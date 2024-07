Donald Trump: “Me dispararon con una bala que perforó la parte superior de mi oreja derecha”

El ex mandatario estadounidense Donald Trump, candidato presidencial republicano, fue asistido por personal del Servicio Secreto de EEUU después de que se produjeran disparos durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, este 13 de julio de 2024 (Créditos: GETTY IMAGES)

El ex presidente Donald Trump emitió un comunicado en el que agradeció a las fuerzas de seguridad por la “rápida” actuación tras el intento de asesinato en su contra, y confirmó que una bala “perforó” la parte superior de su oreja derecha.

“Quiero agradecer al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden por su rápida respuesta al tiroteo que acaba de ocurrir en Butler, Pennsylvania”, señaló en el texto divulgado en su página Truth Social. “Lo más importante, quiero extender mis condolencias a la familia de la persona en el mitin que fue asesinada y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida. Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país. No se sabe nada en este momento sobre el tirador, quien ahora está muerto”.

Y añadió: “Fui alcanzado por una bala que perforó la parte superior de mi oreja derecha. Supe de inmediato que algo estaba mal al escuchar un sonido de zumbido, disparos, y de inmediato sentí la bala rasgando la piel. Hubo mucho sangrado, así que me di cuenta en ese momento de lo que estaba pasando. ¡DIOS BENDIGA A AMÉRICA!”.

Disparos durante un acto de campaña de Trump en Pensilvania

Múltiples disparos sonaron en el mitin de Trump, con el candidato presidencial haciendo una mueca y levantando una mano hacia su oreja derecha mientras continuaban las detonaciones. Guardaespaldas se agolparon en torno a él, que se agachó bajo el podio, y agentes armados tomaron posiciones en la parte delantera del escenario.

Luego, el magnate neoyorquino levantó repetidamente el puño hacia la multitud y gritó mientras era escoltado por el Servicio Secreto hasta un vehículo.

El fiscal de distrito del condado de Butler, Richard Goldinger, declaró que el presunto tirador que hirió a Trump estaba fuera del recinto del evento cuando ocurrieron los disparos. “No sé cómo habría llegado al lugar donde estaba, pero estaba fuera del recinto. Y vamos a tener que averiguar cómo llegó allí”, dijo.

El tiroteo está siendo investigado como un intento de asesinato, según reportes publicados en la prensa local citando a información proporcionada por las fuerzas de seguridad. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Oficina Federal de Investigación (FBI) explicó que se encuentra en el lugar de los hechos en Butler.

Y en la noche del sábado el Servicio Secreto de EEUU confirmó que agentes suyos “neutralizaron” al atacante y que este disparó desde “una posición elevada” fuera del recinto.

El mandatario condenó el episodio

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, repudió el incidente. “Estoy agradecido de escuchar que está a salvo y que se encuentra bien”, dijo en un comunicado, en el que advirtió: “No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una nación para condenarla”.

Trump y Biden están inmersos en una reñida revancha electoral, en la que la mayoría de los sondeos de opinión los muestran igualados. El ex mandatario republicano (2017-2021) se impuso fácilmente a sus rivales por la nominación presidencial a principios de la campaña y ha unificado en gran medida a su alrededor al partido, que había vacilado brevemente en su apoyo después de que sus seguidores atacaran el Capitolio el 6 de enero de 2021 intentando anular su derrota en las elecciones del año anterior.

Legisladores republicanos y demócratas condenaron este sábado en bloque el ataque a Trump en Pensilvania.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, dijo rezar junto a su mujer por el candidato presidencial y el resto de asistentes en ese encuentro en Butler. “Ese horrendo acto de violencia en un mitin pacífico de campaña no tiene lugar en ese país y debería ser condenado de forma unánime”, subrayó en la red social X.

El líder de los demócratas en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, agradeció en X a los agentes de seguridad por su “decisiva respuesta” y el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo estar “horrorizado” por lo sucedido.

El ex mandatario demócrata Barack Obama (2009-2017) dijo en un comunicado que, aunque no se sepa exactamente qué ha pasado, todo el mundo “debería estar aliviado” de que Trump no resultara herido de gravedad, y aprovechar el momento para renovar el compromiso con la civilidad y el respeto en la política”.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)