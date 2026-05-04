Estados Unidos

Las renovaciones en Disneyland traen cierres temporales para verano 2026

Quienes planean visitar el parque deberán estar atentos a las fechas y restricciones que afectarán varias experiencias conocidas

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Disneyland, Pixie Hollow, Pirates of the Caribbean, Fantasmic y Volcano Bay afrontan cierres y limitaciones operativas, según el sitio oficial del parque temático. Foto: Pixabay
Disneyland, Pixie Hollow, Pirates of the Caribbean, Fantasmic y Volcano Bay afrontan cierres y limitaciones operativas, según el sitio oficial del parque temático. Foto: Pixabay

Disneyland, Pixie Hollow, Pirates of the Caribbean, Fantasmic y Volcano Bay afrontan cierres y limitaciones operativas, según el sitio oficial del parque temático.

Algunas atracciones de Disneyland permanecerán cerradas el próximo verano: Pixie Hollow y el espectáculo Fantasmic tendrán un funcionamiento limitado durante el mes de mayo. Otros de los atractivos que no estarán disponibles incluyen Pirates of the Caribbean desde el lunes 4 de mayo hasta, al menos, principios de junio, informó el sitio oficial del parque temático y recopiló el diario regional Orange County Register.

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Por qué hay atractivos que no funcionarán en Disneyland

Las tareas de mantenimiento y remodelación motivan estas interrupciones, afectando también a espacios populares como Pixie Hollow, que operará parcialmente hasta el 7 de junio y cerrará los martes y jueves, y el espectáculo Fantasmic, cuya función diaria se reanudará el 22 de mayo tras suspensiones selectivas, según el sitio oficial del parque temático.

El restaurante Blue Bayou, ubicado dentro de Pirates of the Caribbean, dejará de atender del 4 al 20 de mayo, detalló el portal especializado Undercover Tourist. Otros juegos, como Buzz Lightyear Astro Blasters, Silly Symphony Swings e Inside Out Emotional Whirlwind, también permanecerán fuera de servicio hasta junio.

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Algunas atracciones de Disneyland permanecerán cerradas el próximo verano: Pixie Hollow y el espectáculo Fantasmic tendrán un funcionamiento limitado durante el mes de mayo. Foto: Disneyland
Algunas atracciones de Disneyland permanecerán cerradas el próximo verano: Pixie Hollow y el espectáculo Fantasmic tendrán un funcionamiento limitado durante el mes de mayo. Foto: Disneyland

La operadora confirmó al medio económico estadounidense FOX Business que estos cierres forman parte del programa rutinario de renovaciones, cuya planificación busca reducir el impacto en la experiencia de los huéspedes. Tras estos períodos de cierre, ya reabrieron Disneyland Monorail, Davy Crockett’s Explorer Canoes y Roger Rabbit’s Car Toon Spin.

Otros atractivos que dejarán de funcionar en Disneyland

El parque acuático Volcano Bay cerrará sus puertas desde el 26 de octubre de 2026 hasta marzo de 2027, en lo que será la primera gran refacción desde su inauguración en 2017. Este cierre prolongado, de cinco meses, responde a la necesidad de realizar tareas de mantenimiento rutinario y mejoras generales en las instalaciones, que incluirán tanto áreas de esparcimiento como sectores técnicos para optimizar la experiencia del visitante.

Durante este periodo, el parque no estará operativo, mientras que Universal Studios Florida e Islands of Adventure continuarán funcionando con normalidad. Se recomienda a quienes planean su viaje para fines de 2026 o comienzos de 2027 consultar el calendario de reapertura y considerar ajustes en su itinerario.

El parque acuático Volcano Bay cerrará sus puertas desde el 26 de octubre de 2026 hasta marzo de 2027, en lo que será la primera gran refacción desde su inauguración en 2017. Foto: DisneyLand Universal
El parque acuático Volcano Bay cerrará sus puertas desde el 26 de octubre de 2026 hasta marzo de 2027, en lo que será la primera gran refacción desde su inauguración en 2017. Foto: DisneyLand Universal

La decisión de cerrar temporalmente Volcano Bay busca garantizar la seguridad y el confort de los usuarios, además de preservar la infraestructura del parque. La reapertura está prevista para el 24 de marzo de 2027 o antes, según avance el proceso de remodelación. Universal Orlando comunicó que este tipo de intervenciones extensas se programan con antelación, aunque las fechas podrían modificarse según necesidades técnicas.

CityWalk, el centro de entretenimiento y gastronomía del resort, también experimenta cambios. Uno de sus movimientos importantes es que cerrará definitivamente el Burger King Whopper Bar, espacio que será reemplazado por la llegada de la cadena Five Guys en el verano próximo. Este recambio responde a la estrategia de Universal Orlando de renovar su oferta culinaria y mantener atractiva la propuesta para el público recurrente y los nuevos visitantes.

La actualización de locales en CityWalk forma parte de un proceso constante de renovación en el resort, donde las aperturas y cierres de establecimientos buscan responder a las tendencias de consumo y preferencias del público. Estos cambios afectan tanto a propuestas gastronómicas como a experiencias de ocio, por lo que se recomienda revisar periódicamente la información oficial antes de programar una visita.

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