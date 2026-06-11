ICE extiende el entrenamiento de sus agentes tras denuncias y la muerte de dos civiles en operativos

ICE extendió la capacitación de sus nuevos agentes de 42 a 71 días tras denuncias sobre el entrenamiento y la muerte de dos civiles en operativos (REUTERS/Alyssa Pointer)

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos extendió la capacitación de sus nuevos agentes de 42 a aproximadamente 71 días, según un memorando interno obtenido por CBS News, cadena estadounidense.

La reforma empezará a regir en julio para las nuevas promociones de la academia y se aplicará en el Centro Federal de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley en Georgia, donde se forman los reclutas del organismo.

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De acuerdo con ese memorando, el cambio elevó el curso central de 42 a 71 días e impuso una instancia adicional para los agentes que ya egresaron bajo el plan abreviado.

El documento indicó que esos efectivos deberán cursar un refuerzo llamado Programa Avanzado de Capacitación para Agentes de Campo, aunque no precisó cuánto durará ni con qué intensidad se dictará, según CBS News.

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La revisión del esquema de adiestramiento se conoció en paralelo al debate político por el financiamiento de la política migratoria federal. CBS News informó que ambas cámaras del Congreso aprobaron la semana pasada un paquete de USD 70.000 millones para financiar al ICE y a la Patrulla Fronteriza hasta el final del mandato del presidente Donald Trump, que el mandatario promulgó el miércoles por la mañana.

En un comunicado difundido el 9 de junio, la Casa Blanca defendió la “Secure America Act” (Ley para Asegurar Estados Unidos), nombre con el que presentó esa iniciativa.

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Según CBS News, la ampliación del entrenamiento llegó tras meses de críticas de legisladores demócratas, activistas y exfuncionarios del ICE por la duración y la calidad del programa acelerado.

CBS News recordó que el recorte original de la capacitación se adoptó mientras el gobierno aceleraba la contratación de 10.000 nuevos agentes de deportación para expandir la fuerza.

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Un curso más largo y un refuerzo para quienes egresaron con el esquema abreviado

Los agentes del ICE que egresaron con el plan abreviado de 42 días deberán completar un Programa Avanzado de Capacitación para Agentes de Campo (REUTERS/Alyssa Pointer)

El memorando interno citado por CBS News señaló que el período extendido comenzará en julio para las nuevas promociones que se entrenan en el centro federal de Georgia. Un funcionario del ICE, citado en el documento, atribuyó el cambio a tres objetivos: la seguridad de los agentes, la eficiencia operativa y el cumplimiento de las leyes y políticas.

El mismo memorando, según CBS News, estableció que los agentes que completaron el programa anterior de 42 días deberán pasar por una etapa de seguimiento, aunque el texto no detalló la carga horaria, el cronograma ni los módulos exactos de ese refuerzo, más allá del nombre del programa.

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La modificación del plan se produjo después de que el curso abreviado quedara bajo cuestionamiento público. CBS News consignó que la administración Trump impulsó el recorte durante la gestión de la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, en el marco de una contratación acelerada para ampliar la dotación del ICE.

Denuncias sobre un entrenamiento “deficiente, defectuoso y fallido” y dos muertes bajo escrutinio

La discusión aumentó por episodios. CBS News reportó que agentes federales de inmigración mataron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, durante una operación en Minneapolis a principios de este año.

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Según el mismo medio, la reacción negativa fue bipartidista y la administración Trump luego redujo esa ofensiva.

En febrero, Ryan Schwank, exinstructor del ICE, presentó una denuncia ante el Congreso en la que describió el proceso de formación como “deficiente, defectuoso y fallido”, según CBS News. En esa presentación, siempre de acuerdo con la cobertura, Schwank advirtió que la administración corría el riesgo de incorporar a miles de agentes sin la preparación necesaria para aplicar la ley migratoria dentro del marco legal.

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Las críticas, indicó CBS News, se concentraron en la idea de que el apuro por sumar personal había comprimido un entrenamiento que requiere estándares técnicos sostenidos, especialmente para tareas que incluyen detenciones, uso de fuerza y manejo de armas de fuego.

La postura del DHS: control de multitudes, detenciones de alto riesgo y capacitación médica

El DHS afirmó que el nuevo esquema de capacitación del ICE incluirá control de multitudes, detenciones de vehículos de alto riesgo, tiro real y entrenamiento médico (REUTERS/Jeenah Moon)

El secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin anticipó que el esquema volvería a modificarse durante una audiencia en el Congreso. Ante el Comité de Asignaciones del Senado el 2 de junio, Mullin afirmó que la capacitación “va a cambiar un poco” porque incorporará control de multitudes y se adaptará a necesidades operativas actuales, según CBS News.

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En esa misma audiencia, el funcionario sostuvo que, desde el 1 de julio, el plan volverá al estándar de 71 a 72 días de formación.

En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó a CBS News que el ICE implementará capacitación adicional y la vinculó al aumento de riesgos para su personal.

En su declaración, el organismo sostuvo que sus agentes enfrentaron “campañas coordinadas de violencia”, con disturbios fuera de instalaciones del ICE, ataques de francotiradores y un incremento de más del 1300% en las agresiones.

En ese mismo comunicado, el DHS enumeró los componentes del refuerzo: medidas de control de multitudes, capacitación adicional para detenciones de vehículos de alto riesgo, un curso de tiro real orientado a la seguridad de los agentes y entrenamiento médico. Además, sostuvo que esa instrucción será “registrada en línea y monitoreada de cerca”.

El trasfondo presupuestario y la disputa legislativa por la agenda migratoria

La ampliación del entrenamiento del ICE coincidió con la disputa en el Congreso por el financiamiento de la política migratoria y con la aprobación de la Secure America Act (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La reforma en la capacitación se insertó en una pelea más amplia por el financiamiento de la política migratoria. CBS News informó que, durante meses, los demócratas en el Congreso se negaron a financiar plenamente al ICE y a la Patrulla Fronteriza si la administración no aceptaba reformas, como prohibir el uso de máscaras durante operativos.

Según la misma reconstrucción, los republicanos avanzaron con el financiamiento a través del proceso de conciliación presupuestaria, que no requiere acuerdos con la oposición. En un comunicado difundido el 9 de junio, la Casa Blanca defendió la “Secure America Act” (Ley para Asegurar Estados Unidos).

CBS News recordó que el recorte original de la capacitación se adoptó mientras el gobierno aceleraba la contratación de 10.000 nuevos agentes de deportación para expandir la fuerza y después de que el ICE recibiera USD 75.000 millones por la llamada One Big Beautiful Bill (Ley Grande y Hermosa), una asignación que, según el medio, impulsó la expansión de personal y la reorganización del esquema de academia.