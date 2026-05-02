Estados Unidos

La FDA aprueba el primer fármaco degradador proteico para cáncer de mama

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos concede luz verde a un nuevo tratamiento dirigido a pacientes adultos con tumores resistentes a terapias previas que presentan receptores de estrógeno positivos, HER2 negativos y mutación del gen ESR1

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Primer plano de una mujer realizando una autoexploración de su mama, con ambas manos palpando el tejido mamario contra un fondo claro.
La aprobación de Vepdegestrant responde a la necesidad de opciones eficaces para pacientes con mutaciones ESR1 en cáncer de mama metastásico.

Entre los subtipos de cáncer de mama avanzados o metastásicos con receptores hormonales positivos y HER2 negativos, el desarrollo de mutaciones ESR1 representa uno de los mayores retos clínicos, ya que implica resistencia a los principales tratamientos.

Este mes, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó Vepdegestrant, comercializado como Veppanu, desarrollado por las farmacéuticas Arvinas y Pfizer para el tratamiento de adultos con cáncer de mama avanzado o metastásico con receptores de estrógeno positivos (ER+), receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano negativo (HER2-) y mutación ESR1. Esta aprobación ofrece una alternativa terapéutica tras la progresión de la enfermedad luego de al menos una línea previa de terapia endocrina.

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La autorización de la FDA se concretó antes de la fecha límite establecida por el organismo, programada para el 5 de junio de 2026. Randy Teel, presidente y director ejecutivo de Arvinas, afirmó: “La aprobación de la FDA de hoy representa un momento trascendental para Arvinas, ya que logramos la aprobación de nuestro primer medicamento y de la primera terapia PROTAC basada en la tecnología que hemos desarrollado desde 2013”.

Un letrero exterior gris y azul con el logo grande de la FDA y el texto "U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration"
La FDA aprueba Veppanu, de Pfizer y Arvinas, como nuevo tratamiento oral para pacientes adultos con cáncer de mama avanzado o metastásico con mutaciones ESR1 (Reuters).

El primer PROTAC aprobado por la FDA, dirigido a una mutación frecuente de resistencia

De acuerdo con datos del ensayo VERITAC-2 difundidos por Arvinas y la FDA, Veppanu es el primer y hasta ahora único fármaco PROTAC avalado por la agencia estadounidense. Esta clase terapéutica utiliza degradadores proteicos heterobifuncionales capaces de aprovechar el sistema natural de eliminación de proteínas del organismo para degradar y eliminar de manera selectiva aquellas proteínas asociadas a la enfermedad.

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Según el comunicado de Arvinas y Pfizer, la llegada de Veppanu aporta una herramienta oral en contraste con el fulvestrant, que requiere administración intramuscular y muestra menor eficacia en este contexto mutacional.

El estudio de su eficacia incluyó a 624 pacientes de 25 países; entre ellos, 270 presentaban mutación ESR1 positiva, lo que conforma un subgrupo con prevalencia elevada de resistencia a la terapia endocrina.

Primer plano de una profesional médica con guantes blancos examinando el busto de una paciente que viste una bata desechable en un entorno clínico.
Veppanu es el primer fármaco PROTAC avalado por la FDA, diseñado para degradar proteínas asociadas a la resistencia en cáncer de mama.

Por consiguiente, se demostró que, en pacientes con mutaciones ESR1, vepdegestrant redujo el riesgo de progresión o muerte en un 43% respecto al estándar actual, fulvestrant. La supervivencia libre de progresión fue de cinco meses en el brazo de vepdegestrant, frente a 2,1 meses con fulvestrant. La tasa de respuesta objetiva alcanzó el 19% con Veppanu frente al 4% con fulvestrant.

Estos resultados abordan una pregunta clave en la oncología mamaria: ¿qué opciones existen cuando la terapia endocrina y los inhibidores de CDK4/6 dejan de funcionar? Tal como declaró Arvinas, entre el 40% y el 50% de las pacientes en tratamiento con estas combinaciones desarrollan mutaciones en ESR1, lo que conduce a resistencia y progresión tumoral acelerada. La aprobación de Veppanu, centrada en bloquear esta resistencia genética, constituye una respuesta directa a esa limitación terapéutica.

Un hombre calvo con bata de hospital se sienta frente a una doctora en una sala de examen, con un cartel de 'Cáncer de Mama Masculino' al fondo.
El estudio VERITAC-2 demostró que Veppanu reduce el riesgo de progresión o muerte un 43% respecto al fulvestrant.

Perfil de seguridad, modo de uso y advertencias

La prescripción de vepdegestrant se recomienda a una dosis de 200 mg diarios por vía oral, administrados junto con alimentos y mantenidos hasta que se documenta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. La FDA aprobó de forma simultánea el Guardant360 CDx como herramienta diagnóstica complementaria para identificar la mutación ESR1 en sangre.

En cuanto al perfil de seguridad, la mayoría de los eventos adversos reportados correspondieron a grados 1 o 2. Los más frecuentes incluyeron:

  • Disminución de leucocitos
  • Aumento de enzimas hepáticas
  • Dolor musculoesquelético
  • Fatiga
  • Descenso de hemoglobina y neutrófilos
  • Náuseas
  • Disminución de potasio
  • Elevación de bilirrubina
  • Pérdida de apetito
  • Prolongación del intervalo QT en el ECG
  • Disminución de plaquetas y estreñimiento

El prospecto advierte sobre la prolongación del intervalo QTc y la posible toxicidad embrio-fetal. A su vez, recomienda precaución en pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca, trastornos del ritmo y en mujeres en edad fértil.

Se exige el uso de métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y hasta dos semanas después, tanto para mujeres como para varones con parejas susceptibles de concebir. El uso de Veppanu está contraindicado durante la lactancia, así como la ingesta de hierba de San Juan, pomelo o jugo de pomelo.

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