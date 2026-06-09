Estados Unidos lanzó ataques contra Irán tras el derribo de uno de sus helicópteros cerca del estrecho de Ormuz (@CENTCOM)

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron este martes ataques contra objetivos iraníes después de que Teherán derribara un helicóptero militar Apache estadounidense en la zona del estrecho de Ormuz.

El anuncio fue realizado por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que confirmó el inicio de las operaciones militares mediante un comunicado difundido en la red social X.

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“Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán a las 5:00 p.m. (hora del Este) de hoy”, señaló el organismo militar.

Según la misma declaración, la acción fue autorizada directamente por el presidente Donald Trump.

“El operativo es una respuesta proporcional a la agresión injustificada de Irán”, afirmó el CENTCOM.

La confirmación de los ataques llega pocas horas después de que Trump advirtiera públicamente que Washington respondería al incidente.

El mandatario había informado que las fuerzas iraníes abatieron una aeronave Apache que realizaba tareas de patrullaje en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo para el transporte de petróleo.

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Poco después de que Washington confirmara el inicio de las operaciones militares, comenzaron a surgir reportes desde el sur de Irán sobre posibles impactos en zonas cercanas al estrecho de Ormuz.

Dos aviones de combate furtivos F-35A de la Fuerza Aérea de EE.UU. sobrevuelan Oriente Medio durante una patrulla (@CENTCOM)

Medios iraníes informaron que se escucharon explosiones en distintos puntos de la provincia de Hormozgán, una región estratégica para el tránsito marítimo internacional.

La televisión estatal iraní señaló que se registró el impacto de un proyectil en la localidad de Sirik, mientras que otras informaciones oficiales indicaron que la isla de Qeshm también fue alcanzada durante la operación. Hasta el momento, el régimen iraní no ha difundido un balance sobre posibles víctimas o daños materiales.

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La agencia Mehr indicó que también se escucharon detonaciones en Bandar Abbas.

Tanto Sirik como Qeshm se encuentran en una de las áreas más sensibles del Golfo Pérsico, muy cerca del estrecho de Ormuz, el corredor por el que circula una parte significativa del comercio mundial de petróleo. En los últimos meses, ambos puntos ya habían aparecido en comunicados militares relacionados con intercambios de acciones entre fuerzas estadounidenses e iraníes.

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La amenaza de Irán a las fuerzas extranjeras

La nueva escalada se produce apenas horas después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, lanzara una advertencia a las fuerzas militares extranjeras que operan en el estrecho de Ormuz y sus alrededores.

En un mensaje difundido en la red social X, el jefe de la diplomacia iraní sostuvo que la presencia militar de otros países cerca de las costas iraníes implica riesgos permanentes. Según afirmó, cualquier incidente podría derivarse de errores humanos, accidentes o de quedar atrapados en medio de enfrentamientos armados en la zona.

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El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, llega a una reunión durante la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India (AP/Archivo)

“El estrecho de Ormuz NO son aguas internacionales, sino un espacio compartido entre Irán y Omán”, escribió Araghchi. En el mismo mensaje añadió que “las fuerzas extranjeras en las proximidades de nuestro territorio están expuestas constantemente a riesgos por errores propios, accidentes o por verse atrapadas en el fuego cruzado”.

El canciller iraní también planteó que la forma más efectiva de evitar incidentes es la retirada de las fuerzas militares extranjeras desplegadas en la región. “Para reducir esos riesgos, la mejor solución es que se retiren”, señaló.

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La advertencia de Araghchi fue interpretada como una señal de que Teherán mantiene una postura de firmeza frente a la presencia militar de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, al tiempo que continúan las negociaciones indirectas para intentar alcanzar un acuerdo que permita reducir las tensiones y poner fin a los enfrentamientos en la región.

La zona del estrecho de Ormuz concentra desde hace semanas una intensa actividad militar. Por allí transita una parte sustancial de las exportaciones mundiales de petróleo y gas, lo que convierte cualquier incidente en un factor de preocupación para los mercados energéticos y para la seguridad marítima internacional.

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