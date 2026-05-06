Imputaron a Cole Allen por disparar contra un agente del Servicio Secreto en la cena de corresponsales

Cole Allen, de 31 años, intentó atacar al presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales en el hotel Washington Hilton (DONALD J TRUMP via Truth Social/Handout via REUTERS)

Cole Allen, de 31 años, quien disparó durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, fue imputado por la justicia federal tras agredir a un agente del Servicio Secreto con una escopeta. El incidente ocurrió cuando el acusado intentó atravesar un punto de seguridad durante el evento en el hotel Washington Hilton, donde se encontraban el presidente Donald Trump, funcionarios federales y más de 1.000 invitados.

La acusación formal, según informaron CBS News y justice.gov (el Departamento de Justicia de EE.UU.), incluye el cargo específico de asalto a un agente federal con arma letal, intento de asesinato del presidente y dos delitos por posesión y uso de armas de fuego. Allen permanece detenido, sin derecho a fianza, y su audiencia está prevista para el 11 de mayo.

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Quién es Cole Allen y cómo llegó a la acusación

Allen es originario de California y trabajaba como docente. Según la fiscalía, viajó a Washington con la intención de atacar al presidente Trump y a miembros de su gabinete.

Las autoridades federales hallaron en su poder una escopeta, una pistola y cuchillos, así como un manifiesto y correos electrónicos enviados antes del ataque.

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El FBI aseguró que la evidencia es clara: Allen viajó a la capital con la intención de asesinar al presidente Trump. El manifiesto, remitido a familiares y conocidos, detalla los planes y motivaciones del acusado.

Cómo fue el ataque en la cena de corresponsales

El 25 de abril, Allen intentó ingresar armado a una zona restringida del hotel Washington Hilton. Disparó contra un agente del Servicio Secreto, quien resultó ileso gracias al chaleco antibalas. La rápida respuesta de las fuerzas de seguridad permitió detenerlo antes de que llegara al salón principal, donde se encontraba el presidente.

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El Servicio Secreto y el FBI investigan el asalto a un agente federal con arma letal en un evento de alto perfil en Washingto (U.S. Attorney Jeanine Pirro via X/Handout via REUTERS)

La acusación sostiene que Allen planificó el ataque y que el manifiesto incautado forma parte de la evidencia. Las autoridades continúan con el análisis balístico y la revisión de las cámaras de seguridad.

Qué cargos enfrenta y cuál es su situación en la cárcel

El gran jurado federal imputó a Allen por cuatro delitos:

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Asalto a un agente federal con arma letal.

Intento de asesinato del presidente.

Dos cargos más relacionados con armas de fuego.

El juez Trevor McFadden, nominado por Donald Trump, dirige el proceso. Allen sigue detenido bajo custodia especial, sin derecho a fianza.

La evidencia incautada incluye una escopeta, una pistola, cuchillos y un manifiesto con amenazas claras contra Donald Trump (AP NEWS)

La defensa denunció que el acusado estuvo bajo medidas extremas de aislamiento y vigilancia de suicidio. El juez Zia Faruqui manifestó preocupación por las condiciones de detención y pidió informes a la administración penitenciaria, según CBS News.

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Quién investiga el caso y qué se sabe hasta ahora

El FBI y el Servicio Secreto lideran la investigación, que incluye la confiscación de armas, dispositivos electrónicos y documentos de Allen. La fiscalía sostiene que existen pruebas contundentes de la intención y la gravedad de los delitos.

La acusación federal imputa a Cole Allen por intento de asesinato del presidente, asalto y delitos con armas de fuego (REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

La defensa argumenta que los correos enviados antes del ataque no mencionan directamente al presidente, lo que podría ser relevante en el proceso. El magistrado aceptó que este punto se debata en audiencia y permitió la presentación de pruebas y alegatos escritos.

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Por su parte, Allen no ha presentado declaración formal. La audiencia del 11 de mayo determinará si continúa detenido y si se mantienen los cargos.