Estados Unidos

Mejoró la salud de Rudy Giuliani tras ser hospitalizado por neumonía, aunque sigue en estado crítico

El exalcalde de Nueva York respira sin asistencia y permanece bajo estricta vigilancia médica, luego de que su círculo cercano expresara alarma por la gravedad inicial de su cuadro clínico, según informó su portavoz oficial

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Giuliani requirió ventilación mecánica durante las primeras horas de internación por neumonía, lo que generó preocupación por su estado de salud
Giuliani requirió ventilación mecánica durante las primeras horas de internación por neumonía, lo que generó preocupación por su estado de salud

El estado de Rudy Giuliani generó alarma entre sus allegados tras conocerse que fue hospitalizado con neumonía, pero su condición mejoró en las últimas horas: actualmente se encuentra en “condición crítica pero estable” y ya respira sin asistencia, según informó Ted Goodman, portavoz del exalcalde de Nueva York.

La noticia de su recuperación parcial alivió la preocupación en su círculo cercano, especialmente tras el episodio de gravedad inicial.

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Durante las primeras horas de internación, Giuliani —quien tiene 81 años— requirió el apoyo de un ventilador mecánico para mantener la oxigenación y estabilizarse, lo que generó inquietud sobre la evolución de su cuadro.

Goodman confirmó que, avanzado el lunes, los médicos retiraron el ventilador y el exfuncionario pudo recuperar la respiración autónoma.

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El portavoz añadió que Giuliani permanece bajo estricta vigilancia médica mientras continúa el tratamiento para controlar la infección pulmonar y evitar nuevas complicaciones asociadas a su edad y antecedentes de salud.

El portavoz Ted Goodman confirmó que Giuliani respira sin ayuda y sigue bajo estricta vigilancia médica para controlar la infección pulmonar (AP foto/Ted Shaffrey)
El portavoz Ted Goodman confirmó que Giuliani respira sin ayuda y sigue bajo estricta vigilancia médica para controlar la infección pulmonar (AP foto/Ted Shaffrey)

El equipo médico a cargo de Giuliani decidió mantener en reserva detalles sobre el centro hospitalario y la fecha exacta de su ingreso, en acuerdo con la familia, que solicitó privacidad durante el proceso de recuperación.

Goodman, único vocero autorizado, describió a Giuliani como “el luchador definitivo” y destacó que “está ganando esta batalla”, enfatizando el optimismo del entorno ante la mejora observada en las últimas horas.

Antecedentes médicos y factores de riesgo agravantes

La situación de Giuliani se agravó debido a una dolencia previa, desarrollada a raíz de su exposición en la zona cero tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Desde entonces, el exalcalde fue diagnosticado con una enfermedad restrictiva de las vías respiratorias, una condición que limita la capacidad pulmonar y eleva el riesgo ante infecciones como la neumonía.

Goodman indicó que “este cuadro complica cualquier enfermedad respiratoria y el virus rápidamente sobrecargó su organismo”.

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, permanece hospitalizado en estado crítico pero estable tras un cuadro grave de neumonía (REUTERS/Jonathan Ernst)
El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, permanece hospitalizado en estado crítico pero estable tras un cuadro grave de neumonía (REUTERS/Jonathan Ernst)

De acuerdo con expertos en salud consultados por medios estadounidenses, antecedentes como el de Giuliani —sumados a la edad avanzada— incrementan la gravedad de cuadros pulmonares.

Por eso, la rápida intervención médica y la respuesta favorable al tratamiento fueron consideradas factores determinantes para la estabilización del exfuncionario.

Trayectoria política y situación judicial actual

Giuliani fue alcalde de Nueva York desde 1993 y se mantuvo en el cargo durante dos períodos consecutivos, hasta 2001. Su gestión cobró notoriedad internacional por la respuesta ante los atentados del 11 de septiembre, consolidando su imagen pública tanto a nivel local como nacional.

En la última década, Giuliani volvió a la primera plana política como aliado cercano de Donald Trump y asesor clave en los intentos de impugnar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.

El exalcalde enfrenta cargos estatales en Georgia relacionados con la supuesta manipulación del proceso electoral, aunque el avance del juicio se encuentra estancado tras denuncias de irregularidades en la fiscalía local.

Paralelamente, Giuliani fue señalado como co-conspirador no acusado en la investigación federal dirigida por el fiscal especial Jack Smith, una causa que perdió impulso tras la reelección de Trump en 2024.

Apoyo político, indulto y perspectivas

En noviembre, Trump extendió un indulto preventivo a Giuliani y a otros colaboradores por posibles delitos federales vinculados a los hechos investigados en torno a las elecciones.

El actual presidente expresó públicamente su respaldo a través de la red Truth Social, calificando a Giuliani como “el mejor alcalde en la historia de Nueva York” y lamentando el trato recibido por parte de sus críticos y adversarios políticos.

El pronóstico para Giuliani sigue siendo reservado. Su equipo médico advirtió que, si bien la evolución es positiva tras la retirada del ventilador, las próximas jornadas serán clave para consolidar la recuperación y prevenir eventuales recaídas.

La evolución del exalcalde será seguida de cerca tanto por el ámbito político de Nueva York como por el entorno de Trump, dada la relevancia de su figura en la escena pública y las repercusiones de su estado de salud en el contexto político actual.

El caso de Giuliani pone en relieve los desafíos médicos que enfrentan las figuras públicas de edad avanzada, especialmente aquellas con antecedentes respiratorios graves.

La atención médica oportuna y la respuesta positiva al tratamiento permitieron una mejora en su estado, pero la vigilancia continuará hasta descartar riesgos asociados a su cuadro clínico y a su historial de exposición a situaciones de alto estrés.

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