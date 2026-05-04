Dos muertos y varios heridos en Alemania tras un atropello en el corazón histórico de Leipzig

Al menos dos personas murieron y 22 resultaron heridas tras el atropello múltiple en una zona peatonal del centro de Leipzig. (AFP)

Al menos dos personas murieron y 22 resultaron heridas este lunes cuando un automóvil arrolló a una multitud en una zona peatonal del centro de Leipzig, en el este de Alemania. El conductor, un ciudadano alemán de 33 años, fue arrestado en el lugar y permanece bajo custodia policial. Según informaron las autoridades, el hombre actuó solo y no opuso resistencia al momento de su detención.

El incidente se produjo cerca de las 16:45 h, en una de las calles más transitadas del casco histórico de la ciudad. El vehículo recorrió entre 300 y 400 metros por la calle Grimmaische, embistiendo a las personas que se encontraban en la zona, una arteria peatonal repleta de comercios y edificios históricos. Testigos relataron a medios locales que el automóvil circuló a gran velocidad y la policía confirmó que se registraron dos colisiones especialmente violentas, que provocaron los fallecimientos, mientras que el resto de los heridos fue alcanzado durante el trayecto del vehículo. Entre las víctimas, al menos dos personas permanecen hospitalizadas en estado crítico y unas veinte presentan lesiones de distinta gravedad.

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La policía desplegó rápidamente un amplio operativo de emergencia. Participaron cerca de cuarenta bomberos y cuarenta sanitarios, apoyados por una decena de ambulancias y dos helicópteros que evacuaron a los heridos más graves. Por el momento, no se han esclarecido los motivos del ataque.

El alcalde de la ciudad, Burkhard Jung, afirmó: “Desconocemos el motivo. No sabemos nada sobre el culpable”. Enfatizó además que la investigación está en manos de la policía y la fiscalía, que trabajan para reunir las pruebas necesarias. La fiscal encargada del caso, Claudia Laube, confirmó que el sospechoso está siendo investigado por asesinato y tentativa de asesinato.

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Las autoridades desplegaron un operativo de emergencia con cerca de cuarenta bomberos, sanitarios, ambulancias y helicópteros tras el atropello múltiple. (EP)

El ministro del Interior del estado de Sajonia, Armin Schuster, explicó que la policía parte de la hipótesis de que se trata de un “atropello múltiple intencionado”, asociado a estados de ira frenética o inestabilidad psicológica.

El primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, expresó su consternación a través de la red social X, donde aseguró sentirse “profundamente conmocionado” por el suceso y prometió: “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para investigarlo rápida y exhaustivamente. El estado de derecho actuará con el debido rigor”.

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Las imágenes difundidas por los medios mostraron un vehículo blanco dañado y la zona acordonada por la policía. La vida en Leipzig, una ciudad de alrededor de 600.000 habitantes, comenzó a recuperar normalidad: horas después del incidente, personas se sentaban en cafeterías cercanas al lugar de los hechos, según reportó un corresponsal en el sitio.

El ataque en Leipzig reaviva la preocupación en Alemania por la sucesión de atropellos múltiples y otras agresiones similares en los últimos años. (REUTERS)

Entre los testigos se encontraba Teresa, una psicóloga local que expresó su conmoción al acercarse tras enterarse del suceso. “Yo tomo todos los días esta calle para ir al trabajo”, relató, y agregó: “De nuevo una ciudad del este de Alemania es víctima de algo así”, en referencia a otros ataques recientes ocurridos en el país.

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El suceso se produce en un contexto de creciente preocupación en Alemania por ataques similares en los últimos años. En diciembre de 2024, un hombre saudí embistió con su coche a una multitud en un mercado navideño de Magdeburgo, provocando la muerte de seis personas y dejando decenas de heridos. Otros ataques, como los ocurridos en Múnich y Mannheim, también dejaron víctimas mortales, con motivaciones que han incluido desde problemas psiquiátricos hasta convicciones religiosas o políticas.

Por otra parte, estos episodios han intensificado el debate sobre la seguridad y la inmigración en el país. Tras la llegada masiva de refugiados en 2015, el tema ha cobrado mayor peso en la agenda pública y ha sido utilizado por partidos de extrema derecha en el discurso político. Las autoridades reiteraron que la investigación en Leipzig continúa y que la prioridad es esclarecer las causas y motivaciones de este nuevo ataque.

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(Con información de Reuters, AFP y EFE)