Estados Unidos

Lotería Powerball: números ganadores del 10 de junio de 2026

Esta lotería estadounidense lleva a cabo tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

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Puedes ganar un premio de Powerball desde tu primer acierto. (Infobae/Jovani Pérez)
Puedes ganar un premio de Powerball desde tu primer acierto. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Jugaste en la lotería de Powerball y quieres saber si fuiste ganador? Aquí te dejamos todos los resultados del más reciente sorteo.

  • Fecha del sorteo: miércoles 10 de junio del 2026
  • Resultados ganadores: 38 66 12 60 14 31
  • Multipler: 2x

Powerball efectúa tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios millones de dólares.

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No hay que ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Powerball, solo se necesita la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para participar.

El tiempo que se tiene para reclamar el premio ganador cambia de acuerdo con las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año desde la fecha del sorteo. Para conocer cuál es el lapso máximo para reclamar el premio, checa con la lotería en el estado donde se compró el boleto ganador.

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Powerball: ¿Cómo se juega?

Explainer de como ganar en la lotería Powerball

Para poder jugar en Powerball únicamente necesitas de dos dólares estadounidenses, el costo que tiene cada uno de sus sorteos.

Después, tienes que escoger cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas; luego seleccionar un número entre el 1 y el 26 para el rojo.

Si no sabes que números escoger, no te preocupes, permite que la terminal de lotería haga tu combinación al azar.

Para obtener del premio mayor de la lotería Powerball, los seis números de tu combinación tienen que coincidir con los resultados. Sin embargo, te llevas un premio desde tu primer acierto, aunque mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta los varios millones de dólares.

Si ganas el premio mayor, Powerball tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, se entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se da un pago seguido de pagos anuales durante los siguientes 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Powerball?

Powerball es una de las loterías más populares del mundo (AP)
Powerball es una de las loterías más populares del mundo (AP)

Powerball inició en 1992, realizando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord de haber entregado el mayor premio a nivel mundial, cuando repartió 2 mil 40 millones de dólares el pasado 8 de enero del 2022, rompiendo a su vez el monto que Powerball había entregado en enero de 2016 por mil 586 millones de dólares.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Powerball terminan en asistencia social. De acuerdo con sus datos, el 35% de las entradas de Powerball es para beneficiar buenas causas, el 50% se va para financiar los premios, el 6% en comisiones para minoristas y el 9% para gastos operativos.

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