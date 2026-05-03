El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, es hospitalizado en estado crítico pero estable

Rudy Giuliani fue hospitalizado en estado crítico pero estable, según el comunicado difundido oficialmente por su colaborador Ted Goodman

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, permanece hospitalizado y su estado es crítico pero estable, según la información difundida el domingo 12 de mayo por su colaborador Ted Goodman.

La noticia fue confirmada en horas de la tarde, cuando Goodman, también socio de Giuliani en una plataforma de transmisión en vivo, emitió un comunicado a través de la red social X, generando una ola de reacciones tanto en Nueva York como en el resto de Estados Unidos.

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El comunicado oficial señala que Giuliani está bajo supervisión médica constante y su condición se mantiene estable dentro de la gravedad, lo que generó preocupación en el ámbito político y entre la opinión pública.

Goodman afirmó: “Mayor Rudy Giuliani está actualmente en el hospital, donde permanece en estado crítico pero estable. Es un luchador que ha enfrentado cada desafío en su vida con una fuerza inquebrantable, y ahora está peleando con ese mismo temple”.

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Las palabras, recogidas por Fox News, provocaron respuestas inmediatas de seguidores, figuras públicas y colegas políticos, quienes manifestaron su apoyo al exalcalde y a su familia en este momento delicado.

Rudy Giuliani hospitalizado en estado crítico pero estable según su colaborador Ted Goodman, quien difundió la noticia este domingo por la tarde (Captura X)

El entorno de Giuliani subraya que la actitud del exalcalde, marcada históricamente por la determinación y la resiliencia, fue un factor clave en situaciones difíciles previas, y que actualmente enfrenta este nuevo reto con el mismo espíritu.

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Goodman, al referirse a Giuliani como “el alcalde de América”, reforzó el reconocimiento que el político construyó a lo largo de su trayectoria, especialmente durante su gestión al frente de la ciudad de Nueva York y su posterior proyección nacional como exfiscal y asesor político.

Reacciones y contexto nacional frente a la hospitalización

El anuncio sobre la hospitalización responde a la inquietud pública respecto al estado de salud de Giuliani, figura emblemática tanto para la política neoyorquina como para la estadounidense.

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Goodman instó a quienes siguen la carrera del exalcalde a sumarse en oraciones y buenos deseos para su recuperación, apelando al aprecio y la admiración que cosechó en diferentes sectores de la sociedad y el ámbito político.

Diversos líderes y personalidades expresaron públicamente su preocupación y apoyo, recordando el papel de Giuliani durante momentos clave en la historia reciente de Estados Unidos.

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Su gestión al frente de la ciudad tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y su intervención en crisis de seguridad pública lo convirtieron en un referente para muchos ciudadanos.

El exalcalde de Nueva York es reconocido nacionalmente por su intervención tras los atentados del 11 de septiembre y su liderazgo político. (AP foto/Ted Shaffrey)

La noticia de su estado fie motivo de mensajes de solidaridad por parte de exfuncionarios, colegas y diversas organizaciones, que destacaron su fortaleza ante la adversidad.

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Hasta el momento, la única actualización disponible sobre el estado de Rudy Giuliani es la proporcionada por Ted Goodman, quien pidió a la comunidad mantenerse atenta a los canales oficiales para próximos informes.

La expectativa en Nueva York y a nivel nacional es alta, tanto por la relevancia pública del exalcalde como por el vacío informativo respecto a la causa específica de su hospitalización y los detalles sobre su tratamiento.

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Supervisión médica, privacidad y próximos pasos

La información oficial, comunicada por su entorno más cercano, confirma que Giuliani permanece bajo cuidado médico especializado.

No se divulgaron detalles adicionales sobre la patología que motivó su ingreso ni sobre posibles intervenciones médicas realizadas hasta el momento.

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Ted Goodman reafirmó la fuerza y temple de Rudy Giuliani, destacando su actitud resiliente ante desafíos previos y la actual crisis de salud. (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

El equipo de Giuliani solicitó respeto a la privacidad de la familia mientras se aguarda nueva información, subrayando que cualquier actualización relevante será canalizada exclusivamente por voceros autorizados.

En este contexto, la atención mediática sobre el estado de salud del exalcalde se mantiene elevada, en parte debido a su papel histórico como líder de Nueva York y a su influencia en la política estadounidense contemporánea.

Distintas fuentes apuntan a que, por el momento, no se prevén apariciones públicas ni declaraciones adicionales por parte de Giuliani o su círculo íntimo, priorizando su recuperación y la estabilidad médica sobre cualquier exposición mediática.

Se espera que futuras actualizaciones sean difundidas de manera oficial por los canales de comunicación del propio Giuliani o de su equipo.

Mientras tanto, tanto la comunidad política como la ciudadanía permanecen a la espera de novedades sobre la evolución del exalcalde, cuya trayectoria y liderazgo dejaron una marca perdurable en la historia reciente de Estados Unidos.

La situación de salud de Giuliani genera preocupación tanto en el ámbito político neoyorquino como a nivel nacional en Estados Unidos. (REUTERS/Kylie Cooper)