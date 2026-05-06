La histórica obra del Metro conecta el centro de Los Ángeles con Beverly Hills en 20 minutos

La ampliación de la D Line redefine la movilidad en el oeste angelino y marca un avance histórico en la infraestructura urbana (Metro Los Angeles)

Un nuevo capítulo en la historia del transporte público de Los Ángeles inicia este viernes con la apertura al público de la primera fase de la extensión de la D Line, una obra que transforma la conectividad del oeste de la ciudad y marca el desenlace de un proceso de décadas.

La inauguración de las tres nuevas estaciones subterráneas —Wilshire/La Brea, Wilshire/Fairfax y Wilshire/La Cienega— representa una expansión clave del sistema.

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El trayecto, que costó más de USD 3.500 millones según el medio digital local LAist, incorpora aproximadamente 6,4 kilómetros (unas cuatro millas) y conecta de manera directa el centro de Los Ángeles con Beverly Hills.

La consecuencia inmediata es un viaje expreso de poco más de 20 minutos desde el corazón de la ciudad hasta uno de los centros urbanos y culturales más visitados, abriendo a los angelinos y turistas el acceso a enclaves como The Grove, Museum Row y Beverly Center.

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El financiamiento de este tramo se consiguió mediante un impuesto sobre las ventas aprobado por los votantes del condado, lo que permitió destrabar décadas de parálisis administrativa y presupuestaria.

La nueva conexión ferroviaria brinda acceso directo a centros culturales y comerciales emblemáticos del corredor Wilshire (@Yellow Productions/@MERLIN DEAN/Beverly Center)

Beneficios concretos de la extensión

Reduce el tiempo de viaje entre el centro de Los Ángeles y la zona oeste, especialmente para quienes se desplazan a barrios como Miracle Mile , Hancock Park , Carthay Circle y el Fairfax District .

Acceso directo a puntos de interés como Museum Row, el Original Farmers Market , Marciano Art Foundation , Ebell Theater , Restaurant Row y comercios locales.

Estaciones totalmente accesibles para personas con discapacidad, con ascensores, escaleras mecánicas y señalización clara.

Integración de obras de arte público en las nuevas estaciones, con propuestas específicas para cada espacio.

Cobertura de seguridad 24/7 , equipos de vigilancia y tecnología anti-evasión en torniquetes.

Conexión fluida con el resto del sistema Metro en 7th St/Metro Center y Union Station.

No hay cambios en la tarifa: el viaje se abona con la tarifa estándar del sistema Metro.

El proyecto aporta soluciones a la congestión vial y optimiza los tiempos de traslado en una de las rutas más transitadas de la ciudad (Metro Los Angeles)

Impacto urbano y social

La mejora para el tránsito diario es significativa, con una nueva importancia regional. En opinión de Auguste Miller, usuaria frecuente y voluntaria del grupo Streets for All, este desarrollo constituye “una pieza crítica de la infraestructura de transporte en Los Ángeles y un cambio radical para quienes habitan en un desierto de transporte público”.

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La presidenta ejecutiva de Metro, Stephanie Wiggins, destacó en conversación con LAist: “Angelinos y visitantes apreciarán el servicio extendido desde el centro hasta Beverly Hills, proporcionando un mejor acceso a las comunidades, instituciones y destinos que definen la historia a lo largo de Wilshire”.

La presencia de la nueva extensión ya se percibe en el tejido comercial y cultural inmediato. Bobby Downs, gerente general del bar cervecero All Season Brewing, situado próximo a la parada de La Brea Avenue, anunció que los clientes que presenten la tarjeta TAP durante el fin de semana inaugural recibirán descuentos, acompañados de una cerveza artesanal especial denominada “la D”, creada en honor al acontecimiento.

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Downs indicó a LAist que la llegada del Metro debería aliviar las habituales preocupaciones sobre el estacionamiento en la zona, facilitando la llegada de clientes y residentes.

La expansión del metro favorece la integración de barrios, promueve la inclusión y dinamiza la actividad económica local (Metro Los Angeles)

El lanzamiento de la extensión coincide con la inauguración de las galerías de David Geffen del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), que ahora es de acceso directo desde la estación Fairfax Avenue.

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El director del museo, Michael Govan, expresó: “La conexión, entre el pasado y el presente y entre diferentes culturas, es el eje central de nuestro nuevo edificio. La extensión del Metro en Miracle Mile será un recurso extraordinario que favorecerá la inclusión y el vínculo entre diversos sectores de nuestra región”.

El propio sector cultural prevé implicaciones positivas. Jerry Blackburn, director de eventos públicos del Fine Arts Theatre, explicó a LAist que espera que la mayor proximidad a la nueva estación de La Cienega impulse la asistencia a sus proyecciones y eventos especiales, como la doble cartelera de Tim Burton programada para el fin de semana del Día

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El nuevo acceso subterráneo junto a Fairfax Avenue facilita la llegada a instituciones culturales y espacios de interés en el corazón del Miracle Mile (LA Metro)

Cronología y fases futuras del proyecto

Sección 1: Inaugura el 8 de mayo de 2026, cubre Wilshire/La Brea, Wilshire/Fairfax y Wilshire/La Cienega.

Sección 2: Continúa hacia el oeste por Beverly Hills y Century City; la restauración de calles en Constellation Blvd está prevista para la primavera de 2026.

Sección 3: Avanza hacia Westwood, mejorando el acceso a UCLA y el Veterans Hospital; incluye trabajos estructurales y restauración de calles en el futuro.

El total de la extensión, al completarse las tres fases, sumará casi 14,5 kilómetros a lo largo de Wilshire Blvd, fortaleciendo la red de transporte en una de las zonas más densamente pobladas y transitadas de la región.

Las Secciones 1 y 2 estarán operativas antes y durante el Mundial 2026, facilitando el acceso a sedes y puntos estratégicos para residentes y visitantes.

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El objetivo es que la línea esté totalmente operativa hasta Westwood antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028.

La extensión se desarrolla en tres etapas, con planes de alcanzar Westwood antes de los grandes eventos deportivos internacionales (OpenStreetMap)

Programas de apoyo y experiencia del usuario

Metro implementó el Business Interruption Fund ( BIF ), que otorgó 465 subsidios a 122 pequeños comercios del área por un total superior a USD 14 millones .

El programa Eat Shop Play promovió a 52 negocios locales durante la construcción.

Las estaciones presentan mejoras en seguridad con vigilancia permanente y equipos especializados.

Las nuevas estaciones están diseñadas para ofrecer una experiencia accesible y moderna , con obras de arte y señalización intuitiva.

Durante las próximas semanas, Metro organiza actividades abiertas en las estaciones, como talleres de tejido y clases de salsa, para involucrar a la comunidad en la nueva etapa del transporte público.

Un retrato colectivo de los trabajadores que participaron en la construcción del túnel, capturado en la muestra artística que acompaña la inauguración (Kenneth Karagozian/galería 1301PE)

La exhibición de fotografías de Ken Karagozian en la galería 1301PE —a solo tres minutos a pie de la estación de Wilshire y Fairfax— rinde homenaje a los trabajadores que materializaron la obra. Curada por India Mandelkern y abierta al público hasta el 14 de mayo, la muestra recorre tanto los túneles como la vida de quienes participaron en la construcción.

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Una imagen muestra a 13 obreros frente a la máquina tuneladora, otra retrata a Jenna Dorrough, carpintera sindical, quien dijo a LAist: “Cuando estás totalmente inmersa en tu labor, no siempre eres consciente del alcance del proyecto ni de la dimensión de lo que integras”.

Estas imágenes y testimonios acompañan las celebraciones del lanzamiento de la D Line, que marcan el inicio de una nueva etapa para la movilidad urbana en Los Ángeles.