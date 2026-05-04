Estados Unidos

El condado de Santa Clara consolidó a los promotores de salud latinos en su sistema sanitario

La decisión fue aprobada por unanimidad por la Junta de Supervisores, que busca un modelo de financiamiento mixto e integrador para mantener programas considerados fundamentales en la atención a comunidades vulnerables del área

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Una mujer latina de unos 50 años sonríe mientras habla con una doctora joven en una oficina médica luminosa con plantas y una ventana.
El condado de Santa Clara avanza hacia la consolidación de los promotores de salud latinos como parte permanente de su sistema sanitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El condado de Santa Clara avanza hacia la consolidación de los promotores de salud latinos como parte permanente de su sistema sanitario, buscando financiación para garantizar servicios clínicos y comunitarios culturalmente competentes, considerados esenciales ante la reducción de fondos federales y el aumento de crisis sanitarias en la región, según informó San José Spotlight, medio digital especializado en noticias locales.

Una reciente estimación del Departamento de Salud Pública del condado, presentada en abril, sostiene que cada trabajador clínico encargado de coordinación de cuidados, manejo de enfermedades crónicas y asistencia de pacientes logra un ahorro anual de USD 278 000 en costos sanitarios.

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Este dato adquiere relevancia frente a la urgencia declarada por la Junta de Supervisores, ya que las amenazas de recortes federales afectan al sistema hospitalario público más grande del norte de California, incrementando la presión sobre los servicios de emergencia y requiriendo modelos de atención con eficacia probada.

Cinco personas, tres hombres y dos mujeres, dos en batas de laboratorio y tres en ropa de negocios, discuten en una sala de espera moderna con carteles de anatomía.
Una reciente estimación del Departamento de Salud Pública del condado, presentada en abril, sostiene que cada trabajador clínico encargado de coordinación de cuidados, manejo de enfermedades crónicas y asistencia de pacientes logra un ahorro anual de USD 278 000 en costos sanitarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué contempla la propuesta

La Junta de Supervisores aprobó el martes por unanimidad el avance de opciones de financiamiento para crear un sistema estable y permanente de promotores de salud, centrado en los habitantes hispanohablantes más vulnerables.

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La propuesta contempla la integración como pagadores tanto del plan propio del condado, Family Health Plan, como de las aseguradoras privadas Anthem y Kaiser Permanente, añadiendo los descriptores correspondientes: la aseguradora privada Anthem y la aseguradora privada Kaiser Permanente.

El objetivo es distribuir los recursos y evitar que una sola fuente supere el 40 % del presupuesto total proyectado para el programa. El ejecutivo del condado, James Williams, subrayó que los tres planes de atención administrada bajo Medi-Cal pueden obtener beneficios directos por la disminución de costos médicos, un incentivo que no siempre se traduce en ahorros inmediatos para el presupuesto del condado.

James Williams explicó que Family Health Plan, cuya gobernanza fue consolidada bajo control del condado el año pasado, ya ha expresado respaldo a la nueva expansión.

Williams insistió en que tanto la aseguradora privada Kaiser Permanente como la aseguradora privada Anthem “no deben quedar fuera” y que urge comprometerlas con el financiamiento: “Sabemos exactamente el tipo de inversión concreta que se necesita”, afirmó, según recogió San José Spotlight.

Un grupo de seis personas, incluyendo un médico con bata blanca y personas con vestimenta de negocios, conversan en el vestíbulo de un centro de salud, con productos en una mesa.
El impacto social de los promotores va más allá del ámbito clínico dado que realizan un trabajo de acercamiento en barrios vulnerables, orientando a los residentes hacia servicios específicos, actividades saludables y acompañamiento académico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La labor de los promotores de salud, clave en crisis pasadas y presentes

Los promotores de salud, conocidos como promotores de salud o “health promoters”, se han convertido, en palabras de la supervisora Sylvia Arenas, en “el pilar” de la salud pública regional.

Durante la pandemia, lideraron campañas de vacunación y estrategias para limitar el contagio de COVID-19 entre residentes hispanohablantes, multiplicando la eficacia del sistema donde las instituciones convencionales encuentran barreras.

Además, su intervención permitió registrar a familias de difícil acceso en el censo nacional, evitando recortes federales derivados de la decisión del presidente Donald Trump en 2020 de finalizar anticipadamente el conteo decenal.

Una mujer latina sonríe mientras recibe asesoramiento laboral en un mostrador; detrás, logos de Hispanic Unity of Florida y MasTec son visibles en la pared.
Un informe del Departamento de Salud Pública revela que cada trabajador clínico promotor de salud ahorra USD 278.000 anuales en costos sanitarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es la labor de los promotores sociales

El impacto social de los promotores va más allá del ámbito clínico dado que realizan un trabajo de acercamiento en barrios vulnerables, orientando a los residentes hacia servicios específicos, actividades saludables y acompañamiento académico. Sharon Luna, dirigente vecinal en la comunidad no incorporada de San Martin, declaró ante la Junta: “Es uno de los programas que he visto en South County”.

Heiny Gonzalez, promotora de SOMOS Mayfair, advirtió que el modelo vigente depende de subvenciones que, al finalizar, suelen desintegrar equipos y frenar los avances: “Estoy pidiendo a la Junta que nos brinden apoyo”.

Tres promotores médicos interactúan en un vestíbulo moderno; una mujer muestra una tableta, un hombre escucha y otra mujer examina un panel expositor.
Los promotores de salud, conocidos como promotores de salud o “health promoters”, se han convertido, en palabras de la supervisora Sylvia Arenas, en “el pilar” de la salud pública regional. Imagen Ilustrativa de Infobae

Además, buena parte de los servicios de los promotores son reembolsables bajo Medi-Cal, pero muchos no acceden a esos fondos porque no están registrados con proveedores nacionales o no cumplen con los requisitos de supervisión clínica con licencia.

El condado considera, por eso, crear una agencia centralizada que gestione la facturación y la acreditación de estos trabajadores, probablemente en una biblioteca o clínica del condado.

Crisis de salud pública en la población latina: suicidios, diabetes y opioides

Un informe multianual publicado en 2023 sobre las amenazas sistémicas a la salud de los latinos llevó a las autoridades del condado a declarar crisis sanitaria local, detectando aumentos en los fallecimientos por suicidio y diabetes, así como tasas elevadas de muertes por sobredosis de opioides en el sur del condado, superiores a las del resto de la región. La promotora Monica Mahecha, también de SOMOS Mayfair, describió ante la Junta el perfil de los beneficiarios: “Estamos prestando estos servicios en comunidades”.

Los líderes insisten en que la formalización y el financiamiento estable de los promotores es una medida respaldada por los resultados económicos y sociales acumulados, y advierten que la respuesta “no puede esperar” a una nueva emergencia para integrarse plenamente en el sistema, al ser una política “financieramente comprobada”, en palabras de la supervisora Sylvia Arenas.

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