Estados Unidos

Trump fue probablemente el objetivo del tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, según fuentes oficiales

La acción de las fuerzas federales evitó daños mayores, aunque la llegada del sospechoso hasta la dirigencia nacional subrayó desafíos persistentes para garantizar la seguridad en actos multitudinarios

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El intento de atentado contra Donald Trump durante la cena de corresponsales reaviva el debate sobre la seguridad presidencial en Estados Unidos

El intento de atentado contra el presidente Donald Trump durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca reavivó la preocupación por la seguridad presidencial en un momento de tensión política creciente en Estados Unidos.

El incidente, ocurrido en el Washington Hilton la noche del sábado, llevó a la evacuación inmediata de Trump y de varios altos funcionarios, lo que obligó a la cancelación abrupta del evento y obligó a revisar los protocolos de protección para las principales figuras del gobierno. Según el medio Reuters, el atacante fue detenido pocos minutos después de disparar contra un agente del Servicio Secreto que resguardaba la entrada del hotel.

El atentado generó condenas internacionales, especialmente desde la OTAN, y aumentó la presión para reforzar los estándares de protección en actos públicos masivos (REUTERS)
El atentado generó condenas internacionales, especialmente desde la OTAN, y aumentó la presión para reforzar los estándares de protección en actos públicos masivos (REUTERS)

En la última parte de la jornada, las autoridades identificaron al sospechoso como Cole Tomas Allen, un residente de California de aproximadamente 31 años. Conforme reportó el jefe interino de la policía de Washington, Jeffery Carroll, Allen habría ingresado como huésped al propio hotel y logró introducir al menos una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

Las redes sociales sugerían que Allen ejercía como docente en Torrance, cerca de Los Ángeles, aunque las motivaciones detrás del ataque no han sido establecidas. Carroll precisó que por ahora se cree que actuó en solitario.

El presidente Trump declaró ante la prensa que cree haber sido el objetivo central del atentado. Sostuvo que el agente del Servicio Secreto sobrevivió gracias al chaleco antibalas y se encuentra “en buen estado”. Anthony Guglielmi, vocero del Servicio Secreto, confirmó a Reuters que el agente fue dado de alta tras recibir atención en el hospital.

El Departamento de Justicia, en voz del fiscal general interino Todd Blanche, comunicó que se imputarán cargos federales al atacante el lunes por asalto y tentativa de homicidio de un agente federal, además de uso de arma de fuego en la comisión de esos crímenes.

Blanche también informó que la investigación preliminar sitúa el desplazamiento del detenido desde Los Ángeles a Chicago y luego a Washington utilizando trenes, aunque descartó tener pruebas de una relación internacional en los hechos.

El sospechoso Cole Tomas Allen logró ingresar con varias armas al hotel Washington Hilton antes de ser detenido tras disparar contra un agente del Servicio Secreto (REUTERS)
El sospechoso Cole Tomas Allen logró ingresar con varias armas al hotel Washington Hilton antes de ser detenido tras disparar contra un agente del Servicio Secreto (REUTERS)

Seguridad presidencial enfrenta cuestionamientos tras el incidente en el Hilton

El suceso ocurrió cerca de las 20:35 horas locales, cuando la irrupción de disparos en uno de los controles desencadenó el pánico en la sala de baile del Washington Hilton, donde se congregaban 2.600 invitados, entre ellos miembros del gabinete y figuras destacadas de la administración.

De acuerdo con imágenes divulgadas por el propio Trump en Truth Social, Allen logró atravesar dos puestos de seguridad y corrió una distancia aproximada de 50 yardas (45 metros) antes de ser reducido, sin que se efectuaran disparos contra él.

Testimonios recogidos por Reuters relatan que el miedo fue inmediato: los asistentes, vestidos de gala, se protegieron bajo las mesas mientras los agentes formaban cordones de seguridad y evacuaban a funcionarios clave, incluidos la primera dama Melania Trump y el vicepresidente JD Vance. Algunos invitados comenzaron a corear “USA, USA!” mientras la situación seguía bajo control.

La evacuación inmediata de Trump, la primera dama y altos funcionarios obligó a cancelar el evento y revisar protocolos de protección gubernamental (REUTERS/Bo Erickson)
La evacuación inmediata de Trump, la primera dama y altos funcionarios obligó a cancelar el evento y revisar protocolos de protección gubernamental (REUTERS/Bo Erickson)

Este fue el primer año en el que Trump asistió a la gala como presidente, tras evitarla durante toda su administración previa. El propio recinto ya había sido escenario de un atentado en 1981, cuando John Hinckley Jr. hirió de gravedad al entonces presidente Ronald Reagan a la salida del hotel.

En una conferencia de prensa extraordinaria esa misma noche, Trump insistió en que el agresor actuó como “lobo solitario”. El fiscal Blanche, citado por Reuters, subrayó que la investigación evaluará las circunstancias que permitieron el ingreso de armas de grueso calibre al evento, pese a los controles implementados por el Servicio Secreto y las autoridades locales.

Los intentos de asesinato contra Trump no han sido aislados desde 2024. En julio de ese año, el mandatario resultó herido en la oreja durante un ataque en Butler, Pensilvania, donde el autor de 20 años fue abatido por la seguridad. Dos meses después, un hombre armado fue arrestado en las inmediaciones del Trump International Golf Club en West Palm Beach, Florida, episodio también calificado como intento de magnicidio y resuelto con una condena a cadena perpetua —según detalles aportados por Reuters.

El presidente Trump aseguró haber sido el objetivo central del ataque y destacó que el agente herido sobrevivió gracias al chaleco antibalas (REUTERS/Jonathan Ernst)
El presidente Trump aseguró haber sido el objetivo central del ataque y destacó que el agente herido sobrevivió gracias al chaleco antibalas (REUTERS/Jonathan Ernst)

Reacciones internacionales y desafío a la democracia

El reciente atentado provocó una ola de condenas internacionales y mensajes de solidaridad con Estados Unidos. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, describió el hecho como “un ataque a nuestras sociedades libres y abiertas”, e hizo un llamado a rechazar toda forma de violencia en los sistemas democráticos.

La respuesta rápida permitió evitar una tragedia mayor, pero el caso incrementó la presión institucional para revisar los estándares de protección en actos públicos masivos. Funcionarios estadounidenses, en declaraciones recogidas por Reuters, coincidieron en que la investigación se enfocará en cómo se vulneraron los controles para evitar que un individuo armado lograra llegar tan cerca de la dirigencia nacional reunida en el Hilton.

Este episodio, que se suma a una serie de ataques y amenazas recientes, marca un punto de inflexión en la vigilancia y en el debate sobre la seguridad presidencial en un país polarizado que enfrenta la fragilidad de sus propios mecanismos de resguardo al máximo nivel.

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