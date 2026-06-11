El Centro de Operaciones de Emergencia del Estado de Nueva York se activa por el Mundial 2026

Nueva York realizó más de 1.000 capacitaciones y ejercicios, con 81 cursos, simulacros en 993 ubicaciones y evaluaciones en 240 infraestructuras críticas para fortalecer la respuesta ante emergencias (Captura de video: NYS DHSES)

Las autoridades de Nueva York tomó la decisión de activar el Centro de Operaciones de Emergencia estatal (EOC) hasta el 20 de julio, en respuesta a la llegada de la Copa Mundial de la FIFA, las celebraciones Sail4th 250 y America 250. Según informó la oficina de la gobernadora Kathy Hochul, la medida busca garantizar la seguridad ante la concentración de eventos multitudinarios y las posibles amenazas asociadas.

La gobernadora Kathy Hochul subrayó que la protección de los residentes y visitantes es la prioridad de la administración: “Nos mantenemos alerta para que tanto los neoyorquinos como los visitantes puedan disfrutar de todo lo que el estado ofrece en esta temporada”.

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El despliegue contempla la operación simultánea del Centro de Operaciones de Incendios estatal y la presencia de personal de la Oficina de Manejo de Emergencias en distintos puestos regionales, así como en el Centro de Operaciones de Emergencia de Nueva Jersey durante los días de partido del Mundial y el 4 de julio.

Alerta meteorológica en Nueva York

En el comunicado oficial, se advirtió a los neoyorquinos sobre el clima adverso en el estado durante los días de inicio de la Copa Mundial. Los encuentros programados en el estadio New York New Jersey (MetLife Stadium) serán los días 13, 16, 22, 25, 27 y 30 de junio, y el 5 y el 19 de julio.

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Se prevén temperaturas con sensación térmica de entre 95 y 105 °F (aproximadamente 35-40 °C) y posibles tormentas eléctricas graves en diversas zonas del Estado de Nueva York para el jueves 11 de junio y el viernes 12 de junio.

El sábado 13 de junio, las temperaturas con sensación térmica rondarán los 85-90 °F (aproximadamente 29-32 °C), en coincidencia con el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA que se celebraría en el estadio New York New Jersey.

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La gobernadora Kathy Hochul afirmó que la seguridad de residentes y visitantes es la prioridad de Nueva York durante la temporada de eventos multitudinarios (Captura de video: NYS DHSES).

Pese a los trabajos de las agencias, Hochul pidió a residentes y visitantes que extremen precauciones ante el calor y los eventos masivos: “Hay medidas que ustedes pueden tomar para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Manténganse hidratados, vístanse de acuerdo con el clima y, si asisten a eventos en grupo, acuerden un punto de encuentro por si llegan a separarse. Disfruten del verano en el gran estado de Nueva York”.

Los habitantes pueden suscribirse a alertas meteorológicas en tiempo real si envían su condado o distrito al 333111.

El trabajo de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia

La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York (DHSES) centró su estrategia en la coordinación entre agencias estatales, locales y federales, y anticipó el desafío logístico y de seguridad que supone la temporada de eventos.

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De acuerdo con la publicación en X de la agencia, la activación responde al entrenamiento previo: “Esta activación de 41 días es el resultado de muchos entrenamientos realizados en los últimos años para preparar y disponer nuestra respuesta de emergencia”.

El comunicado oficial precisa que se han realizado más de 1.000 capacitaciones y ejercicios para fortalecer la respuesta ante emergencias. Esto incluye la Oficina de Manejo de Emergencias que organizó 81 cursos, mientras que la Oficina de Contraterrorismo ejecutó simulacros en 993 ubicaciones y evaluó 240 infraestructuras críticas, entre estadios, centros comerciales, universidades, aeropuertos y nodos de transporte.

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Asimismo, se llevaron a cabo simulacros a gran escala en terminales clave de la ciudad, como Moynihan Train Hall y Grand Central Terminal.

El operativo de Nueva York incluye el Centro de Operaciones de Incendios estatal y personal de Manejo de Emergencias en puestos regionales y en el EOC de Nueva Jersey (Captura de video: NYS DHSES).

El comisionado de la DHSES, Terry O’Leary, remarcó el alcance del operativo: “El estado de Nueva York, junto con nuestros socios locales y federales, se ha estado preparando para este verano histórico de eventos y estamos listos”. Además, destacó la labor de los empleados del Centro de Operaciones de Emergencia estatal y la coordinación interinstitucional para proteger a los residentes y visitantes.

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El director de Operaciones de Grandes Eventos, Justin Brannan, señaló que la administración de Hochul trabaja para que el verano sea “gratuito, divertido, asequible y accesible”, con la seguridad como eje central. Brannan también puso en valor la labor de los servidores públicos y los equipos de emergencia: “Su arduo trabajo, coordinación y compromiso harán posible que familias, visitantes y comunidades de todo nuestro gran estado se reúnan de manera segura y disfruten de este verano verdaderamente histórico”.