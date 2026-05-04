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Britney Spears evita la cárcel tras declararse culpable de manejo imprudente en California

La cantante acordó un año de libertad condicional y un programa de educación sobre alcohol

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Britney Spears
Britney Spears acepta el cargo de manejo imprudente y evita la cárcel tras su arresto por DUI en el Condado de Ventura (REUTERS/Eduardo Munoz)

Britney Spears se declaró culpable este lunes de manejo imprudente ante el Tribunal Superior del Condado de Ventura, California, en el cierre judicial de su arresto por conducir bajo la influencia del alcohol y las drogas el pasado 4 de marzo.

La cantante de 44 años evitará la cárcel y quedará sujeta a 12 meses de libertad condicional informal, tras aceptar un acuerdo conocido como “wet reckless”, una figura de cargo reducido habitual en casos de infractores por primera vez con niveles bajos de alcohol en sangre y sin accidentes ni lesiones.

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La artista no estuvo presente en la audiencia, a la que no estaba obligada a asistir, según informó la Fiscalía del Condado de Ventura.

Su abogado, Michael A. Goldstein, aceptó en su nombre el acuerdo en la propia audiencia de presentación de cargos, lo que resolvió el caso sin necesidad de juicio. La New York Times reportó que la declaración de culpabilidad se formalizó en esa instancia.

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La Fiscalía había presentado formalmente el 30 de abril un cargo de delito menor por “conducir bajo la influencia de alcohol y drogas” contra la estrella pop, según documentos judiciales obtenidos por Page Six. La denuncia penal no especificó el tipo de sustancia que habría consumido la artista.

La cantante recibió libertad condicional informal por 12 meses y deberá cumplir estrictas condiciones, según la Fiscalía de Ventura (REUTERS/Mario Anzuoni)
La cantante recibió libertad condicional informal por 12 meses y deberá cumplir estrictas condiciones, según la Fiscalía de Ventura (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los hechos que originaron el proceso se remontan a la noche del 4 de marzo, cuando la Patrulla de Carreteras de California recibió un reporte sobre un vehículo a exceso de velocidad por la autopista 101 en dirección sur, en el Condado de Ventura.

Según un audio de despacho del 911 obtenido, Spears fue vista al volante de un BMW negro que circulaba “entrando y saliendo de los carriles” y “a alta velocidad”.

Al localizar el vehículo, los agentes determinaron que la conductora presentaba signos de deterioro y procedieron a su arresto tras realizarle pruebas de sobriedad en el campo.

Fue trasladada a un hospital para la extracción de sangre y determinar su nivel de alcohol en sangre. Quedó detenida alrededor de las 3 de la madrugada y fue liberada tres horas después, según el registro de reclusos del Alguacil del Condado de Ventura.

El fiscal del Condado de Ventura, Erik Nasarenko, compareció ante la prensa tras la audiencia y detalló las condiciones impuestas.

Si un agente del orden detiene a Britney Spears, deberá someterse a una prueba de presencia de alcohol o drogas; su vehículo podrá ser registrado en busca de esas sustancias, y tiene prohibido conducir “con cualquier intoxicante en su cuerpo”.

El acuerdo judicial obliga a Spears a someterse a pruebas de alcohol y drogas, y prohíbe conducir bajo cualquier intoxicante (Frederic J. Brown/Pool via REUTERS)
El acuerdo judicial obliga a Spears a someterse a pruebas de alcohol y drogas, y prohíbe conducir bajo cualquier intoxicante (Frederic J. Brown/Pool via REUTERS)

Además, deberá completar un programa de educación sobre el alcohol de tres meses de duración, equivalente a 30 horas de formación, y pagar las multas y tasas correspondientes.

“Uno de los componentes clave de la resolución de esta mañana fue asegurarnos de que la señora Spears continuara con su régimen de salud mental y de abuso de sustancias”, sostuvo Nasarenko en declaraciones recogidas por Page Six.

El acuerdo exige al menos dos visitas mensuales con un psiquiatra y una sesión semanal con un psicólogo.

“Ya sea una cantante famosa o una maestra de escuela, queremos lo mismo para cada infractor por primera vez en el Condado de Ventura”, añadió el fiscal.

El 12 de abril, Britney Spears ingresó de forma voluntaria en un centro de tratamiento por abuso de sustancias. Completó 21 días de un programa de 30, según documentos reportados por el Daily Mail, y obtuvo el alta el miércoles 30 de abril.

Una fuente cercana a la cantante indicó a Page Six que la decisión fue enteramente suya y que tenía un doble propósito, orientado tanto al tratamiento de sustancias como a la salud mental. Según TMZ, la artista se encontraba “feliz, saludable y centrada” tras salir “limpia y sobria” del tratamiento.

Britney Spears
La estrella pop publicó un video de baile en sus redes sociales, cuatro días después de abandonar el centro de rehabilitación donde estuvo internada durante 21 días (Instagram/@britneyspears)

Cuatro días después del alta, Spears publicó en sus redes sociales un video de baile desde su mansión de Thousand Oaks, una propiedad de 21 acres valuada en 9,8 millones de dólares.

La publicación, que llegó a sus 153,5 millones de seguidores, la muestra con un minivestido plateado con escote pronunciado y zapatos negros de tacón. La leyenda fue un simple emoji de rosa roja.

Días antes, el 30 de abril, Page Six la fotografió como pasajera de una camioneta Mercedes Benz G-Wagon en Westlake Village y Calabasas, con lentes de sol y el cabello suelto, con los pies apoyados en el tablero.

Tras el arresto de marzo, su representante, Cade Hudson, calificó el incidente de “desafortunado” e “inexcusable” en una declaración recogida por la prensa estadounidense.

“Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que esto pueda ser el primer paso en un cambio largamente necesario en su vida”, expresó Hudson.

La relación entre Britney Spears y sus hijos
Sean Preston y Jayden James, hijos de Britney Spears, la habrían apoyado en la decisión de buscar ayuda para su recuperación (Instagram/@britneyspears)

El mánager también mencionó a los hijos de la cantante, Sean Preston Federline, de 20 años, y Jayden James Federline, de 19, frutos de su matrimonio de dos años con el bailarín Kevin Federline, que concluyó en 2007. Según el Daily Mail, ambos jóvenes habrían alentado a su madre a buscar ayuda.

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