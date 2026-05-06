Estados Unidos

Spirit Airlines pidió disculpas por la suspensión de vuelos y los despidos: “No nos dejó alternativa”

La aerolínea de bajo costo anunció su cierre inmediato en Estados Unidos y justificó la decisión por el aumento del precio del combustible y la falta de fondos para continuar operando

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Spirit Airlines anunció el cese inmediato de operaciones en Estados Unidos, dejando sin empleo a más de 17.000 personas y afectando a miles de pasajeros. (REUTERS/Marco Bello/File Photo/File Photo)
Spirit Airlines anunció el cese inmediato de operaciones en Estados Unidos, dejando sin empleo a más de 17.000 personas y afectando a miles de pasajeros. (REUTERS/Marco Bello/File Photo/File Photo)

Spirit Airlines anunció el cierre abrupto de sus operaciones en Estados Unidos. Tras dejar sin respuestas a más de 17.000 empleados y miles de pasajeros, la aerolínea de bajo costo emitió un pedido de disculpas.

En una carta dirigida a su personal y en declaraciones públicas, la empresa admitió el dolor causado y explicó las razones detrás de la falta de aviso previo. “Lamentamos no poder darte más aviso sobre tu despido”, comunicó la vicepresidenta de Recursos Humanos, Suzanne Solon, en un mensaje oficial a los trabajadores.

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Las autoridades de la aerolínea reconocieron la gravedad de la situación: “Esto es decepcionante y no es el resultado que ninguno de nosotros quería”, expresó el CEO Dave Davis. El cierre se produjo tras el fracaso de las gestiones para conseguir fondos que permitieran continuar con las operaciones.

El pedido de disculpas: tono, argumentos y repercusiones

En la carta enviada a los empleados afectados, Spirit Airlines explicó: “No pudimos hacerlo (antes) porque la Compañía estaba buscando activamente capital para evitar estos despidos y cierres, y el aviso habría impedido que la Compañía obtuviera el capital necesario”.

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El mismo texto añadió que el cese de actividades y el abandono de los esfuerzos de reorganización se debieron a “la reciente y sostenida caída de las condiciones de negocio, principalmente el fuerte y sostenido aumento en el precio del combustible, resultado de eventos geopolíticos de las últimas semanas”.

Los pasajeros afectados deben solicitar reembolsos mediante bancos emisores o agencias de viaje, aunque quienes pagaron en efectivo enfrentarán mayores demoras. (REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo)
Los pasajeros afectados deben solicitar reembolsos mediante bancos emisores o agencias de viaje, aunque quienes pagaron en efectivo enfrentarán mayores demoras. (REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo)

El CEO Dave Davis, en un comunicado citado por la prensa local, precisó: “En marzo de 2026, llegamos a un acuerdo con nuestros acreedores para un plan de reestructuración que nos habría permitido seguir adelante como negocio”.

Y sumó: “El aumento repentino y sostenido del precio del combustible en las últimas semanas finalmente no nos dejó alternativa más que iniciar un cierre ordenado de la Compañía. Mantener la empresa habría requerido cientos de millones de dólares adicionales en liquidez que Spirit simplemente no tiene ni puede conseguir”.

La aerolínea justificó la falta de aviso previo a empleados en la búsqueda activa de capital que, de conocerse, habría frustrado negociaciones con inversores. (REUTERS/Miguel Rodriguez)
La aerolínea justificó la falta de aviso previo a empleados en la búsqueda activa de capital que, de conocerse, habría frustrado negociaciones con inversores. (REUTERS/Miguel Rodriguez)

La empresa remarcó su pesar ante los empleados y el público: “Esto es decepcionante y no es el resultado que ninguno de nosotros quería”. Una vez comunicado el cierre, la aerolínea anunció que cesaría inmediatamente sus operaciones y que los despidos serían definitivos en todas sus bases.

Qué sucedió: causas del cierre y fallos en el rescate

Spirit Airlines, conocida por su modelo de bajo costo, puso fin a más de 30 años de actividad tras no conseguir un rescate financiero. El principal detonante fue el aumento abrupto de los precios del combustible, directamente vinculado a tensiones geopolíticas recientes, como el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, junto a deudas acumuladas y pérdidas desde la pandemia de Covid-19.

La compañía buscó un rescate federal de USD 500 millones. Según CBS News y la agencia internacional Associated Press, el gobierno propuso quedarse con el 90% de las acciones a cambio del préstamo, pero la oposición de acreedores frustró el acuerdo. Sin ese respaldo, y ante la suba de los costos, la empresa informó a último momento sobre la suspensión total de sus operaciones.

El proceso de bancarrota se tramita en la justicia de Nueva York, donde Spirit Airlines busca liquidar activos y honrar deudas con empleados, pasajeros y acreedores. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
El proceso de bancarrota se tramita en la justicia de Nueva York, donde Spirit Airlines busca liquidar activos y honrar deudas con empleados, pasajeros y acreedores. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

La decisión de no anticipar el cierre a los empleados estuvo motivada por la búsqueda de capital y la necesidad de no alertar a posibles inversores. “No pudimos hacerlo porque la notificación habría impedido que la Compañía obtuviera el capital necesario”, reafirmó el mensaje oficial.

Qué deben hacer los pasajeros: reembolsos y alternativas disponibles

Los pasajeros que compraron boletos con Spirit Airlines deben solicitar los reembolsos a través de sus bancos emisores de tarjetas de crédito o débito. El Departamento de Transporte de Estados Unidos confirmó la existencia de fondos de reserva para procesar devoluciones automáticas a quienes abonaron con tarjeta.

Para quienes adquirieron pasajes por agencias o aplicaciones, la recomendación es contactar directamente a esos intermediarios. Aquellos que pagaron en efectivo ingresarán en el proceso de acreedores y podrían enfrentar demoras.

Tanto CBS News como la cadena estadounidense NBC News advierten que la recuperación de fondos en estos casos será más compleja y lenta.

Qué impacto tendrá en el mercado aéreo

El retiro de Spirit Airlines del mercado estadounidense reduce la competencia en el segmento de vuelos económicos. El abogado Marshall Huebner expuso en la audiencia de bancarrota que los consumidores “pronto pagarán USD 1.000 millones, 2.000 millones o 3.000 millones adicionales al año en boletos de avión” debido a la desaparición de la compañía.

Analistas y medios anticiparon que las tarifas aéreas aumentarán y la oferta de vuelos accesibles disminuirá. El proceso de bancarrota sigue en curso en la justicia de New York, donde la empresa busca liquidar activos y cumplir obligaciones con empleados, pasajeros y acreedores.

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