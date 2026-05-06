Rudy Giuliani recibió la unción de los enfermos tras agravarse su salud

Rudy Giuliani fue hospitalizado en Florida en estado crítico tras desarrollar una neumonía agravada por sus secuelas del 11-S (Foto AP/Seth Wenig, archivo)

Rudy Giuliani ingresó a un hospital en Florida por neumonía. Según trascendió en las últimas horas, el exalcalde de Nueva York recibió la unción de los enfermos tras quedar en estado crítico y conectado a un respirador.

Los profesionales lo conectaron a un respirador para buscar su estabilización. Sin embargo, la gravedad de su estado motivó que su familia llamara a un sacerdote, quien le administró la unción de los enfermos, un rito reservado para quienes enfrentan un peligro inminente de muerte.

PUBLICIDAD

El portavoz Ted Goodman comunicó que Giuliani ingresó en “condición crítica pero estable”, lo que generó preocupación tanto entre sus allegados como en el ámbito político.

La gravedad del cuadro se atribuye a secuelas respiratorias que el exalcalde arrastraba desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, ya que la exposición al polvo tóxico en la zona cero dejó a Giuliani con una enfermedad restrictiva de las vías respiratorias, lo que complicó el avance de la neumonía, según explicó Ted Goodman, su portavoz.

PUBLICIDAD

El exalcalde de Nueva York recibió la extremaunción al enfrentar una crisis respiratoria que puso en riesgo su vida y requirió respirador (REUTERS/Kylie Cooper)

Tras regresar de un viaje a París, Giuliani presentó dificultades severas para respirar, lo que llevó a su entorno a notar una rápida desmejoría y decidir su traslado urgente a un hospital en Florida. Los médicos que lo recibieron comprobaron que el exfuncionario tenía un cuadro avanzado de neumonía, con un riesgo importante para su vida.

Testimonios de los médicos y el portavoz de Rudy Giuliani

María Ryan, la médica de cabecera de Rudy Giuliani, relató a la cadena estadounidense Fox News que el político atravesó horas de extrema gravedad: “Él es un luchador; el estado en que estaba era crítico, por eso un sacerdote vino a ungirlo y le dio la extremaunción”. Sumó que su paciente evidenció una leve recuperación después de recibir atención médica intensiva y el apoyo emocional de su entorno.

PUBLICIDAD

Ted Goodman se encargó de emitir actualizaciones a través de redes sociales y comunicados oficiales. Señaló que Giuliani “está ganando esta batalla” y que siempre fue un luchador en su vida personal y trayectoria pública.

Donald Trump anunció que entregará a Rudy Giuliani la Medalla Presidencial de la Libertad por su liderazgo durante la crisis del 11-S (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

El portavoz también destacó que el exalcalde se mantuvo rodeado por su familia y su equipo médico en todo momento.

PUBLICIDAD

Las causas detrás del cuadro

Giuliani fue alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001. Su gestión durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 le valió el apodo de “El alcalde de Estados Unidos” y consolidó su imagen pública como líder en situaciones de crisis. Después de dejar la alcaldía, mantuvo una presencia activa en la vida política y mediática de Estados Unidos.

El estado de salud de Giuliani no sorprendió a su entorno más cercano, que conocía sus antecedentes médicos. Desde el 11-S, cuando Giuliani lideró la respuesta municipal tras los atentados, sufrió las consecuencias de la exposición al polvo tóxico, que según Ted Goodman, le dejó una enfermedad restrictiva de las vías respiratorias, haciéndolo más vulnerable a infecciones pulmonares severas como la neumonía.

PUBLICIDAD

El exalcalde de Nueva York, Eric Adams, estrecha la mano de Rudy Giuliani, el día de una ceremonia que conmemoró el 24.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center en el Memorial y Museo del 11-S en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, EE. UU., 11 de septiembre de 2025 (REUTERS/Kylie Cooper)

En agosto de 2025, durante un accidente de tránsito en New Hampshire, Giuliani sufrió la fractura de una vértebra torácica, cortes profundos, contusiones y lesiones en el brazo y la pierna, según informaron medios como el diario estadounidense CBS News y NY Daily News.

Estos antecedentes médicos, sumados a su edad, complicaron el cuadro respiratorio y aumentaron el riesgo durante la hospitalización actual.

PUBLICIDAD

Evolución y repercusiones

Con el paso de las horas, Giuliani mostró signos de recuperación y los médicos pudieron retirarle la asistencia mecánica para respirar.

La situación de Giuliani generó reacciones inmediatas en redes sociales y entre figuras de la política. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que le otorgaría la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor civil del país, en reconocimiento a su liderazgo y gestión durante los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

PUBLICIDAD

Asimismo, diversos líderes y usuarios enviaron mensajes de ánimo y reconocimiento, recordando su rol en la gestión de la crisis.