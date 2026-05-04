El dólar pierde valor y los latinos en Estados Unidos sienten el impacto en sus bolsillos

La depreciación del dólar afecta el poder adquisitivo de millones de latinos en Estados Unidos, desde el costo de vida hasta los envíos de dinero a sus familias (REUTERS/Yuriko Nakao)

Estados Unidos atraviesa una depreciación del dólar cercana al 10% desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, fenómeno que, según un informe de AP News, impacta en el consumo cotidiano, los viajes internacionales y, de manera particular, en el valor de las remesas enviadas por la comunidad latina residente en el país.

El efecto real sobre las remesas y la vida cotidiana

De acuerdo con cifras oficiales del Banco de México, durante 2025 las remesas enviadas desde Estados Unidos a México sumaron USD 61.791 millones, lo que implicó un descenso del 4,6% anual y el primer retroceso registrado tras 11 años de crecimiento continuo.

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La autoridad monetaria atribuyó la baja, en parte, a la depreciación del dólar, que redujo el valor efectivo de las transferencias en moneda local. Más del 95% de estas remesas provinieron del territorio estadounidense.

Alejandra Castillo, asesora global del Public Spend Forum y ex subsecretaria para el Desarrollo Económico del Departamento de Comercio de EE.UU., afirmó que ese dólar ya no rinde igual para las familias que dependen de remesas.

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Divisas estadounidenses y pesos mexicanos reflejan la conexión económica diaria entre ambos países y el impacto de las fluctuaciones cambiarias en la región (REUTERS/José Luis González/Archivo)

El fenómeno no solo afecta a México. El Banco Mundial reportó que las remesas hacia países centroamericanos como Honduras, Guatemala y El Salvador continuaron creciendo a tasas de dos dígitos en 2025, aunque el valor real de esos fondos, medido en moneda local, disminuyó por la depreciación del dólar.

Álvaro González Ricci, presidente del Banco Central de Guatemala, aseguró a The New York Times que los migrantes están enviando sus ahorros en remesas para estar preparados por si en cualquier momento los deportan y así tener ese dinero en Guatemala.

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El temor a la deportación se refleja en testimonios concretos. Julio Fuentes, migrante guatemalteco de 35 años que trabaja como plomero en California, afirmó a The New York Times que hay miedo: “si te agarran, ya no podés hacer nada y te regresan a casa con las manos vacías”.

Una mujer salvadoreña de 39 años, residente en Houston, explicó que incrementó sus remesas mensuales a El Salvador hasta en 700 dólares adicionales para ayudar a sus hijos, ante la posibilidad de ser deportada y perder la capacidad de enviar dinero.

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Para los especialistas, la depreciación del dólar y el deterioro del mercado laboral estadounidense acentúan la vulnerabilidad. Nur Cristiani, jefa de Estrategia de Inversión para América Latina en JP Morgan, advirtió a EFE que cuando el empleo en Estados Unidos se desacelera, las remesas caen abruptamente, afectando el consumo local y los ingresos fiscales en los países receptores.

El flujo de remesas hacia América Latina es vital para miles de hogares, pero la pérdida de valor del dólar reduce el ingreso real de quienes dependen de estos envíos (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Empresas, precios y testimonios reales

El reporte de AP News señala que la depreciación genera efectos heterogéneos. Las grandes empresas multinacionales estadounidenses, como Philip Morris y Coca-Cola, informaron a sus accionistas que el dólar débil favoreció sus resultados fuera de Estados Unidos, al mejorar la competitividad de sus productos en mercados internacionales.

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Elie Maalouf, director ejecutivo de InterContinental Hotels, aseguró a AP News que en muchos casos, tener un dólar más débil no es una desventaja.

Por el contrario, negocios orientados al mercado interno y dependientes de la importación, como los comercios latinos que abastecen a sus comunidades con productos traídos de sus países de origen, enfrentan un aumento de costos. Travis Madeira, cofundador de LobsterBoys, advirtió a AP News que los exportadores van a tener ventaja si el dólar se debilita.

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Negocios latinoamericanos en Estados Unidos ajustan precios y estrategias para enfrentar el encarecimiento de productos importados y la demanda de sus comunidades (REUTERS/Go Nakamura)

La caída del dólar también encarece los viajes familiares de migrantes a sus países de origen. Según AP News, cruzar la frontera hacia México implica hoy afrontar un dólar 16% más débil frente al peso mexicano respecto de inicios de 2025. Reducciones similares, de entre 10% y 17%, se observan en la cotización frente al franco suizo, el rand sudafricano, la corona danesa, la corona sueca y el euro.

En el plano individual, el testimonio a Kunr Public Radio de Susana, refugiada mexicana en Estados Unidos, muestra el impacto de la depreciación: “Estoy arreglando un local que tengo en México y pago mi seguro de vida allá... He incrementado la cantidad de dinero que envío. Vine con un propósito: ayudar a mi familia. Incluso vendiendo dulces fuera de una marketa lo he hecho aquí y no me da pena decirlo”, afirmó.

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El caso del café ejemplifica cómo solo una fracción de la depreciación se traslada a los precios finales. Brasil, principal proveedor de café para Estados Unidos, vio apreciarse su real un 13% frente al dólar. AP News reportó que los precios del café aumentaron cerca de un 19% en el último año, según cifras oficiales.

El aumento del precio del café, principal producto importado desde Brasil, evidencia cómo la depreciación del dólar repercute en los hábitos de consumo diarios (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

Perspectiva histórica y proyecciones

La perspectiva histórica muestra que el dólar se debilitó igual o más en otros ciclos políticos, desde la creación del índice Dólar en 1973, durante el mandato de Richard Nixon.

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Kenneth Rogoff, profesor de la Universidad de Harvard y execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional, aseguró a AP News que la depreciación era esperable tras una racha alcista de 15 años.

Rogoff afirmó que el dólar aún está ampliamente sobrevaluado y podría caer otro 15% en los próximos cinco o seis años.