Varias fórmulas para bebés presentan niveles detectables de plomo y metales pesados, según un estudio

El 4 de marzo de 2026, la revista de protección al consumidor Consumer Reports reveló que varias fórmulas infantiles distribuidas en Estados Unidos presentan niveles detectables de metales pesados, como plomo, arsénico y PFAS. La advertencia afecta a familias que emplean estos productos para la alimentación de bebés y se fundamenta en pruebas realizadas a marcas reconocidas en el mercado local.

Según informó la cadena estadounidense CBS News, el estudio realizado por Consumer Reports abarcó fórmulas en polvo, líquidas y alternativas hipoalergénicas. La organización encontró que más de la mitad de los productos analizados contenían cantidades que superan los límites recomendados por agencias internacionales, aunque no por regulaciones estadounidenses vigentes.

El hallazgo se produce en medio de un debate sobre la seguridad de los alimentos infantiles en el país, mientras el Congreso evalúa propuestas legislativas para reforzar la regulación y la supervisión del sector. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) reconoce que aún no existen límites legales para metales pesados en fórmulas infantiles.

¿Qué marcas de fórmula infantil contienen metales pesados en Estados Unidos?

El informe de Consumer Reports identificó la presencia de plomo, arsénico y PFAS en una variedad de fórmulas infantiles, tanto de marcas líderes como de marcas propias de supermercados. De acuerdo con el reporte, al menos 25 de las 49 fórmulas analizadas tenían niveles detectables de estos contaminantes. Entre las empresas que concentran la mayor parte del mercado estadounidense figuran Abbott Nutrition y Mead Johnson, responsables de cerca del 50% de las ventas, así como Perrigo, fabricante de fórmulas para cadenas minoristas.

Según el relevamiento, ocho de las veintitrés fórmulas líquidas evaluadas no presentaron rastros de metales pesados o solo tenían cantidades consideradas bajas. El resto mostró presencia de al menos uno de los compuestos analizados, aunque en dosis variables. La investigación también abarcó fórmulas alternativas y productos hipoalergénicos, hallando niveles similares de contaminantes.

Las conclusiones se compartieron con los fabricantes antes de la publicación. Un portavoz de Abbott sostuvo que “las fórmulas infantiles de Abbott son seguras y los padres pueden utilizarlas con confianza”, mientras que Mead Johnson aseguró que sus productos “cumplen o superan los estándares regulatorios de Estados Unidos y organismos internacionales, incluidos los límites de la Unión Europea para metales pesados”, según recogió la cadena estadounidense CBS News.

¿Qué metales pesados y químicos fueron hallados en el estudio?

El análisis incluyó la detección de plomo, arsénico y PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas), conocidas como químicos eternos. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) advierte que la exposición prolongada a estos compuestos puede afectar el desarrollo neurológico y aumentar el riesgo de padecer enfermedades en la infancia.

En el caso del plomo, la FDA sostiene que no existe un nivel seguro para la exposición infantil. El arsénico, presente de forma natural en el ambiente, puede filtrarse en el agua utilizada para fabricar fórmulas. Las PFAS son compuestos sintéticos que se acumulan en el organismo y permanecen en el ambiente, lo que incrementa su potencial de riesgo, de acuerdo con la EPA.

El estudio de Consumer Reports empleó los límites más estrictos disponibles, en línea con criterios europeos y de la EPA. No obstante, actualmente no existen regulaciones obligatorias en Estados Unidos que fijen umbrales máximos para estos contaminantes en fórmulas infantiles, según confirmó la FDA a la cadena estadounidense CBS News.

¿Qué dice la FDA sobre la seguridad de las fórmulas infantiles?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es la entidad encargada de autorizar la comercialización de alimentos infantiles en Estados Unidos. La agencia reconoce que aún no ha establecido límites legales para plomo, arsénico y PFAS en fórmulas infantiles, aunque mantiene un programa de monitoreo y revisión periódica de los productos en el mercado.

En 2024, la FDA lanzó la iniciativa Closer to Zero, que busca reducir la exposición de bebés y niños pequeños a metales pesados en productos alimenticios. El programa se concentra principalmente en alimentos sólidos, no en fórmulas infantiles. La agencia también implementó Operation Stork Speed para mejorar la vigilancia sobre la industria y acelerar la respuesta ante potenciales casos de contaminación.

Desde la FDA se afirma: “la exposición a metales pesados debe minimizarse lo más posible, especialmente en poblaciones vulnerables como los lactantes”. La agencia recomienda seguir las indicaciones de los fabricantes y consultar con profesionales médicos ante cualquier duda sobre la alimentación infantil, según declaraciones recogidas por la cadena estadounidense CBS News.

¿Hay fórmulas infantiles seguras disponibles en el mercado?

Consumer Reports identificó que existen fórmulas infantiles en el mercado estadounidense que no contienen rastros detectables de metales pesados o presentan concentraciones por debajo de los límites recomendados por la Unión Europea y la EPA. Entre las evaluadas, ocho fórmulas líquidas resultaron libres de contaminantes o con niveles bajos.

La organización recomendó a los padres verificar el origen y la certificación de las fórmulas que adquieren, así como evitar la preparación casera o el uso de agua de dudosa procedencia para mezclar los productos en polvo. Además, Consumer Reports sugirió consultar la lista completa de resultados disponible en su portal y en publicaciones como la cadena estadounidense CBS News y el medio digital Axios.

Los programas de asistencia alimentaria, como el WIC (Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños), incluyen varias de las fórmulas que cumplieron con los estándares recomendados por la organización.

¿Qué dicen los fabricantes de fórmulas infantiles sobre el informe?

Las empresas líderes del sector, como Abbott Nutrition y Mead Johnson, respondieron a la publicación de Consumer Reports defendiendo la seguridad y calidad de sus productos. Ambas compañías señalaron que los metales pesados están presentes de manera natural en el ambiente y en la cadena alimentaria global, y que sus fórmulas cumplen o superan los requisitos regulatorios de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos.

Un portavoz de Abbott afirmó que “todos los productos comercializados cumplen con las regulaciones más estrictas de metales pesados a nivel internacional”. Por su parte, Mead Johnson sostuvo que “los lotes pasan por estrictos controles de calidad y protocolos de análisis, con el objetivo de reducir al máximo cualquier material no deseado”, según declaraciones recogidas por la cadena estadounidense CBS News.

La asociación estadounidense de fabricantes de leche infantil Infant Nutrition Council of America (INCA), que integra a los principales fabricantes nacionales, reconoció que la FDA aún no ha fijado límites obligatorios para metales pesados en fórmulas y expresó su apoyo a la creación de estándares basados en la ciencia. La organización señaló que espera “que la FDA defina límites claros para orientar a padres y profesionales de la salud”, según el comunicado difundido por la cadena estadounidense CBS News.

¿Qué cambios se proponen en la legislación sobre fórmulas infantiles?

El Congreso de Estados Unidos analiza desde 2025 la propuesta Protect Infant Formula from Contamination Act, impulsada por el senador Gary Peters. El proyecto de ley busca obligar a los fabricantes a notificar a la FDA sobre cualquier caso de contaminación, mal etiquetado o adulteración de fórmulas infantiles en un plazo de un día hábil.

La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado en enero de 2026 y sigue su curso legislativo. El objetivo es establecer un sistema de alerta temprana y reforzar los mecanismos de control ante potenciales riesgos para la salud infantil, según información de la cadena estadounidense CBS News.

¿Qué deben hacer los padres ante la detección de metales pesados?

Consumer Reports y las autoridades de salud recomiendan a los padres no preparar fórmulas caseras y asegurarse de utilizar agua potable para mezclar los productos en polvo. La organización sugiere consultar con un pediatra ante cualquier inquietud sobre la alimentación del bebé y revisar la lista de fórmulas evaluadas publicada en medios como la cadena estadounidense CBS News y el medio digital Axios.

Además, los especialistas enfatizan la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y evitar fuentes no certificadas de información. La FDA mantiene un portal de vigilancia de productos alimenticios donde es posible consultar alertas y advertencias sobre fórmulas infantiles.

¿Cuál es el impacto de estos hallazgos en la industria y los consumidores?

El informe de Consumer Reports y la posterior respuesta de la FDA y los fabricantes destacan la necesidad de establecer estándares regulatorios claros y actualizados para las fórmulas infantiles en Estados Unidos. El sector industrial sostiene su compromiso con la calidad y la seguridad, mientras las autoridades federales evalúan nuevas medidas de control y transparencia.

Las familias pueden acceder a información detallada sobre los productos analizados y las recomendaciones de seguridad en los portales oficiales de la FDA y Consumer Reports. Se espera que el debate legislativo impulse la creación de límites obligatorios y protocolos más rigurosos en la industria de la nutrición infantil.