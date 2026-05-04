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Champán, Fórmula 1 y un atraco en Mónaco: qué se sabe sobre la precuela de Ocean’s Eleven con Robbie y Cooper

La película explorará los orígenes de Danny Ocean a través de sus padres, dos ladrones excepcionales que ejecutan un robo sofisticado durante el Gran Premio de 1962. Los detalles de un filme que ya causa expectativa

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Ilustración de Margot Robbie y Bradley Cooper en atuendos de los 60, junto a un coche verde de F1 clásico, con el puerto de Mónaco y gente al fondo.
La precuela de "Ocean’s Eleven" expande la saga con Margot Robbie y Bradley Cooper como protagonistas en el glamur de Mónaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

La franquicia Ocean’s Eleven prepara su regreso con una nueva precuela protagonizada por Margot Robbie y Bradley Cooper, ambientada en el glamour del Gran Premio de Mónaco de 1962. Cooper dirigirá y actuará en el filme, mientras Robbie, además de coprotagonista, se encargará de la producción a través de LuckyChap. El estreno mundial está programado para junio del próximo año, según confirmó GQ.

La precuela de Ocean’s Eleven narrará los orígenes de Danny Ocean, centrándose en la juventud de sus padres en el escenario de las carreras de Fórmula 1 y la élite internacional. El rodaje está previsto para el verano y el lanzamiento se fijó para el 25 de junio del próximo año, de acuerdo con la información recogida por GQ.

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El legado de “Ocean’s Eleven”

La saga Ocean’s Eleven es sinónimo de atracos sofisticados y repartos estelares. Su origen se remonta a 1960 con el filme protagonizado por Frank Sinatra, Dean Martin y otros miembros del Rat Pack, que marcaron un hito en Las Vegas.

40 años después, Steven Soderbergh revitalizó la franquicia con su trilogía, reuniendo a George Clooney, Brad Pitt y Matt Damon. Esta reinterpretación atrajo a nuevas audiencias y consolidó éxitos en los años 2000.

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La trilogía moderna reunió a George Clooney, Brad Pitt y Matt Damon, consolidando el éxito comercial de la saga
La trilogía moderna reunió a George Clooney, Brad Pitt y Matt Damon, consolidando el éxito comercial de la saga

GQ destaca que el atractivo de la saga está en la combinación de ingenio, lujo y camaradería, elementos presentes también en la nueva entrega.

El dúo Cooper-Robbie y un equipo de alto perfil

Tras varios cambios en la dirección, Bradley Cooper y Margot Robbie lideran finalmente el proyecto. Cooper toma el mando como director tras la salida de cineastas como Lee Isaac Chung y Jay Roach.

Por su parte, Robbie respaldará la película como productora con LuckyChap, responsable de títulos recientes de éxito. Gosling fue considerado para el papel principal, pero abandonó la producción el año pasado, cediendo el lugar a Cooper.

Esta dupla representa una de las alianzas más esperadas del cine actual. Dos de los actores más reconocidos de Hollywood se reúnen dentro y fuera de la pantalla en un proyecto que retoma el espíritu elegante y entretenido de la franquicia.

Un atraco durante el Gran Premio de Mónaco en 1962

Margot Robbie producirá la precuela de "Ocean’s Eleven" a través de LuckyChap, su exitosa compañía cinematográfica (REUTERS/Jack Taylor)
Margot Robbie producirá la precuela de "Ocean’s Eleven" a través de LuckyChap, su exitosa compañía cinematográfica (REUTERS/Jack Taylor)

La nueva entrega, aún sin título oficial, traslada la acción desde Las Vegas al Mónaco de los años 60. Según avanzó GQ, será una precuela directa de la versión de Soderbergh y explorará el origen de Danny Ocean a través de la historia de sus padres.

“Antes de que Danny Ocean pisara Las Vegas, dos mentes brillantes le enseñaron todo lo que sabe: sus padres”, explicó Robbie durante la presentación de Warner Bros. en CinemaCon, citada por la revista Variety. La trama seguirá a esta pareja mientras ejecuta un audaz atraco durante el Gran Premio de Mónaco de 1962, mezclando el glamour del automovilismo y el suspense criminal.

Aunque se mantienen en secreto muchos detalles, tanto Cooper como Robbie interpretarán, con alta probabilidad, a los padres de Danny Ocean. Carreras, champán y robos sofisticados a la élite internacional caracterizan la propuesta confirmada hasta ahora.

Expectativas, rodaje y posible repercusión en taquilla

En la teoría, la combinación es potente: la reconocida franquicia, dos actores de primer nivel y un escenario ideal para un éxito veraniego, lo que podría posicionar a la película entre los grandes estrenos de la temporada.

Bradley Cooper a los 51 años
Bradley Cooper asume la dirección tras cambios previos en el proyecto, consolidando una alianza de alto perfil con Margot Robbie (Photo by James Warren/Famous Images/Sipa USA)

El sector espera que la mezcla de nostalgia y novedad, junto al magnetismo de Mónaco, impulsen este título hacia los primeros lugares de la taquilla internacional. El atractivo de los coches de Fórmula 1 y los entornos de lujo refuerzan la propuesta cinematográfica.

El equipo creativo ha optado por reservar gran parte de la trama, incrementando así la curiosidad sobre la historia y sus personajes. Las filtraciones publicadas por GQ alimentan el interés de los seguidores de la saga.

Bajo la dirección de Cooper y con Robbie al frente de la producción, la precuela de Ocean’s Eleven se perfila ya como uno de los lanzamientos más anticipados del próximo año. La franquicia demuestra así su vigencia en el panorama cultural internacional y todo apunta a que la nueva Ocean’s Eleven podría convertirse en uno de los mayores atractivos no solo en la pantalla, sino también en la recaudación de la taquilla mundial.

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