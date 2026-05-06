Multan con USD 31 millones a dueños de edificios del Bronx por violar normas de habitabilidad

La ciudad de Nueva York impuso una multa récord de USD 31 millones a los propietarios de Robert Fulton Terrace y Fordham Towers, dos edificios del Bronx señalados por años de reclamos de los inquilinos. El alcalde Zohran Mamdani y el Departamento de Vivienda y Preservación (HPD) encabezaron el anuncio, que incluye la intervención directa en la administración de las finanzas y la ejecución urgente de reparaciones, según el sitio de noticias locales Bronx Times.
La resolución judicial ordena liberar USD 900.000 congelados de las cuentas de los propietarios y designar un interventor independiente que supervise la restauración de más de quinientos apartamentos.
PUBLICIDAD
La medida responde a una acumulación de más de 4.000 denuncias y casi 1.700 violaciones de habitabilidad en los últimos dos años, según registros del HPD y reportes de CBS New York, canal local de noticias.
Condiciones que pusieron en riesgo a cientos de familias
La situación en ambos edificios empeoró durante años. Los residentes, en su mayoría de origen latino, convivieron con ascensores fuera de servicio durante meses, infestaciones de ratas y cucarachas, y constantes cortes de calefacción y agua caliente.
PUBLICIDAD
Familias enteras, incluyendo personas mayores y niños, soportaron inviernos sin servicios básicos y vivieron con moho, goteras y daños estructurales. Además, varios inquilinos denunciaron problemas de salud derivados de la exposición a estas condiciones insalubres y de la falta de respuestas efectivas de los propietarios.
De acuerdo con testimonios recogidos por CBS New York y ABC7NY, muchos vecinos pasaron noches subiendo escaleras oscuras, arrastrando carritos o bolsas de supermercado, y manifestaron preocupación por su seguridad ante puertas de acceso rotas y zonas comunes deterioradas.
PUBLICIDAD
Las zonas críticas bajo la lupa
La investigación municipal detectó deficiencias en diez áreas clave de ambos complejos, donde se concentran las quejas de los vecinos y la mayor cantidad de sanciones:
- Ascensores (inoperativos por meses)
- Calderas y sistemas de calefacción (fallas constantes)
- Tanques de agua y plomería (bajas presiones y cortes)
- Compactadores de basura (acumulación y vectores)
- Pasillos y escaleras (iluminación deficiente, humedad)
- Sótanos (inundaciones, moho, inseguridad)
- Accesos principales (puertas dañadas, riesgo de intrusos)
- Instalaciones eléctricas (cortes frecuentes, riesgo de incendio)
- Patios y áreas externas (basura acumulada, deterioro)
- Techos y terrazas (filtraciones, grietas estructurales)
Cada una de estas zonas impacta en la salud y seguridad de cientos de familias, como documentaron ABC7NY y el portal especializado en urbanismo 6sqft.
PUBLICIDAD
Movilización de los inquilinos
Los residentes de ambos edificios, organizados desde hace años, impulsaron la demanda judicial junto a la Legal Aid Society y la Unidad Antihostigamiento del HPD. Las asambleas, protestas y denuncias públicas lograron visibilizar la grave situación, aportando pruebas sobre:
- Infestaciones de roedores y cucarachas
- Falta de agua caliente durante el invierno
- Daños estructurales y goteras sin reparar
Los vecinos reclamaron en reiteradas ocasiones la intervención de la ciudad y una respuesta para preservar la vivienda asequible y segura, según Bronx Times, sitio de noticias locales, y CBS New York.
PUBLICIDAD
Quiénes son los dueños y su exposición pública
Karan Singh y Rajmattie Persaud figuran en la lista de “peores caseros” publicada por la Defensoría Pública de Nueva York. Adquirieron ambos edificios tras la salida del programa Mitchell-Lama, destinado a vivienda de clase media, y desde entonces los problemas aumentaron, según el sitio de noticias inmobiliarias Bisnow.
El historial de sanciones abarca procesos judiciales previos, embargos por deudas y el inicio de ejecuciones hipotecarias por parte de Fannie Mae, institución financiera de Estados Unidos, como detalló el medio especializado Multifamily Dive.
PUBLICIDAD
El operativo de rescate: pasos y plazos
La decisión judicial establece que un Chief Restructuring Officer (director de reestructuración) administre los fondos y supervise las obras necesarias en cada área crítica. La ciudad ya destinó fondos congelados para comenzar las reparaciones más urgentes y exige a Fannie Mae colaborar en la identificación de un nuevo comprador que garantice la preservación de la vivienda, según Bronx Times y CBS New York.
Las reparaciones deben completarse en el corto plazo y la intervención se mantendrá hasta que los edificios cumplan con los estándares de habitabilidad.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD