Orlando Bloom apareció junto a una influencer con llamativo parecido a Katy Perry

Orlando Bloom, de 49 años, fue captado a la salida de la Met Gala en Nueva York acompañado por Meredith Duxbury, generando rumores de romance (REUTERS)

Orlando Bloom, de 49 años, fue captado en las primeras horas del martes ingresando a una exclusiva fiesta posterior a la Met Gala en Nueva York junto a una influencer que guarda un notable parecido físico con su expareja Katy Perry.

El actor intentó pasar desapercibido con una gorra de béisbol negra cuando llegó, alrededor de la 1 de la madrugada, al local Zero Bond.

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Las imágenes lo muestran en estrecha proximidad con Meredith Duxbury, de 27 años, modelo e influencer estadounidense con más de 1,7 millones de seguidores en Instagram.

Duxbury lució un vestido negro de encaje semitransparente que dejaba ver su ropa interior y contaba con una abertura hasta el muslo.

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Su cabello oscuro y lacio acentuó aún más el parecido con la estrella pop, lo que encendió rápidamente los rumores sobre una posible relación entre ambos.

La prensa especializada destacó el notable parecido de la influencer con Katy Perry, expareja del actor (Instagram/@meredithduxbury)

Sin embargo, una fuente citada por TMZ aclaró que Bloom no conocía a Duxbury y que en realidad llegó al evento con la modelo suiza Luisa Laemmel, de 28 años, quien no fue vista a su lado al momento de la salida.

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Laemmel había sido vinculada previamente al actor. The Sun informó en exclusiva sobre citas secretas entre ambos, incluida una escapada a Suiza donde también estuvo presente el perro del actor.

Según una fuente consultada por ese medio, la pareja habría pasado un fin de semana en el hotel cinco estrellas Bürgenstock, a orillas del lago de Lucerna.

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“Orlando y Luisa se han estado viendo discretamente durante varios meses”, señaló la fuente al tabloide británico.

La modelo suiza Luisa Laemmel, de 28 años, sería en realidad la actual novia del artista de Hollywood, según The Sun (Instagram/@luisalaemmel)

Y agregó: “Se han convertido en una pequeña familia y Orlando incluso trajo a su caniche Biggie Smalls para el viaje. Él está asentado en Los Ángeles y ella en Nueva York, así que no pueden verse todo el tiempo. Pero hay una chispa real”.

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Ambos fueron vistos juntos por primera vez cuando salieron del Super Bowl LX el 8 de febrero, en Santa Clara, California.

Orlando Bloom confirmó su separación de Katy Perry el año pasado, tras nueve años de relación —con una pausa de diez meses entre marzo de 2017 y enero de 2018—.}

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En 2019, el artista de Hollywood le propuso matrimonio con un anillo de compromiso en forma de margarita de Neil Lane valuado en cinco millones de dólares. Juntos tienen una hija, Daisy, de cinco años.

Orlando Bloom confirmó su separación de Katy Perry tras nueve años de relación. Ambos comparten a una hija, Daisy (Evan Agostini/Invision/AP)

Él también es padre de Flynn, de 15 años, fruto de su matrimonio con la modelo australiana Miranda Kerr.

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La separación del actor y la cantante no fue en silencio. Perry habría apuntado contra su expareja en su canción “Bandaids”, donde entona: “Me acostumbré tanto a que me decepcionaras, ya no sirve de nada mandar flores ahora. Me digo a mí misma que cambiarás, pero no lo haces”.

Katy Perry, de 41 años, está actualmente en una relación con el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau, de 54 años, con quien hizo pública su relación el 6 de diciembre al compartir fotografías de ambos de vacaciones en Japón.

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Por su parte, Trudeau se separó legalmente en 2023 de Sophie Grégoire, con quien estuvo casado durante 18 años y con quien comparte tres hijos.

Katy Perry y Justin Trudeau mantienen actualmente una relación amorosa (Instagram)

En el plano profesional, Bloom se prepara para asistir al estreno mundial de Bucking Fastard, drama ambientado en Irlanda dirigido por Werner Herzog, durante el Festival de Cannes, que se desarrollará entre el 12 y el 23 de mayo.

En la película, interpreta al personaje Gareth Mulroney, junto a Kate Mara, Rooney Mara y Domhnall Gleeson.

Además, en enero, Variety informó que el actor se unió a Ethan Hawke en The Last of the Tribe, un thriller de la selva amazónica dirigido por Claudio Borrelli para Amazon.