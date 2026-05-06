Un extesorero fue acusado de robar casi 80.000 dólares de un programa de béisbol infantil de Georgia

La policía de Columbus acusa al extesorero Craig Norris de apropiarse de casi 80.000 dólares de la Liga Infantil de Béisbol Pioneer en Georgia

Un extesorero enfrenta cargos graves en Georgia luego de que la policía de Columbus lo acusara de apropiarse de casi 80.000 dólares de la Liga Infantil de Béisbol Pioneer. La detención de Craig Norris, de 35 años, surgió tras una investigación que dejó al descubierto una serie de maniobras financieras irregulares durante su gestión como responsable de las cuentas de la organización deportiva.

El caso se originó cuando, en marzo de 2026, la liga detectó movimientos inusuales en su cuenta bancaria. La policía local, a través de la Unidad de Delitos contra la Propiedad, inició una pesquisa tras recibir la denuncia formal de la entidad deportiva. Según el informe policial, Norris era el tesorero de la liga durante la temporada 2024-2025 y utilizó la tarjeta bancaria de la organización para realizar un elevado número de compras personales, todas ellas sin autorización.

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La detención se concretó el lunes 4 de mayo de 2026, cuando los agentes localizaron a Norris en su domicilio. El arresto se realizó sin que se produjeran incidentes ni resistencia. Posteriormente, el acusado fue trasladado a la cárcel del condado de Muscogee, donde quedó bajo custodia a la espera de una audiencia judicial. Las autoridades lo acusan formalmente de hurto, considerado un delito grave, y de fraude con tarjeta de crédito.

Detalles de la investigación y el monto robado

Las autoridades informaron que Norris realizó 1.039 transacciones fraudulentas usando una tarjeta vinculada a los fondos de la organización deportiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación reveló un patrón sistemático de gastos no autorizados a lo largo de varios meses. Los detectives de la Unidad de Delitos contra la Propiedad analizaron los registros bancarios y encontraron que se habían realizado 1.039 transacciones fraudulentas en distintos comercios. El monto total desviado ascendió a 79.609,80 dólares, una suma que pone en riesgo la operatividad y la confianza en la organización afectada.

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Según la policía, el fraude quedó al descubierto cuando los nuevos responsables de la liga revisaron las cifras de inscripción de jugadores y el saldo bancario que había sido declarado por Norris. Este proceso de auditoría interna permitió detectar rápidamente la discrepancia entre los ingresos esperados y los fondos disponibles en la cuenta corriente de la liga.

El análisis de los movimientos bancarios permitió identificar que las compras realizadas con la tarjeta de la liga no correspondían a gastos relacionados con la actividad deportiva. Por el contrario, la mayoría de las transacciones se realizaron en comercios ajenos al funcionamiento habitual de la organización.

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Las autoridades subrayaron que la denuncia fue presentada ante la policía tan pronto como se confirmaron las irregularidades, lo que permitió intervenir antes de que la situación afectara el desarrollo de la nueva temporada de béisbol infantil.

En síntesis, la policía afirma que Craig Norris habría realizado más de mil cargos no autorizados, aprovechando su posición de confianza como tesorero para desviar fondos destinados a la formación y desarrollo de jóvenes deportistas. El caso pone de manifiesto la importancia de los controles internos en asociaciones sin fines de lucro que manejan recursos de la comunidad.

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Descubrimiento de las irregularidades y actuación de la junta directiva

La denuncia inmediata de las irregularidades permitió a la policía intervenir antes de que el desfalco afectara la nueva temporada de béisbol infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de detección de las anomalías financieras se inició a partir del trabajo de la nueva junta directiva y el secretario recientemente nombrado. Al asumir sus cargos, estos responsables decidieron cotejar la información sobre inscripciones y compararla con los saldos bancarios y los informes presentados por Norris. Fue así como, a lo largo de varias semanas, se identificaron discrepancias significativas en las cuentas.

La liga emitió un comunicado en el que explicó que la rápida reacción de sus líderes permitió informar a las autoridades antes del inicio de la temporada regular de primavera de 2026. De este modo, se evitó que las actividades deportivas se vieran afectadas por el desfalco. A pesar del impacto financiero, la organización pudo garantizar la continuidad de las inscripciones, la formación de equipos, la distribución de equipamiento y la celebración de partidos sin interrupciones.

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La transparencia y la colaboración con las autoridades fueron elementos clave en la resolución inicial del caso. El comunicado destacó que el actuar oportuno de la junta permitió proteger la integridad del torneo y la confianza de las familias que participan en la liga.

Medidas correctivas implementadas por la liga

Ante la gravedad de lo ocurrido, la junta directiva anunció la adopción de nuevas medidas de control financiero. Entre las acciones inmediatas, se estableció la supervisión conjunta de las cuentas bancarias y los movimientos de fondos, con la participación de varias personas en los procesos de revisión y aprobación de gastos.

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Además, se reforzaron los controles sobre las tarjetas de débito emitidas por la liga, limitando su uso y estableciendo protocolos claros para su manejo y auditoría. Estas disposiciones buscan evitar que una sola persona tenga acceso total a los recursos financieros de la organización y reducir el riesgo de que se repitan situaciones similares en el futuro.

La liga manifestó su compromiso de fortalecer la confianza entre los miembros y de implementar prácticas de transparencia en todas las áreas administrativas. De acuerdo con su comunicado, la experiencia servirá como base para revisar y actualizar los procedimientos internos.

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Próximos pasos judiciales y situación legal de Norris

Craig Norris permanece detenido en la cárcel del condado de Muscogee, a la espera de la audiencia preliminar ante el Tribunal del Registrador, programada para el martes 5 de mayo de 2026 a la 1:30 p. m. En esa instancia, un juez evaluará si existen pruebas suficientes para que el caso avance hacia un juicio formal.

Norris enfrenta cargos de hurto y fraude con tarjeta de crédito, ambos considerados delitos graves en el estado de Georgia. Hasta que se celebre el juicio, el acusado mantiene la presunción de inocencia y será la justicia la que determine su responsabilidad penal en los hechos investigados.

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