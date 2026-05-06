Multan con USD 31 millones a dueños de edificios del Bronx por violar normas de habitabilidad

La ciudad de Nueva York impone una multa histórica de USD 31 millones a los propietarios de edificios del Bronx por violaciones de habitabilidad.

La ciudad de Nueva York impuso una multa récord de USD 31 millones a los propietarios de Robert Fulton Terrace y Fordham Towers, dos edificios del Bronx señalados por años de reclamos de los inquilinos. El alcalde Zohran Mamdani y el Departamento de Vivienda y Preservación (HPD) encabezaron el anuncio, que incluye la intervención directa en la administración de las finanzas y la ejecución urgente de reparaciones, según el sitio de noticias locales Bronx Times.

La resolución judicial ordena liberar USD 900.000 congelados de las cuentas de los propietarios y designar un interventor independiente que supervise la restauración de más de quinientos apartamentos.

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El alcalde Zohran Mamdani recorre uno de los complejos sancionados para supervisar el inicio de las reparaciones urgentes y dialogar con los residentes afectados por las fallas estructurales ( Ed Reed/Mayoral Photography Office.)

La medida responde a una acumulación de más de 4.000 denuncias y casi 1.700 violaciones de habitabilidad en los últimos dos años, según registros del HPD y reportes de CBS New York, canal local de noticias.

Condiciones que pusieron en riesgo a cientos de familias

La situación en ambos edificios empeoró durante años. Los residentes, en su mayoría de origen latino, convivieron con ascensores fuera de servicio durante meses, infestaciones de ratas y cucarachas, y constantes cortes de calefacción y agua caliente.

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Familias enteras, incluyendo personas mayores y niños, soportaron inviernos sin servicios básicos y vivieron con moho, goteras y daños estructurales. Además, varios inquilinos denunciaron problemas de salud derivados de la exposición a estas condiciones insalubres y de la falta de respuestas efectivas de los propietarios.

Robert Fulton Terrace, uno de los edificios más afectados del Bronx, enfrenta una intervención judicial tras años de denuncias por condiciones insalubres y graves deficiencias en los servicios básicos (Google Maps)

De acuerdo con testimonios recogidos por CBS New York y ABC7NY, muchos vecinos pasaron noches subiendo escaleras oscuras, arrastrando carritos o bolsas de supermercado, y manifestaron preocupación por su seguridad ante puertas de acceso rotas y zonas comunes deterioradas.

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Las zonas críticas bajo la lupa

La investigación municipal detectó deficiencias en diez áreas clave de ambos complejos, donde se concentran las quejas de los vecinos y la mayor cantidad de sanciones:

Ascensores (inoperativos por meses)

Calderas y sistemas de calefacción (fallas constantes)

Tanques de agua y plomería (bajas presiones y cortes)

Compactadores de basura (acumulación y vectores)

Pasillos y escaleras (iluminación deficiente, humedad)

Sótanos (inundaciones, moho, inseguridad)

Accesos principales (puertas dañadas, riesgo de intrusos)

Instalaciones eléctricas (cortes frecuentes, riesgo de incendio)

Patios y áreas externas (basura acumulada, deterioro)

Techos y terrazas (filtraciones, grietas estructurales)

Cada una de estas zonas impacta en la salud y seguridad de cientos de familias, como documentaron ABC7NY y el portal especializado en urbanismo 6sqft.

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Movilización de los inquilinos

Los residentes de ambos edificios, organizados desde hace años, impulsaron la demanda judicial junto a la Legal Aid Society y la Unidad Antihostigamiento del HPD. Las asambleas, protestas y denuncias públicas lograron visibilizar la grave situación, aportando pruebas sobre:

Infestaciones de roedores y cucarachas

Falta de agua caliente durante el invierno

Daños estructurales y goteras sin reparar

Los vecinos reclamaron en reiteradas ocasiones la intervención de la ciudad y una respuesta para preservar la vivienda asequible y segura, según Bronx Times, sitio de noticias locales, y CBS New York.

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Quiénes son los dueños y su exposición pública

Karan Singh y Rajmattie Persaud figuran en la lista de “peores caseros” publicada por la Defensoría Pública de Nueva York. Adquirieron ambos edificios tras la salida del programa Mitchell-Lama, destinado a vivienda de clase media, y desde entonces los problemas aumentaron, según el sitio de noticias inmobiliarias Bisnow.

Fordham Towers, complejo residencial emblemático del Bronx, es objeto de una multa récord por acumulación de violaciones de habitabilidad y reiteradas quejas de los inquilinos (Google Maps)

El historial de sanciones abarca procesos judiciales previos, embargos por deudas y el inicio de ejecuciones hipotecarias por parte de Fannie Mae, institución financiera de Estados Unidos, como detalló el medio especializado Multifamily Dive.

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El operativo de rescate: pasos y plazos

La decisión judicial establece que un Chief Restructuring Officer (director de reestructuración) administre los fondos y supervise las obras necesarias en cada área crítica. La ciudad ya destinó fondos congelados para comenzar las reparaciones más urgentes y exige a Fannie Mae colaborar en la identificación de un nuevo comprador que garantice la preservación de la vivienda, según Bronx Times y CBS New York.

Las reparaciones deben completarse en el corto plazo y la intervención se mantendrá hasta que los edificios cumplan con los estándares de habitabilidad.

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