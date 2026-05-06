Trump presiona al régimen de Irán para que acepte su propuesta: “Si no lo hacen, comenzarán los bombardeos”

Trump presiona a Irán para aceptar su propuesta:. (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia al régimen de Irán este miércoles al afirmar que, si Teherán no acepta los términos propuestos por Washington, su país retomará los ataques con una intensidad “mucho mayor” que la registrada previamente.

A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el mandatario sostuvo que existe la posibilidad de poner fin a la operación militar denominada “Furia Épica” siempre que Irán cumpla con lo acordado.

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“Si Irán acepta dar lo que se ha acordado, lo cual quizá sea una gran suposición, la ya legendaria Epic Fury llegará a su fin, y el bloqueo altamente efectivo permitirá que el estrecho de Ormuz esté abierto para todos, incluido Irán”, escribió Trump.

El mensaje pubicado por Trump en Truth Social.

En el mismo mensaje, el presidente dejó en claro que el escenario podría escalar rápidamente en caso de una negativa iraní. “Si no están de acuerdo, comenzarán los bombardeos, y serán, lamentablemente, a un nivel e intensidad mucho mayores que antes”, advirtió.

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Por su parte, el régimen iraní advirtió este miércoles que solo accederá a un acuerdo de paz si este resulta “justo”, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovara su llamado a la rendición y suspendiera una operación naval destinada a reabrir el estratégico Estrecho de Ormuz. La iniciativa estadounidense, bautizada “Proyecto Libertad”, había comenzado esta misma semana y pretendía restaurar el tráfico marítimo en la región, afectada por tensiones y ataques recientes.

Las declaraciones surgieron luego de una reunión entre el viceministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, en la capital china, donde ambos gobiernos discutieron la situación regional y la posibilidad de reactivar el alto el fuego vigente desde hace un mes.

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China reiteró el respaldo al derecho de Irán a usar energía nuclear con fines pacíficos y pidió seguridad en la navegación marítima. (MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE CHINA/REUTERS)

Durante el encuentro, Irán manifestó que no está dispuesto a aceptar ninguna imposición unilateral y que cualquier acuerdo de paz debe respetar sus intereses. La delegación iraní remarcó que Teherán solo considerará un cese de hostilidades bajo condiciones equitativas. “Sólo habrá un acuerdo si es justo”, subrayó un portavoz. La posición iraní se expresó en un contexto marcado por ataques recientes a buques comerciales y una creciente presión internacional para restaurar la seguridad en las rutas marítimas de la región.

El presidente de Estados Unidos suspendió el martes la operación naval “Proyecto Libertad”, destinada a escoltar embarcaciones comerciales a través del estrecho de Ormuz. La misión, iniciada tres días antes, no logró reactivar el tráfico marítimo y desató una nueva ola de ataques iraníes a buques y a objetivos en países vecinos, según informó AP. El más reciente incidente afectó a un portacontenedores francés, que resultó alcanzado el martes y obligó a evacuar a la tripulación herida.

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Trump afirma que la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz depende del cumplimiento de las condiciones acordadas por parte de Irán. (REUTERS/ARCHIVO)

Trump justificó la suspensión de la operación al declarar que buscaba evitar una escalada militar y favorecer un acuerdo con Irán. El mandatario estadounidense afirmó previamente ante periodistas en la Casa Blanca: “Deberían hacer lo inteligente, porque no queremos ir ahí y matar gente. De verdad que no. No quiero hacer eso, es demasiado duro”. Trump minimizó la capacidad militar iraní y sugirió que Teherán “debería ondear la bandera blanca de la rendición”, aunque reconoció que no lo haría por motivos de orgullo. “Juegan a sus juegos, pero déjenme decirles algo: quieren llegar a un acuerdo. ¿Y quién no querría hacerlo, cuando tu ejército ha desaparecido por completo?”, agregó el presidente estadounidense.

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