámites migratorios

Un caso citado es el de María, quien solicitó la residencia permanente en marzo de 2026. Aunque cumplió todos los requisitos, recibió una notificación del USCIS informando la suspensión indefinida de su expediente por su vínculo con un país bajo restricciones presidenciales.

PUBLICIDAD

El USCIS aconseja a los migrantes afectados mantener sus permisos temporales vigentes y responder rápidamente a cualquier requerimiento oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite de María no fue rechazado, pero permanece en espera y debe responder con rapidez a cualquier requerimiento de evidencia, además de mantener vigentes sus permisos temporales.

El portal de la Universidad de Colorado Boulder aconseja que quienes se encuentren en situaciones similares consulten periódicamente las actualizaciones en uscis.gov y busquen asesoría profesional si su estatus depende de trámites en pausa.

PUBLICIDAD

Recomendaciones oficiales para mantener derechos migratorios durante la suspensión

Las directrices del USCIS subrayan la importancia de actualizar los datos personales y la documentación en el portal institucional.

Es fundamental responder puntualmente a cualquier solicitud de información o requerimiento de evidencia para evitar el cierre del expediente.

PUBLICIDAD

Tanto uscis.gov como la Universidad de Colorado Boulder recomiendan anticipar la renovación de permisos temporales antes de su vencimiento y consultar a abogados especializados o entidades oficiales ante cualquier duda.

En caso de recibir un requerimiento de evidencia, la entrega de documentación debe realizarse dentro del plazo asignado, ya que ignorar este paso podría resultar en el cierre del caso, según indica el USCIS.

PUBLICIDAD

Dónde consultar la lista de países afectados y recursos útiles

La lista de países sujetos a restricciones presidenciales y los comunicados oficiales sobre la suspensión de trámites pueden consultarse en uscis.gov y en la Universidad de Colorado Boulder.

Ambos portales proporcionan información actualizada en español y herramientas para verificar si una solicitud está incluida en el grupo afectado. Se recomienda revisar regularmente estos sitios para anticipar posibles cambios en los procedimientos migratorios.

Las demoras por controles de seguridad migratoria pueden afectar a todos los solicitantes, aunque solo ciertos trámites son suspendidos indefinidamente por el USCIS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preguntas frecuentes sobre la suspensión de trámites migratorios

La suspensión impuesta por el USCIS no constituye un rechazo definitivo del trámite, sino una pausa de duración indefinida hasta que la medida sea levantada.

Una vez que expiren las restricciones presidenciales, los expedientes continuarán su curso normal, según el portal oficial.

Si un solicitante recibe un requerimiento de evidencia, debe cumplir con la respuesta en el plazo asignado, incluso si el expediente está en pausa, ya que de lo contrario el caso podría cerrarse, advierte la Universidad de Colorado Boulder.

Para verificar si un país está bajo restricciones presidenciales, se debe consultar la información actualizada en los portales oficiales de uscis.gov y colorado.edu.

Además, si el permiso de trabajo está próximo a vencer, es imprescindible solicitar la renovación sin demora, aunque el expediente permanezca en pausa. Mantener la documentación al día es esencial para no perder derechos migratorios.

Mientras la mayoría de los trámites migratorios sigue con normalidad, solo quienes tienen relación con países en la lista podrían experimentar demoras de duración indefinida.

Para quienes no están sujetos a restricciones presidenciales, los procedimientos se mantienen sin cambios relevantes. Las fuentes oficiales insisten en la actualización constante de datos, el cumplimiento riguroso de los plazos y la consulta permanente de los canales informativos del USCIS y la Universidad de Colorado Boulder para resguardar los derechos migratorios en los próximos años.