Estados Unidos

Trump ordenó los ataques aéreos a Irán para forzar una ronda de negociaciones que permitan abrir Ormuz y cancelar el programa nuclear del régimen chiíta

El presidente de EE.UU asumió que Teherán dilataba las negociaciones para evitar una respuesta final a sus reclamos, y decidió quebrar el impasse con una profunda ofensiva que incluye blancos militares e instalaciones civiles

Guardar
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

(Desde Washington, Estados Unidos) Hoy a la mañana llegó un mensaje a la Casa Blanca afirmando que Irán no tenía intenciones de negociar con Estados Unidos un acuerdo diplomático que permitiera desmantelar el proyecto nuclear de los ayatollahs y abrir el tráfico comercial en Ormuz.

La información secreta fue enviada por los negociadores de Qatar, que se encontraban en Teherán para encontrar un punto de contacto entre las exigencias de Washington y los reclamos del régimen chiíta.

PUBLICIDAD

El 29 de mayo, Donald Trump había retocado un Memo de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que se había acordado entre los representantes de Estados Unidos e Irán con la intermediación de Pakistán, Qatar y Arabia Saudita.

El presidente republicano exigía que Mojtaba Khamenei -líder supremo iraní- eliminara su programa nuclear, desmantelara su sistema de fabricación de misiles balísticos y suspendiera la ayuda financiera y militar a los grupos terroristas Hezbollah y Hutíes.

PUBLICIDAD

Doce días más tarde, tras una sucesión de incidentes militares en el Líbano y el golfo Pérsico, Trump quebró un impasse articulado por Irán y anticipó que regresaba a la guerra contra el régimen iraní.

“Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido excelente para ellos, ¡Ahora tendrán que pagar el precio!!!”, publicó Trump en Truth Social.

Mojtaba Khamenei, líder religioso de Irán
Mojtaba Khamenei, líder religioso de Irán

La reluctancia de Irán a negociar un acuerdo en Medio Oriente implica la reanudación de un conflicto militar que es resistido por los países del golfo Pérsico y apoyado por Israel.

Los misiles del régimen chiíta tienen suficiente autonomía y poder de fuego para golpear instalaciones civiles y bases militares en Bahrein, Emiratos, Arabia Saudita y Qatar, cuatro estados que siempre propusieron una agenda diplomática con Teherán.

En cambio, Israel considera a Irán su enemigo mortal y siempre propuso a Trump que desplegara una ofensiva que sirviera para derrocar a los ayatollahs e iniciar así una apertura institucional en el estado persa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante un encuentro oficial en Florida
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante un encuentro oficial en Florida

Trump siempre apostó por la diplomacia con Irán, y la ofensiva militar que inició hoy apunta a lograr que Mojtaba Khamenei y la Guardia Revolucionaria regresen a la mesa de las negociaciones.

Pero en la actual situación, el presidente de los Estados Unidos aparece con una estrategia geopolítica cargada de voluntarismo.

Irán no tiene intenciones de enterrar su programa nuclear, desmantelar su aparato industrial-militar y suspender el apoyo logístico a Hezbollah y los Hutíes. Al contrario, el régimen se siente fortalecido por su control de Ormuz, que afecta el comercio internacional.

La opinión pública de Estados Unidos no acompaña la guerra contra Irán y considera que es un factor clave para explicar el aumento de la canasta familiar.

Cuanto más se extienda la guerra en Medio Oriente, más complicados podría tener Trump los comicios de medio término en noviembre. Se trata de una elección clave para el proyecto MAGA.

Una joven pasa junto a un mural antiisraelí en una calle de Teherán, (Irán)
Una joven pasa junto a un mural antiisraelí en una calle de Teherán, (Irán)

“Si necesitamos negociar con bombas, negociaremos con bombas, y somos muy buenos en eso”, sostuvo Pete Hegseth, secretario de Guerra, antes que se reanudara el conflicto en Medio Oriente.

Las declaraciones de Hegseth ratifica la estrategia de Trump para forzar que Khamenei vuelva a la mesa de negociaciones. Ese mecanismo implica una ofensiva bélica con blancos sobre Irán y en el estrecho de Ormuz.

Teherán conoce los métodos de negociación de Trump y está dispuesto a lanzar decenas de misiles a Israel, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que son los socios de Washington en la región.

La táctica del régimen chiíta es que los países árabes intermedien ante la Casa Blanca para atenuar los ataques de Irán y encontrar una salida diplomática a esta nueva crisis en Medio Oriente.

La tarea no será sencilla. Y la espiral bélica se puede acelerar a niveles inesperados.

Trump esperó doce días una respuesta desde Teherán, y Khamenei y la Guardia Revolucionaria no están dispuestos a satisfacer las exigencias del presidente de los Estados Unidos.

La región, otra vez, tiene forma de laberinto.

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpIránMojtaba KhameneiEstrecho de OrmuzPete Hegseth

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Proponen recortar ayuda federal por desastres y subir el seguro contra inundaciones: qué cambios plantea FEMA y a quiénes afecta

Un consejo de revisión de la era de Donald Trump analiza elevar el umbral de “gran desastre”, reemplazar reintegros por el plan RAPID y acelerar ajustes en coberturas, con mayores costos para estados, condados y hogares vulnerables

Proponen recortar ayuda federal por desastres y subir el seguro contra inundaciones: qué cambios plantea FEMA y a quiénes afecta

Hochul anunció 500 entradas gratuitas del Mundial 2026 para familias trabajadoras, personal de primeros auxilios y familias de militares

La iniciativa prevé un servicio de transporte gratuito de ida y vuelta al estadio de Nueva York y Nueva Jersey. La distribución se hará a través de la Alianza de YMCA del Estado de Nueva York y la Fundación Tunnel to Towers

Hochul anunció 500 entradas gratuitas del Mundial 2026 para familias trabajadoras, personal de primeros auxilios y familias de militares

¿Qué cuentas pueden embargar los acreedores en EE. UU. después de congelar tu cuenta bancaria? Ejemplos, derechos y cómo proteger tu dinero

La autoridad de consumo advierte que pagos como Seguro Social y beneficios para veteranos cuentan con protección en muchos escenarios, aunque el bloqueo bancario igual puede ocurrir, por lo que conviene separar fondos y presentar documentación cuanto antes

¿Qué cuentas pueden embargar los acreedores en EE. UU. después de congelar tu cuenta bancaria? Ejemplos, derechos y cómo proteger tu dinero

Seguro Social: quiénes cobran este 10 de junio en Estados Unidos y cuáles son las próximas fechas de pago del mes

La Administración del Seguro Social (SSA) realizó el primer pago del mes según fecha de nacimiento; consulta el calendario para saber si te corresponde

Seguro Social: quiénes cobran este 10 de junio en Estados Unidos y cuáles son las próximas fechas de pago del mes

Miami cierra una de sus principales vías de acceso al aeropuerto, qué cambia para los viajeros y cómo planificar traslados rumbo al Mundial 2026

Autoridades aeroportuarias sugieren anticipar itinerarios y consultar rutas recomendadas para reducir tiempos, ya que la eliminación de la calle que conectaba directamente con la terminal reordena el tránsito interno y externo del predio

Miami cierra una de sus principales vías de acceso al aeropuerto, qué cambia para los viajeros y cómo planificar traslados rumbo al Mundial 2026

TECNO

Latinoamérica supera a Europa como la región con más ciberataques en el mundo: Microsoft revela un plan global

Latinoamérica supera a Europa como la región con más ciberataques en el mundo: Microsoft revela un plan global

El modo de ChatGPT que apaga su conexión a internet para salvar tus datos privados

Una inteligencia artificial predijo quiénes serán los próximos campeones de la Copa Mundial de fútbol

Por qué el celular no carga rápido aunque lleve conectado más de dos horas

Se acabaron las peleas para que tus hijos duerman: Amazon con Alexa harán ese trabajo por ti

ENTRETENIMIENTO

Glenn Close y Ridley Scott recibirán premios Óscar honoríficos

Glenn Close y Ridley Scott recibirán premios Óscar honoríficos

“Ratatouille encontró su magia en la imprevisibilidad, por eso Remy resultó tan propio”, contó Patton Oswalt

“Me aburro muchísimo, ¡por Dios, rueden!”: así fue la reacción de Anthony Hopkins ante la obsesión de Ryan Gosling con su técnica

‘Modern Family’: Jesse Tyler Ferguson relata cómo una crisis de ansiedad lo llevó a huir de un restaurante

Mick Jagger sorprende al cantar en un pequeño pub de Oxford: el momento íntimo del líder de los Rolling Stones que se volvió viral

MUNDO

Trump reveló operativo secreto de la Marina de Estados Unidos para mover 100 millones de barriles de crudo a través de Ormuz

Trump reveló operativo secreto de la Marina de Estados Unidos para mover 100 millones de barriles de crudo a través de Ormuz

Israel descartó el fin de la guerra contra Irán y advirtió sobre una respuesta “severa” ante nuevos ataques

Una fundación busca acercar la literatura premiada a los adultos que dejaron de leer: de qué se trata

En sus propias aguas, el Reino Unido mata accidentalmente 120 toneladas de tiburones y rayas protegidos por año

La policía dispersó las protestas en Belfast tras disturbios originados por un apuñalamiento