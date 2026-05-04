Charlize Theron reflexiona sobre el futuro de sus hijas: “No quiero mantenerlas el resto de mi vida”

Charlize Theron explicó que el primer auto de sus hijas será un Datsun y que deben ganárselo como parte de su filosofía de crianza (Instagram/@charlizeafrica)

El primer auto de las hijas de Charlize Theron será un Datsun, y tendrán que ganárselo. Así lo dejó en claro la actriz sudafricana al explicar su filosofía de crianza: nada en su hogar se entrega gratis.

“Tu primer auto va a ser un Datsun porque lo vas a chocar”, afirmó Theron con franqueza durante su participación en el pódcast Therapuss with Jake Shane.

PUBLICIDAD

Y continuó en su declaración: “De alguna manera lo vas a arruinar. Eres una conductora nueva. Así que no vamos a tener el auto lindo desde el principio. Necesitamos un poco de experiencia y nos la vamos a ganar”.

La independencia económica, dejó en claro, no es negociable. “Es demasiado pronto para decir dónde van a terminar... Solo necesitan conseguir un trabajo que les dé dinero, porque no quiero mantenerlas el resto de mi vida”, señaló.

PUBLICIDAD

La actriz sudafricana enfatiza la importancia de la independencia económica y de que sus hijas tengan un empleo propio en el futuro (Instagram/@charlizeafrica)

La artista de Hollywood también fue clara respecto a los empleos de verano. Cuando le preguntaron si sus hijas trabajarían durante las vacaciones, respondió sin dudar.

Y relató una escena que se repite en su rutina: cada vez que van a Starbucks, les señala a los empleados y les dice: “¿Ven qué amables son? Tienen que ser así de amables todas las mañanas a las 6 a.m. Vayan preparándose para eso”.

PUBLICIDAD

Charlize Theron adoptó a sus hijas Jackson, de 12 años, en 2012 y a August, de 9, en 2015.

Desde entonces, ha sido abierta sobre lo que significa para ella ejercer la maternidad en solitario, una decisión que describió como profundamente intencional.

PUBLICIDAD

Charlize Theron adoptó a Jackson y August, ejerciendo la maternidad como madre soltera desde hace más de una década (Instagram/Charlize Theron)

En una entrevista concedida en julio de 2025 al pódcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, calificó esa elección como “una de las decisiones más sanas que he tomado en mi vida”.

“Con las mujeres siempre es: ‘algo debe andar mal con ella, no puede retener a un hombre’, y nunca forma parte de la conversación el hecho de decir: ‘Vaya, realmente está viviendo su verdad’”, dijo entonces.

PUBLICIDAD

Theron también describió ante Cooper la libertad que encontró en esa forma de maternidad: “Miro a mis hijas y pienso: ‘¿Saben lo increíble que es vivir exactamente como quiero vivir, experimentar la maternidad exactamente como quería experimentarla?’”.

Agregó que disfruta de no tener que “consultarle todo a un hombre” ni lidiar con los desafíos de la crianza compartida, y afirmó que siente haber “roto el ciclo”.

PUBLICIDAD

La maternidad en solitario es, según Theron, una decisión intencional que le ha otorgado libertad y satisfacción personal (Grosby Group)

La crianza que Charlize Theron imparte a sus hijas

A pesar de su imagen pública de mujer directa y de carácter firme, Charlize Theron insistió en distintas oportunidades en que esa percepción no refleja quién es en realidad.

“La gente cree que soy una tipa dura. Mucha gente cree que soy muy fría... A veces soy un poco brusca y la gente lo toma como ‘es tan dura’”, reconoció ante The New York Times. “Y es exactamente lo contrario”.

PUBLICIDAD

Durante una reciente aparición en el programa matutino TODAY, la estrella de cine confesó que su estilo de crianza suele sorprender a quienes la conocen desde afuera.

“Soy muy sensible en el fondo”, dijo, y admitió que la gente “siempre se asombra” cuando se entera de que llora con facilidad o de cómo se comporta cuando está con sus hijas. “Espera, pensé que era una [mal educada]”, bromeó, parafraseando la reacción habitual.

PUBLICIDAD

Charlize Theron reconoce que su estilo de crianza directo y sensible suele sorprender a quienes la conocen solo superficialmente (Splash News/The Grosby Group)

Ese contraste entre su imagen y su vida doméstica también emergió en su participación en el pódcast New Heights, donde Jason Kelce le pidió consejos sobre la crianza de sus cuatro hijas.

Theron respondió con humor: “Se convierten en pesadillas hormonales. Me están dando una paliza desde el momento en que entro a casa. Y todas estas cosas les van a servir muy bien en la vida, pero puede que yo no lo sobreviva”.

Sin embargo, también ofreció una perspectiva más serena. “La naturaleza hace esta cosa hermosa en la que te pone en tu peor momento para que puedas hacer frente a lo que viene. Pero desde donde estoy ahora, te puedo decir que estás en un lugar encantador y que [tus hijas] todavía son encantadoras y dulces”, le dijo al exjugador de la NFL.