Dolly Parton cancela sus conciertos en Las Vegas por su estado de salud

En un video subido a sus redes, Dolly Parton confesó tener varios problemas de salud que le impedirán continuar con su residencia en Las Vegas.

Dolly Parton ofreció una actualización detallada sobre su estado de salud en un video publicado el lunes 4 de mayo en su cuenta de Instagram, en el que también abordó el fallecimiento de su esposo, Carl Thomas Dean, ocurrido en marzo de 2025.

“Gracias por estar a mi lado y mostrarme tanto amor y apoyo durante el último año. Aún me queda algo de recuperación por delante, pero voy en camino. Nos vemos pronto”, escribió la artista en el pie de foto.

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En el mensaje audiovisual, la cantante, de 80 años, explicó que grabó el clip para para dar una actualización sobre algunas cosas que están pasando en su vida, en concreto acerca de su salud.

“Tengo buenas noticias y un poco de malas noticias. La buena noticia es que estoy respondiendo muy bien a los medicamentos y tratamientos, y estoy mejorando cada día”, dijo.

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Dolly Parton se sinceró sobre su estado de salud.. (Instagram)

Sin embargo, la artista también precisó que aún no está en condiciones de retomar los escenarios, por lo que tuvo que cancelar su próxima residencia en Las Vegas, aunque espera poder retomar los conciertos en un futuro.

“La mala noticia es que me va a tomar un tiempo antes de estar lista para actuar en el escenario, porque algunos de los medicamentos y tratamientos me hacen sentir un poco mareada. No puedo estar mareada cargando banjos, guitarras y esas cosas con tacones de cinco pulgadas”, indicó.

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Asimismo, Dolly Parton detalló que los cálculos renales que padece desde hace unos años le han impedido recuperar su salud, ya que su cuerpo ha sufrido cambios bruscos en su funcionamiento.

“Sacan más piedras de mí en un año que de una cantera en Rockwood, Tennessee. Mi sistema inmunológico y mi sistema digestivo se desajustaron en los últimos años, y ahora están trabajando muy duro para recuperar su fuerza”, explicó.

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Dolly Parton aseguró que su cuerpo ha sufrido desajustes debido a los cálculos renales que padece. (REUTERS/Anna Gordon)

A pesar de estas dificultades, la artista afirmó que continúa activa profesionalmente y confirmó que trabaja en el musical Dolly: A True Original Musical, señalando que ha estado “reescribiendo y ajustando” la producción, cuyo estreno está previsto en Broadway “este otoño o a principios del invierno”.

Durante el mensaje, Parton también recordó el impacto emocional tras la muerte de su esposo Carl Thomas Dean.

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“Después de pasar por un año de ‘primeras veces’, como las fiestas, y especialmente nuestro aniversario de bodas y la fecha de su muerte, el 3 de marzo, fue muy duro para mí. Siempre lo amaré y siempre lo extrañaré”, declaró.

Dolly Parton afirmó que la muerte de su esposo Carl Dean fue algo muy difícil de asimilar. (Instagram/Dolly Parton)

La cantante agradeció el apoyo recibido: “Se sorprenderían de cuánto significaron su amor y su preocupación para mí en ese tiempo. Mi casa y mi porche parecían un jardín botánico con todas las flores, y mi sala parecía una oficina de correos con todas las cartas”.

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En marzo de 2025, Parton había realizado su primera aparición pública tras varios meses de ausencia durante el aniversario número 41 de Dollywood. Desde entonces, la artista ha mantenido actividad en distintos proyectos mientras continúa su proceso de recuperación.