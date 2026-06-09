OEA: acusada de corrupción pública, EE.UU. canceló la visa diplomática de la jefa de Gabinete del secretario General

El secretario General de la OEA, Albert Ramdin y Xaviera Jessurun, su exjefa de Gabinete que deberá abandonar Estados Unidos en las próximas horas

(Desde Washington, Estados Unidos) Por primera vez en la historia, Estados Unidos canceló la visa diplomática a la jefa de Gabinete del secretario General de la OEA, que está bajo investigación penal por un supuesto caso de corrupción pública en Surinam.

Se trata de Xaviera Jessurun, que hasta ayer era jefa de Gabinete de Albert Ramdin, secretario General de la OEA. Ramdin y Jessurun se conocen desde hace años, y trabajaron juntos en Surinam.

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Ramdin fue canciller de ese país caribeño, y Jessurun fue su principal asistente de confianza. En ese contexto, el canciller designó a Jessurun en una comisión oficial que debía analizar la privatización de la compañía de aviación de Surinam.

El dos de febrero de 2025, Jessurun fue imputada por corrupción, fraude y blanqueo de capitales, y el actual gobierno de Surinam canceló su pasaporte diplomático.

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A Ramdin no le preocupó la imputación penal contra Jessurun, y la nombró en la OEA en mayo de 2025.

Cuando se lo consultó acerca del proceso penal que enfrentaba su asesora mas cercana, el secretario General relativizó las evidencias recogidas en el expediente judicial.

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Albert Ramdin, secretario General de la OEA, y Lee Rizzuto, embajador de Estados Unidos en el foro regional

La defensa explícita que Ramdin hizo de Jessurun fue cuestionada por Lee Rizzuto, embajador de Estados Unidos en la OEA. Y a los pocos días, la administración Trump redactó un memorándum interno que desnudó la protección política que ejercía Ramdin a favor de su entonces jefa de Gabinete.

“Bajo el liderazgo del Secretario General Albert Ramdin, la institución está actualmente envuelta en un escándalo que se lee menos como un registro diplomático y más como un cuento de advertencia de nepotismo, imprudencia fiscal y flagrante falta de respeto por los estados miembros. En el corazón de esta tormenta está el meteórico —y altamente cuestionable— ascenso de Xaviera Jessurun", advirtió el memo interno que lleva como título “¿Diplomacia o Dinastía? La Crisis de Credibilidad en la OEA".

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Y completó:

“Llamar a Jessurun “poco calificada” para una de las posiciones más poderosas en la diplomacia del hemisferio occidentales un cortés eufemismo.Antes de esto, su currículum presentaba un período como asistente en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Surinam. Ella no poseía ni la experiencia diplomática de alto nivel ni la permanencia institucional típicamente requeridas para manejar los complejos intereses geopolíticos de 32 estados miembros (de la OEA)“.

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El secretario General de la OEA, Albert Ramdin y Xaviera Jessurun, su exjefa de Gabinete. (Washington, Estados Unidos)

La publicación que hizo Infobae en exclusiva del memo interno desembocó en un encuentro reservado entre Ramdin y Rizzuto.

El embajador de Estados Unidos llegó a la cita asumiendo que el secretario General de la OEA entendía la crisis de confianza que enfrentaba con la Casa Blanca.

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Rizzuto se equivocó.

Ramdin lo esperaba en su despacho junto a Jessurun, que no se inmutó cuando el amigo personal de Donald Trump ratificó que el memo publicado por Infobae era cierto.

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Durante el cónclave, Ramdin y Rizzuto discutieron durante 20 minutos, y la conversación fue más allá de los cánones diplomáticos.

Organigrama oficial de la OEA, adonde aparece la posición oficial de Xaviera Jessurun, hasta ayer jefa de Gabinete del secretario General, Albert Ramdin

Todos los embajadores de la OEA participan de un grupo de chat en WhatsApp para articular reuniones e intercambiar información reservada.

Tras su discusión con Ramdin, Rizzuto posteó un chat en el Grupo de la OEA que reflejaba la posición de la Casa Blanca respecto al secretario General.

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Ese chat, al que accedió en exclusiva Infobae, decía lo siguiente:

“ASUNTO: Preocupaciones urgentes respecto a acciones recientes del Secretario General

Excelencias y estimados colegas,

Les escribo para compartir los detalles de una reunión altamente preocupante que tuve hoy con el Secretario General, la cual tuvo lugar a su solicitud. Acepté esta reunión para abordar directamente los crecientes problemas que amenazan la integridad y la reputación de nuestra organización.

Durante nuestra discusión, expresé una grave preocupación por el daño institucional causado por el reciente artículo de Infobae. Específicamente, cuestioné la decisión unilateral del Secretario General de promover a su asistente al cargo de Jefa de Gabinete. Esta decisión es profundamente preocupante por varias razones. Investigación en curso: La persona en cuestión se encuentra actualmente bajo investigación penal en su país de origen y se le ha revocado su pasaporte diplomático. Compensación injustificada: La promoción estuvo acompañada por un aumento salarial significativo, muy superior a su remuneración base anterior. (250.000 dólares libres de impuestos) Desconsideración hacia los Estados Miembros: Esta acción fue tomada a pesar de solicitudes directas de Estados Miembros sugiriendo que la promoción fuera retenida hasta que los asuntos legales en su país de origen fueran completamente aclarados.

El Secretario General continúa ignorando la significativa vergüenza que el artículo de Infobae y está situación han causado a la OEA.

Lo más alarmante es que, al ser confrontado con estos hechos, el Secretario General afirmó arrogantemente que “REPORTA AL SECRETARIO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS.”

Donald Trump y Marco Rubio, secretario de Estado, en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

Rizzuto sabe que en política, el plato se come frío.

Fue hasta el Departamento de Estado y comentó su conversación con Ramdin. El secretario Marco Rubio escuchó con atención, y al final decidió cancelar la visa de Xaviera Jessurun, a pesar de un postrero esfuerzo del secretario General para salvar la situación legal de su perenne asistente personal.

La comunicación oficial llegó ayer a la Secretaría General, y a Jessurun no le quedó otra alternativa que renunciar.

-¿Jessurun cuándo se tiene que ir?-, preguntó Infobae a un vocero de la administración Trump.

-Cuanto antes-, contestó.

Ramdin y Jessurun caminan junto a otros asesores de la OEA, (Washington, Estados Unidos)

Infobae consultó al entorno de Ramdin respecto a la decisión inédita del Departamento de Estado.

Textual, se respondió lo siguiente:

-“Tras la recepción de una nota diplomática del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el asunto fue revisado internamente. En ese contexto, la Jefa de Gabinete ha presentado su renuncia en el mejor interés de la Organización y con el propósito de dar por concluido este asunto.

-“El Secretario General permanece plenamente enfocado en promover los objetivos y propósitos de la Organización y continúa dedicando toda su atención a su labor. Su prioridad inmediata es garantizar una Asamblea General exitosa en la Ciudad de Panamá, centrada en los temas sustantivos y las prioridades identificadas por los Estados Miembros".

La respuesta del entorno de Ramdin es puro optimismo político.

Estados Unidos no quiere que continúe como secretario General y aguardará que concluya la Asamblea General en Panama para ejercer su poder regional.

La mayoría de los embajadores de la OEA consideran que Ramdin mintió cuando designó a Jessurun y la protegió cuando fue imputada por la justicia de Surinam.

Demasiado por un foro regional que depende de la Casa Blanca y tiene escaso prestigio institucional.