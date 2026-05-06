Estados Unidos

Multan con USD 31 millones a dueños de edificios del Bronx por violar normas de habitabilidad

La ciudad de Nueva York sancionó a los propietarios de Robert Fulton Terrace y Fordham Towers tras detectar más de 1.700 infracciones que pusieron en riesgo a cientos de familias residentes

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La ciudad de Nueva York impone una multa histórica de USD 31 millones a los propietarios de edificios del Bronx por violaciones de habitabilidad.
La ciudad de Nueva York impone una multa histórica de USD 31 millones a los propietarios de edificios del Bronx por violaciones de habitabilidad.

La ciudad de Nueva York impuso una multa récord de USD 31 millones a los propietarios de Robert Fulton Terrace y Fordham Towers, dos edificios del Bronx señalados por años de reclamos de los inquilinos. El alcalde Zohran Mamdani y el Departamento de Vivienda y Preservación (HPD) encabezaron el anuncio, que incluye la intervención directa en la administración de las finanzas y la ejecución urgente de reparaciones, según el sitio de noticias locales Bronx Times.

La resolución judicial ordena liberar USD 900.000 congelados de las cuentas de los propietarios y designar un interventor independiente que supervise la restauración de más de quinientos apartamentos.

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Un hombre barbudo con traje oscuro y corbata mira hacia arriba, con su reflejo en un espejo de tocador; al fondo, artículos de higiene y una manta rosa
El alcalde Zohran Mamdani recorre uno de los complejos sancionados para supervisar el inicio de las reparaciones urgentes y dialogar con los residentes afectados por las fallas estructurales ( Ed Reed/Mayoral Photography Office.)

La medida responde a una acumulación de más de 4.000 denuncias y casi 1.700 violaciones de habitabilidad en los últimos dos años, según registros del HPD y reportes de CBS New York, canal local de noticias.

Condiciones que pusieron en riesgo a cientos de familias

La situación en ambos edificios empeoró durante años. Los residentes, en su mayoría de origen latino, convivieron con ascensores fuera de servicio durante meses, infestaciones de ratas y cucarachas, y constantes cortes de calefacción y agua caliente.

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Familias enteras, incluyendo personas mayores y niños, soportaron inviernos sin servicios básicos y vivieron con moho, goteras y daños estructurales. Además, varios inquilinos denunciaron problemas de salud derivados de la exposición a estas condiciones insalubres y de la falta de respuestas efectivas de los propietarios.

Un rascacielos de ladrillo de muchos pisos con balcones y numerosas ventanas, rodeado de árboles y autos estacionados, bajo un cielo claro
Robert Fulton Terrace, uno de los edificios más afectados del Bronx, enfrenta una intervención judicial tras años de denuncias por condiciones insalubres y graves deficiencias en los servicios básicos (Google Maps)

De acuerdo con testimonios recogidos por CBS New York y ABC7NY, muchos vecinos pasaron noches subiendo escaleras oscuras, arrastrando carritos o bolsas de supermercado, y manifestaron preocupación por su seguridad ante puertas de acceso rotas y zonas comunes deterioradas.

Las zonas críticas bajo la lupa

La investigación municipal detectó deficiencias en diez áreas clave de ambos complejos, donde se concentran las quejas de los vecinos y la mayor cantidad de sanciones:

  • Ascensores (inoperativos por meses)
  • Calderas y sistemas de calefacción (fallas constantes)
  • Tanques de agua y plomería (bajas presiones y cortes)
  • Compactadores de basura (acumulación y vectores)
  • Pasillos y escaleras (iluminación deficiente, humedad)
  • Sótanos (inundaciones, moho, inseguridad)
  • Accesos principales (puertas dañadas, riesgo de intrusos)
  • Instalaciones eléctricas (cortes frecuentes, riesgo de incendio)
  • Patios y áreas externas (basura acumulada, deterioro)
  • Techos y terrazas (filtraciones, grietas estructurales)

Cada una de estas zonas impacta en la salud y seguridad de cientos de familias, como documentaron ABC7NY y el portal especializado en urbanismo 6sqft.

Movilización de los inquilinos

Los residentes de ambos edificios, organizados desde hace años, impulsaron la demanda judicial junto a la Legal Aid Society y la Unidad Antihostigamiento del HPD. Las asambleas, protestas y denuncias públicas lograron visibilizar la grave situación, aportando pruebas sobre:

  • Infestaciones de roedores y cucarachas
  • Falta de agua caliente durante el invierno
  • Daños estructurales y goteras sin reparar

Los vecinos reclamaron en reiteradas ocasiones la intervención de la ciudad y una respuesta para preservar la vivienda asequible y segura, según Bronx Times, sitio de noticias locales, y CBS New York.

Quiénes son los dueños y su exposición pública

Karan Singh y Rajmattie Persaud figuran en la lista de “peores caseros” publicada por la Defensoría Pública de Nueva York. Adquirieron ambos edificios tras la salida del programa Mitchell-Lama, destinado a vivienda de clase media, y desde entonces los problemas aumentaron, según el sitio de noticias inmobiliarias Bisnow.

Edificio residencial de ladrillo de gran altura con balcones y ventanas visto desde abajo, con árboles desnudos y un poste de luz bajo un cielo gris
Fordham Towers, complejo residencial emblemático del Bronx, es objeto de una multa récord por acumulación de violaciones de habitabilidad y reiteradas quejas de los inquilinos (Google Maps)

El historial de sanciones abarca procesos judiciales previos, embargos por deudas y el inicio de ejecuciones hipotecarias por parte de Fannie Mae, institución financiera de Estados Unidos, como detalló el medio especializado Multifamily Dive.

El operativo de rescate: pasos y plazos

La decisión judicial establece que un Chief Restructuring Officer (director de reestructuración) administre los fondos y supervise las obras necesarias en cada área crítica. La ciudad ya destinó fondos congelados para comenzar las reparaciones más urgentes y exige a Fannie Mae colaborar en la identificación de un nuevo comprador que garantice la preservación de la vivienda, según Bronx Times y CBS New York.

Las reparaciones deben completarse en el corto plazo y la intervención se mantendrá hasta que los edificios cumplan con los estándares de habitabilidad.

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