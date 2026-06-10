Estados Unidos

Hibbett cerrará 175 tiendas en EE. UU. tras su compra por JD Sports: cómo impacta la reestructuración en el sector deportivo

El plan apunta a cerrar cerca de 170 locales en tres años y rediseñar la red con menos tiendas, de mayor tamaño, priorizando ventas por metro cuadrado y evitando duplicaciones en las mismas áreas

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JD Sports cerrará 175 tiendas de Hibbett en Estados Unidos durante los próximos tres años tras la compra de la cadena por USD 1.100 millones (REUTERS/Maja Smiejkowska TPX IMAGES OF THE DAY)
JD Sports cerrará 175 tiendas de Hibbett en Estados Unidos durante los próximos tres años tras la compra de la cadena por USD 1.100 millones (REUTERS/Maja Smiejkowska TPX IMAGES OF THE DAY)

JD Sports cerrará 175 tiendas de Hibbett en Estados Unidos durante los próximos tres años, tras la compra de la cadena por USD 1.100 millones en 2024.

Según Fox Business, la empresa apunta a recortar costos, elevar la rentabilidad y reorganizar su red en América del Norte.

La reestructuración se produjo después de la adquisición de Hibbett, que tenía 1.169 tiendas en 36 estados a mayo de 2024. La compañía planteó una red de tiendas “menos, más grandes y mejores”.

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El director ejecutivo Regis Schultz dijo que uno de los enfoques estratégicos clave del grupo es “aumentar la productividad de las tiendas y optimizar su red comercial”, según Fox Business.

Motivos del cierre de tiendas

Schultz precisó que JD Sports cerrará alrededor de 170 tiendas EBIT de bajo rendimiento durante los próximos tres años.

La reestructuración de Hibbett busca recortar costos, elevar la rentabilidad y reorganizar la red comercial de JD Sports en América del Norte (REUTERS/Maja Smiejkowska)
La reestructuración de Hibbett busca recortar costos, elevar la rentabilidad y reorganizar la red comercial de JD Sports en América del Norte (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Según la misma cobertura, la estrategia se apoyó en la experiencia del grupo para reforzar las unidades más rentables y concentrar la inversión en ubicaciones con mayor rotación.

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El ajuste llegó después de una reducción previa de locales de Hibbett: la cadena pasó de 999 a 982 establecimientos entre febrero de 2025 y enero de 2026, de acuerdo con Fox Business. El nuevo plan apuntó a acelerar la depuración de la red y corregir puntos de venta con márgenes más ajustados.

La compañía vinculó el recorte a una lógica operativa: en un negocio con costos fijos altos —alquileres, personal, logística y mantenimiento—, la productividad por metro cuadrado suele definir qué tiendas sostienen el crecimiento y cuáles dejan de ser viables.

El foco estuvo puesto en elevar la contribución de cada local y reducir superposiciones entre formatos y marcas dentro de la misma zona.

Ajuste de la red y expansión de JD

El plan incluyó el cierre de locales menos productivos y la apertura de aproximadamente 20 nuevas tiendas de la marca JD en América del Norte.

JD Sports planea abrir unas 20 nuevas tiendas en América del Norte para compensar parte del recorte de Hibbett (REUTERS/Maja Smiejkowska)
JD Sports planea abrir unas 20 nuevas tiendas en América del Norte para compensar parte del recorte de Hibbett (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Así lo explicó el director financiero Dominic Platt, según Fox Business. La compañía buscó compensar parte del recorte con una expansión selectiva en ubicaciones con mayor potencial de ventas.

Además, JD Sports previó convertir entre 70 y 80 tiendas de Finish Line en sucursales JD, con el objetivo de reforzar su presencia y visibilidad bajo una marca única.

El equilibrio entre cierres, aperturas y conversiones apuntó a mantener estable el tamaño global de la red, pero con una distribución diferente: menos tiendas de bajo rendimiento y más locales con mayor capacidad para sostener volumen y margen.

A partir de la integración de Hibbett, JD Sports buscó ordenar su operación en Estados Unidos para evitar duplicaciones y concentrar recursos en formatos con mejor respuesta comercial.

En los planes presentados, el objetivo central fue mejorar la eficiencia operativa sin frenar la expansión en mercados prioritarios.

Recortes en otras cadenas deportivas

La compañía prevé convertir entre 70 y 80 tiendas de Finish Line en sucursales JD para reforzar su presencia bajo una marca única (REUTERS/Maja Smiejkowska)
La compañía prevé convertir entre 70 y 80 tiendas de Finish Line en sucursales JD para reforzar su presencia bajo una marca única (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La reorganización de Hibbett por parte de JD Sports se produjo en un contexto de recortes en otras cadenas del sector. Según Fox Business, Foot Locker anunció en noviembre planes de cierre tras ser adquirida por Dick’s Sporting Goods en septiembre de 2025, en una operación valorada en USD 2.400 millones.

El medio detalló que en 2025 Dick’s cerró nueve tiendas propias, mientras que Foot Locker dio de baja 11 locales de su propiedad y cuatro establecimientos bajo licencia.

Esos movimientos mostraron una tendencia de grandes operadores que ajustaron su huella física para sostener competitividad, con decisiones centradas en rentabilidad por tienda y simplificación de estructuras.

En ese escenario, el giro de JD Sports formó parte de un proceso más amplio de consolidación, con adquisiciones, reordenamiento de marcas y recortes de locales con menor desempeño.

Esas medidas redefinieron la competencia en el retail deportivo, donde la escala no solo se mide por cantidad de tiendas, sino por la capacidad de sostener inventario eficiente, rotación y costos bajo control.

Impacto para clientes y trabajadores

Los cierres de JD Sports tendrán efectos directos sobre los clientes habituales de Hibbett y los empleados de las tiendas afectadas.

Interior de tienda Hibbett Sports con estanterías repletas de zapatillas y sandalias. La pared trasera muestra carteles de hombres y el icónico logo Jumpman
Los cierres de Hibbett pueden afectar a clientes y trabajadores, aunque la empresa no informó cuántos empleados ni qué ubicaciones quedarán alcanzadas (Hibbett)

La empresa no proporcionó cifras sobre el número de trabajadores involucrados ni detalles de las ubicaciones, según Fox Business.

Sin esa información, el impacto dependerá de qué mercados queden alcanzados por el recorte y de cómo se redistribuya la operación entre locales propios, nuevas aperturas y tiendas convertidas.

La compañía previó que el número total de tiendas se mantendría estable este año, dado el balance entre aperturas, conversiones y cierres.

Aun así, el rediseño de la red suele implicar cambios en hábitos de compra: para parte de los clientes, la alternativa será trasladarse a otra tienda de la cadena o migrar a locales de la marca JD en zonas cercanas, mientras la empresa intenta sostener oferta y disponibilidad con menos puntos de venta de bajo rendimiento.

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