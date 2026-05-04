Una cumbre en Ereván descongeló el diálogo entre Eslovaquia y Ucrania tras meses de tensiones

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, asiste a una reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Ereván, Armenia, el 4 de mayo de 2026. Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/vía REUTERS

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, se reunieron este lunes en Ereván, capital de Armenia, al margen de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), y acordaron celebrar una reunión conjunta de sus gabinetes a finales de junio. El encuentro, según declaró Fico en un comunicado de la Oficina del Ejecutivo eslovaco, tendrá lugar “en Bratislava o en Kiev”.

El mandatario eslovaco subrayó que el formato de reunión intergubernamental ofrece “resultados concretos”, entre ellos el desarrollo de conexiones de transporte entre ambos países. “Somos vecinos, debemos cuidar las buenas relaciones”, afirmó. Zelensky, por su parte, valoró en su cuenta de X que “Eslovaquia apoya a Ucrania en el acceso a la UE y está preparada en asistirnos en este camino”.

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El encuentro en Ereván se produce tras casi tres meses de fricciones bilaterales originadas por la interrupción del suministro de crudo ruso a través del oleoducto Druzhba. Kiev explicó que la infraestructura había sido dañada en un ataque ruso con drones a finales de enero; el flujo se reanudó el 23 de abril. Durante ese período, Fico escaló sus críticas a Ucrania, acusándola de poner en riesgo la seguridad energética de Eslovaquia.

Bratislava respondió suspendiendo las exportaciones de gasolina al país vecino y negándole asistencia energética durante los apagones provocados por la guerra. El primer ministro eslovaco llegó a amenazar con bloquear un préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev si no se retomaba el bombeo por el Druzhba.

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Pese al tono conciliador del encuentro, Fico dejó en claro ante los medios que subsisten diferencias profundas. “Tengo una opinión diferente sobre la guerra, sobre el petróleo, sobre si se les deben otorgar préstamos”, enumeró, según recogió el diario eslovaco Dennik N. Añadió que Eslovaquia “no apoyará ningún préstamo militar ni enviará armas gratuitamente. Si alguien quiere armas, puede comprarlas”.

British Prime Minister Keir Starmer, during a bilateral meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy ahead of the European Political Community summit in Yerevan, Armenia. Picture date: Sunday May 3, 2026. Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

El primer ministro calificó a Zelensky de “bastante flexible”, aunque reiteró que existen “puntos de vista diametralmente opuestos” entre ambos. En el período de tensión, Fico también especuló con obstaculizar el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE), en línea con las posiciones que durante años sostuvo el saliente primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán.

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Al margen de la reunión bilateral, Fico publicó en redes sociales una imagen junto a los primeros ministros de Polonia, Donald Tusk, y de República Checa, Andrej Babiš, con el mensaje: “Los tres mosqueteros esperan al cuarto y al revival del V4”. La referencia apunta a la próxima toma de posesión del conservador Peter Magyar como primer ministro de Hungría y a la expectativa de que su llegada reduzca las fricciones dentro del Grupo de Visegrado (V4), atribuidas en gran medida a las posiciones prorrusas de Orbán.

Una primera conversación telefónica entre Fico y Zelensky había tenido lugar el sábado previo, en la que el premier eslovaco confirmó su respaldo a las aspiraciones europeas de Kiev. “Queremos que nuestro vecino sea un país estable y democrático”, declaró entonces. Zelensky, por su parte, señaló en Ereván que Ucrania “está abierta al diálogo constructivo con Eslovaquia e interesada en desarrollar relaciones sólidas”.

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(Con información de EFE y Europa Press)