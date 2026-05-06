Crece la expectativa por avances en un acuerdo entre EEUU e Irán: suben las bolsas y cae el petróleo. (Amirhosein Khorgooi/AP)

La posibilidad de un acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en la región y establecer un marco para futuras negociaciones nucleares impulsó este miércoles a los mercados internacionales. Según informó Axios, funcionarios estadounidenses y fuentes cercanas a la negociación confirmaron que ambas partes se acercan a un memorando de entendimiento de una página, cuyo borrador podría transformarse en una salida diplomática en las próximas 48 horas.

La expectativa de un desenlace favorable se reflejó de inmediato en los mercados financieros. El barril de Brent europeo retrocedía un 9% hacia las 11:00 GMT, operando por debajo de los USD 100, mientras que el WTI de Texas cedía un 11%, a USD 90, ante la previsión de que los bloqueos y restricciones en el estrecho de Ormuz comiencen a levantarse progresivamente. Las bolsas reaccionaron con optimismo: los futuros de Wall Street operaron en verde, con los principales índices avanzando entre 0,7% y 1,3%, y las plazas europeas de Londres, Fráncfort y París registraron subas superiores al 2%.

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De acuerdo con el reporte de Axios, el entendimiento contempla que Irán se comprometa a suspender su enriquecimiento de uranio, mientras que Estados Unidos aceptaría levantar sanciones y liberar miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados. Además, el acuerdo prevé el retiro gradual de las restricciones al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, medida que había escalado las tensiones en la zona.

El precio del petróleo Brent retrocede 6% y el WTI cae 7% por la expectativa de levantamiento de restricciones en el estrecho de Ormuz. (REUTERS/ARCHIVO)

El texto en negociación propone una moratoria sobre el programa nuclear iraní que, según fuentes consultadas por Axios, podría tener una duración de entre 12 y 15 años, en contraste con la oferta inicial de Teherán de cinco años y la exigencia estadounidense de veinte. También se discute una cláusula que prolongaría la moratoria ante cualquier incumplimiento iraní, así como la posibilidad de permitir solo un enriquecimiento nuclear bajo del 3,67% al expirar el plazo.

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El equipo negociador estadounidense, encabezado por Steve Witkoff y Jared Kushner por encargo del presidente Donald Trump, conduce el diálogo directamente con representantes iraníes y a través de mediadores. Axios detalló que el memorando incluye la declaración formal del cese de hostilidades y el inicio de un periodo de treinta días para definir un acuerdo más ambicioso sobre la apertura del estrecho, la limitación permanente del programa nuclear y el levantamiento total de las sanciones.

Un memorando preliminar entre Estados Unidos e Irán genera reacciones positivas en las bolsas y el sector energético.

Entre los puntos en discusión figura la retirada del uranio altamente enriquecido de Irán, un aspecto que Washington considera prioritario. Según fuentes consultadas por Axios, una de las alternativas sería trasladar ese material fuera del país, incluso a Estados Unidos.

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El secretario de Estado Marco Rubio declaró ante la prensa que “no es necesario tener el documento finalizado en un solo día”, aunque subrayó: “Debemos acordar una solución diplomática con compromisos claros sobre lo que se está dispuesto a negociar y las concesiones que se harán desde el inicio”, según recogió Axios. Rubio cuestionó la disposición de algunos líderes iraníes para alcanzar el pacto, describiendo a sectores del régimen como “insanos”.

Funcionarios de la Casa Blanca admitieron ante Axios que la cúpula iraní muestra divisiones internas y que no existe garantía de que se alcance un consenso. Advirtieron, además, que el acuerdo solo se formalizará si ambas partes cumplen los compromisos iniciales; de lo contrario, Estados Unidos podría restablecer el bloqueo o retomar acciones militares.

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El equipo negociador estadounidense, liderado por Steve Witkoff y Jared Kushner, mantiene diálogos directos y con mediadores oficiales de Irán. (REUTERS/ARCHIVO)

Las negociaciones podrían trasladarse a Islamabad o Ginebra si se completa el memorando. Durante el periodo de transición, tanto las restricciones iraníes al transporte marítimo como el bloqueo naval estadounidense se levantarían de manera escalonada. El acuerdo también implicaría inspecciones reforzadas por parte de la ONU y la promesa de Irán de no buscar armas nucleares ni operar instalaciones subterráneas relacionadas.

El avance de estas conversaciones y la posibilidad de una distensión contribuyeron al repunte de los activos bursátiles y a la caída de los precios energéticos, reflejando la sensibilidad de los mercados a cualquier señal de resolución en uno de los principales focos de tensión global.

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