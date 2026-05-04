Honduras

Gobierno de Honduras evalúa uso de plantas diésel ante alta demanda eléctrica

El incremento del consumo energético impulsado por las altas temperaturas ha llevado a las autoridades a considerar medidas de emergencia, incluyendo generación más costosa y eventuales racionamientos

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Grupo de personas, incluidos niños, observan un poste eléctrico con transformador en una aldea rural montañosa al atardecer en Guatemala, con casas y bosque.
El uso de plantas generadoras a base de diésel figura entre las opciones, aunque su implementación elevaría significativamente los costos operativos y las tarifas eléctricas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema energético de Honduras enfrenta una creciente presión derivada del aumento en el consumo eléctrico, una situación directamente vinculada a las altas temperaturas que se registran en gran parte del país.

Ante este escenario, el Gobierno analiza la implementación de medidas extraordinarias que podrían impactar tanto en el suministro como en el costo de la energía para los usuarios.

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Entre las alternativas en evaluación destaca el uso de plantas generadoras a base de diésel, una opción que permitiría cubrir la demanda en momentos críticos, pero implicaría un costo significativamente mayor en comparación con otras fuentes de generación. Este incremento en los costos operativos se trasladaría inevitablemente a la tarifa eléctrica, generando preocupación tanto en hogares como en sectores productivos.

El panorama se complica en regiones específicas donde la infraestructura eléctrica presenta limitaciones. Zonas como el Valle de Sula, uno de los principales polos industriales del país, enfrentan alta demanda energética; en tanto, áreas como Danlí y sectores del occidente hondureño registran dificultades adicionales debido a la extensión de sus circuitos, lo que incrementa la vulnerabilidad ante fallas e interrupciones del servicio.

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Demanda energética

Las autoridades han comenzado a aplicar medidas inmediatas para mitigar el impacto, como la gestión de cargas en horarios de mayor consumo. Esto se traduce en cortes controlados en determinados sistemas para evitar el sobrecalentamiento de las líneas de transmisión, práctica que podría evolucionar hacia racionamientos más amplios si la situación se intensifica.

Imagen risográfica de una factura de luz azul con un gráfico de líneas rojo que indica un aumento en los costos y el logo de Enel.
Una risografía muestra una factura de luz de Enel con una gráfica roja ascendente, simbolizando el incremento en los precios de la energía eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento de la demanda energética en Honduras responde en gran medida a factores climáticos. Durante el día, la generación solar contribuye a aliviar la carga del sistema, pero al caer la noche esta fuente desaparece y obliga a depender principalmente de plantas hidroeléctricas y térmicas. En contextos de calor extremo, cuando el uso de sistemas de enfriamiento se incrementa, esta dependencia genera tensiones adicionales en la red.

Especialistas en el sector energético indican que estas circunstancias evidencian la necesidad de diversificar la matriz energética y fortalecer la infraestructura de transmisión y distribución. La integración de fuentes renovables con sistemas de almacenamiento, así como la modernización de las redes, se consideran aspectos clave para reducir la vulnerabilidad ante picos de demanda.

Evitar racionamientos

El posible aumento en la tarifa eléctrica tendría repercusiones en la economía nacional, afectando tanto el presupuesto de los hogares como los costos de producción en industrias y comercios. Esto sucede en un contexto donde la estabilidad del suministro eléctrico es fundamental para la competitividad y el desarrollo económico del país.

Expertos recomiendan diversificar la matriz energética de Honduras y modernizar la infraestructura para fortalecer el sistema ante futuros picos de demanda.. (Foto de archivo)
Expertos recomiendan diversificar la matriz energética de Honduras y modernizar la infraestructura para fortalecer el sistema ante futuros picos de demanda.. (Foto de archivo)

Las autoridades esperan que las condiciones climáticas se moderen en las próximas semanas, lo que ayudaría a reducir la presión sobre el sistema. No obstante, no descartan la implementación de medidas adicionales si la demanda continúa en niveles elevados.

Honduras ya ha enfrentado en años anteriores episodios de alta demanda y limitaciones en la red que derivaron en “cortes controlados” o racionamientos, evidenciando que cuando coinciden calor extremo, picos de consumo y restricciones de transmisión, el sistema recurre a generación térmica más costosa y a medidas de emergencia que terminan impactando la tarifa y la continuidad del servicio

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