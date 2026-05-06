Estados Unidos

“Temía ser decapitado”: nuevos detalles en el caso del camión impactado por un avión en el aeropuerto de Newark

El padre del repartidor reveló datos estremecedores sobre el incidente. Su testimonio expuso el impacto emocional y la crudeza de la experiencia que atravesó su hijo mientras trabajaba en Nueva Jersey

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El avión rozó primero un poste de luz y luego impactó la parte superior del camión de H&S Bakery, que circulaba por la autopista New Jersey Turnpike (X/RawsAlerts)

Un insólito accidente sacudió el aeropuerto Newark Liberty, en Nueva Jersey, cuando un avión de United Airlines impactó contra un camión de reparto de H&S Bakery que circulaba por la autopista New Jersey Turnpike durante la maniobra de aterrizaje.

El incidente, ocurrido el domingo a las 14:00 horas, dejó a Warren Boardley Jr., conductor del camión, con lesiones menores y generó una investigación a nivel federal sobre las causas y la seguridad en las aproximaciones a este aeropuerto.

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Un camión blanco con el parabrisas roto y un agujero visible. En un recuadro, el conductor del camión, un hombre, mira asustado hacia un lado
El conductor de un camión de panadería sobrevivió a una colisión con un avión de United Airlines durante un aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Liberty de Newark (Washington EYE/H&S Bakery)

Estado de salud y testimonios del conductor del camión

Warren Boardley Jr., de 39 años y oriundo de Baltimore, sufrió lesiones menores pese a lo estremecedor del accidente. Fue atendido en un hospital local y dado de alta pocas horas después. Entre las heridas más relevantes se reportaron cortes en el brazo y la mano provocados por los vidrios del parabrisas, además de dolor generalizado en el cuerpo debido al impacto.

Según narró su padre, Boardley Jr. describió el momento como un episodio de “miedo total, temiendo ser decapitado”. Confesó que, al ver una luz repentina, se agachó y cubrió la cabeza, lo que probablemente le causó un golpe en la cabeza. Su familia y abogados señalan la posibilidad de un traumatismo craneal cerrado, aunque aún se evalúa la existencia de secuelas neurológicas.

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En declaraciones posteriores, Boardley Jr. manifestó haber quedado en estado de shock tras el suceso y aún asimilando la gravedad de lo vivido. La experiencia, según su padre, lo marcó emocionalmente y pone en duda su retorno al trabajo como conductor de camiones.

Su abogado, aseguró en conferencia de prensa: “Está en un estado de angustia aguda, sufre dolor severo y hace esfuerzos por recuperarse en casa”. Esta descripción subrayó tanto el impacto físico como psicológico que dejó el accidente en el conductor.

Un avión de pasajeros blanco y azul de United Airlines desciende para aterrizar sobre una carretera con tráfico y un estacionamiento con vehículos
El accidente fue investigado por la NTSB y ocurrió durante una aproximación visual en la pista 29, conocida por sus complejas condiciones de viento (X/RawsAlerts)

Circunstancias del accidente entre el avión y el camión

El vuelo 169 de United Airlines, un Boeing 767 procedente de Venecia con 221 pasajeros y 10 tripulantes a bordo, realizaba una maniobra de aterrizaje visual sobre la pista 29, una operación conocida por su complejidad debido a la corta extensión de la pista y los vientos cruzados habituales.

Durante esta aproximación, la aeronave voló a baja altura sobre la New Jersey Turnpike, una de las arterias más transitadas de Estados Unidos y situada a escasa distancia del borde de la pista.

En ese contexto, el tren de aterrizaje y la parte inferior del fuselaje golpearon primero un poste de luz, cuyo impacto desvió la estructura metálica hacia otros vehículos, y luego colisionaron con el camión de reparto conducido por Warren Boardley hijo.

De acuerdo con los reportes, “una de las llantas del tren de aterrizaje atravesó la ventana y el parabrisas del camión”, según declaró Chuck Paterakis, vicepresidente de transporte y logística de H&S Bakery.

La cola y alas de un avión de United Airlines se ven detrás de una barrera de hormigón; un SUV plateado transita en primer plano por una autopista bajo cielo azul
En el avión de United Airlines viajaban 221 pasajeros y 10 tripulantes, mientras que el conductor del camión fue atendido por lesiones que no amenazaron su vida (PatrickOyulu)

Además, este accidente quedó registrado en la cámara del vehículo, mostrando el momento exacto en que el avión roza el camión, lo que provocó la dispersión de fragmentos de vidrio y daños considerables en la cabina.

Pese a esto, el Boeing 767 pudo aterrizar sin que su tripulación ni el control de tráfico aéreo percibieran de inmediato la magnitud del incidente. Solo media hora después, inspectores del aeropuerto advirtieron la presencia de un agujero en el fuselaje lateral de la aeronave.

La velocidad estimada del avión al cruzar la autopista superaba los 257 km/h, lo que incrementó la fuerza del impacto y el riesgo para los vehículos que circulaban por la zona.

La cámara del camión captó el momento del impacto, permitiendo conocer la reacción del conductor, quien se cubrió la cabeza justo antes del golpe que podría haber sido fatal (X/RawsAlerts)

Reacciones de su familia y del entorno laboral tras el accidente

La familia de Boardley Jr. expresó alivio por su supervivencia, reconociendo que el desenlace pudo haber sido fatal. Warren Boardley Sr., su padre, relató consternado que “nadie está preparado para recibir la noticia de que un avión ha golpeado a su hijo”, y destacó que la diferencia de tan solo un kilómetro por hora en la velocidad del camión podría haber sido mortal.

Desde el entorno laboral, la empresa H&S Bakery reaccionó con preocupación y agradecimiento por la integridad de su empleado. Chuck Paterakis, vicepresidente de la compañía, resaltó que Boardley Jr. acababa de completar una entrega cerca del aeropuerto y se dirigía de regreso a Maryland al momento del choque.

El propio ejecutivo enfatizó el carácter extraordinario del accidente y la fortuna de que no tuviera consecuencias fatales: “Con un centímetro más aquí, un pie más allá, todo podría haber sido desastroso”.

El vídeo de la cámara del camión, que muestra el instante del impacto, fue descrito por los familiares como un documento estremecedor y difícil de asimilar.

Un hombre calvo, de mediana edad y barba gris, con camiseta negra, habla en un entorno de oficina. Un rótulo de 'BREAKING NEWS' es visible
El padre de Warren Boardley Jr. y su abogado reportaron lesiones físicas y daño emocional tras el accidente con el Boeing 767-400 de United Airlines (WBAL TV)

Investigación oficial: acciones tomadas por autoridades y United Airlines

El accidente activó una investigación conjunta de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y la National Transportation Safety Board (NTSB). Las agencias iniciaron la recolección de evidencias, incluyendo el análisis de las grabaciones de cabina y de los datos técnicos del vuelo. Un investigador de la NTSB se desplazó a Newark para entrevistar a la tripulación y supervisar la conservación de los registros de voz y datos.

United Airlines informó que el avión fue retirado de servicio para una revisión exhaustiva y que la tripulación también permanece apartada de operaciones durante la investigación. La aerolínea expresó su disposición a dialogar con Boardley Jr. y sus abogados, y aseguró que se realizaría una “investigación rigurosa de seguridad de vuelo”.

La empresa H&S Bakery también anunció su propia pesquisa interna sobre las circunstancias del accidente, mientras que los abogados de la familia Boardley enviaron cartas a United Airlines y otras entidades exigiendo claridad sobre las causas que permitieron la colisión.

Las autoridades aeroportuarias reanudaron las operaciones tras asegurar la pista y no se reportaron daños estructurales de gravedad ni obstáculos para el resto de los vuelos programados.

La NTSB ha apartado temporalmente a la tripulación de United Airlines, mientras completa una revisión exhaustiva de las condiciones del accidente en Newark (REUTERS/Fabrizio Bensch)
La NTSB ha apartado temporalmente a la tripulación de United Airlines, mientras completa una revisión exhaustiva de las condiciones del accidente en Newark (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Factores de riesgo y antecedentes de maniobras en el aeropuerto de Newark

El aeropuerto Newark Liberty es conocido por la proximidad de sus pistas a la New Jersey Turnpike, situación que exige maniobras de aterrizaje de extrema precisión.

La distancia mínima entre el asfalto de la autopista y el borde de la pista, unida a la presencia de estructuras como postes de luz y condiciones meteorológicas adversas, incrementa la dificultad para los pilotos.

Según expertos citados en los reportes locales, el sobrevuelo a tan baja altura sobre una vía tan transitada genera riesgos inusuales, que quedaron en evidencia en este accidente.

Las maniobras visuales en la pista 29, por su orientación y extensión, requieren experiencia y atención especial, factores que ahora están bajo escrutinio en la investigación abierta tras el reciente episodio.

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