Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que la Inteligencia Artificial superó a los profesores de derecho como tutores académicos

Un estudio de la Facultad de Derecho de Stanford concluyó que la inteligencia artificial superó a los profesores de derecho en tareas de tutoría académica (Bloomberg)

Un nuevo estudio de la Facultad de Derecho de Stanford sacudió los cimientos de la enseñanza jurídica en Estados Unidos al demostrar que las plataformas de inteligencia artificial pueden superar a los profesores de derecho en tareas de tutoría académica.

El trabajo, liderado por Julian Nyarko y publicado recientemente, revela que los docentes prefirieron en un 75% las respuestas generadas por IA frente a las redactadas por sus propios colegas. Esta conclusión, resultado de casi 3.000 comparaciones directas, sugiere que la tecnología no solo es capaz de razonar jurídicamente, sino que también puede ofrecer un apoyo pedagógico fiable a los estudiantes de derecho.

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El estudio fue concebido para responder una pregunta central: ¿puede la IA brindar orientación jurídica de calidad comparable —o incluso superior— a la de los docentes humanos? Para ello, los investigadores diseñaron una estrategia rigurosa. Profesores de 14 facultades de derecho estadounidenses elaboraron una lista de 40 preguntas, representativas de las dudas que suelen plantear los estudiantes de primer año de Derecho contractual durante las horas de consulta. Luego, los mismos profesores redactaron las respuestas a esas preguntas, mientras que dos plataformas de IA —Google Gemini 2.5 Pro y NotebookLM— fueron utilizadas para generar respuestas a partir del mismo listado.

El proceso de evaluación se realizó a ciegas, asegurando la imparcialidad de los participantes. Los docentes recibieron respuestas anonimizadas y debieron escoger, en cada caso, cuál consideraban más útil para el aprendizaje de los estudiantes. En total, se llevaron a cabo casi 3.000 comparaciones en 16 facultades de derecho, lo que permitió obtener un panorama representativo del desempeño de ambas fuentes. Según el informe, las respuestas de la IA igualaron el rendimiento del profesor mejor valorado en el estudio, superando en el 75% de los casos a las respuestas humanas.

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Los docentes eligieron en el 75% de los casos las respuestas de IA frente a las redactadas por profesores en casi 3.000 comparaciones directas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia en la percepción de utilidad fue significativa. Cuando los profesores analizaron los textos sin saber su origen, eligieron la propuesta de la IA como la más beneficiosa para los estudiantes en tres de cada cuatro ocasiones. Además, menos del 4% de las respuestas generadas por IA fueron calificadas como “perjudiciales” para el aprendizaje, en comparación con el 12% de las respuestas redactadas por los profesores. Esto indica que las respuestas humanas tenían más del triple de probabilidades de ser consideradas potencialmente dañinas para la comprensión del estudiante.

El profesor Julian Nyarko, principal responsable del estudio y director del programa de Innovación Legal de Stanford, expresó su sorpresa ante la contundencia de los resultados. En declaraciones al sitio web de Stanford, Nyarko afirmó: “Nos sorprendió gratamente la magnitud de los resultados. No se trataba de preguntas sencillas con respuestas obvias”. Por su parte, Alejandro Salinas, coautor del estudio, enfatizó que los tutores de IA pueden ofrecer “un apoyo de alta calidad y a demanda que complementa la instrucción en el aula, y pueden ampliar el acceso a la orientación de expertos”.

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Estas conclusiones llegan en un momento de profundo debate en el ámbito académico. Un número creciente de facultades de derecho en Estados Unidos ha comenzado a exigir la enseñanza de herramientas de IA a sus estudiantes de primer año, aunque no todas lo hacen de la misma manera. Un ejemplo de la diversidad de enfoques es la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, que adoptó recientemente una política restrictiva sobre el uso de IA en los trabajos académicos. Mientras algunas instituciones avanzan en la integración de la IA en la formación jurídica, otras alertan sobre riesgos como las alucinaciones de los modelos, la excesiva dependencia de los estudiantes y la posible erosión de habilidades críticas.

Julian Nyarko afirmó que los resultados sorprendieron por su magnitud y sostuvo que no se trataba de preguntas sencillas con respuestas obvias

La elección del derecho contractual como área de prueba no fue casual. Según el propio Nyarko, se trata de una materia que se resiste a las respuestas preestablecidas y exige la síntesis de argumentos contrapuestos, así como la formulación de conclusiones defendibles. Las 40 preguntas seleccionadas reflejaban situaciones reales que los estudiantes suelen plantear después de clase o durante las consultas, obligando tanto a humanos como a máquinas a demostrar su capacidad de razonamiento y adaptación frente a problemas jurídicos complejos.

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Los autores del estudio subrayan que la investigación aborda exclusivamente la calidad de las respuestas, no su implementación. Nyarko insiste en que, tras los resultados obtenidos, “el debate debería centrarse en cómo la IA puede beneficiar mejor a los estudiantes, en lugar de si puede proporcionar respuestas legales precisas y de alta calidad”.

A la luz de los hallazgos, la discusión sobre el futuro de la IA en la enseñanza del derecho se intensifica. El estudio de Stanford no plantea la adopción generalizada de tutores de IA, pero sí cuestiona el escepticismo extendido en el sector educativo. Los resultados evidencian que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta complementaria valiosa para la formación jurídica, siempre que se utilice con criterios de calidad y bajo supervisión académica.

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