Estados Unidos

Nueva York destina USD 20 millones a créditos para familias en Manhattan y el Bronx

La medida busca facilitar el acceso a servicios bancarios y financiamiento en sectores donde la falta de inversión ha limitado el desarrollo económico y las oportunidades para los residentes

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El plan distribuye USD 10 millones en la sucursal de Inwood y USD 10 millones en la sucursal del Bronx de Ponce Bank (REUTERS/David 'Dee' Delgado).
El plan distribuye USD 10 millones en la sucursal de Inwood y USD 10 millones en la sucursal del Bronx de Ponce Bank (REUTERS/David 'Dee' Delgado).

La administración de Nueva York realizó un depósito de USD 20 millones en Ponce Bank con el objetivo de fortalecer la banca comunitaria y ampliar oportunidades económicas. La medida, anunciada por el alcalde Zohran Mamdani y el contralor Mark Levine, busca impulsar el desarrollo en Upper Manhattan y el Bronx, dos zonas identificadas por su alta concentración de familias trabajadoras e inmigrantes.

De acuerdo con el comunicado oficial, el plan consiste en depositar USD 10 millones en la sucursal de Ponce Bank en Inwood y otros USD 10 millones en la sucursal del Bronx. Esta inyección de fondos incrementará la capacidad de préstamos de la entidad, lo que permitirá a más residentes acceder a recursos para adquirir viviendas, iniciar pequeñas empresas y consolidar su estabilidad financiera a largo plazo.

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El alcalde Mamdani aseguró que la decisión representa un esfuerzo por utilizar los recursos públicos en beneficio directo de la población trabajadora: “Nuestra administración está poniendo los recursos públicos a trabajar para la gente trabajadora. Por demasiado tiempo, muchos vecindarios han sido privados de la inversión que merecen”.

El funcionario resaltó que, mediante la inversión de fondos en una “institución bancaria comunitaria de confianza”, se amplia el acceso al capital para pequeños negocios, se crean alternativas para obtener vivienda y se fomenta la generación de riqueza en los barrios que representan “la esencia de la ciudad”.

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Por su parte, el contralor Levine remarcó que la falta de acceso a capital confiable ha sido un obstáculo persistente para los residentes de Upper Manhattan y el sur del Bronx: “Esta colaboración con el alcalde Mamdani eliminará aún más barreras para el empoderamiento económico a través de mecanismos de financiamiento vitales”.

Mark Levine sostuvo que la falta de acceso a capital confiable impide el empoderamiento económico en Upper Manhattan y el sur del Bronx (REUTERS/Jeenah Moon).
Mark Levine sostuvo que la falta de acceso a capital confiable impide el empoderamiento económico en Upper Manhattan y el sur del Bronx (REUTERS/Jeenah Moon).

Qué es el programa Distrito de Desarrollo Bancario (BDD)

El anuncio también incluyó la incorporación de la sucursal de Inwood de Ponce Bank al programa Distrito de Desarrollo Bancario (BDD) de Nueva York, una designación que ya tenía la sucursal del Bronx. El BDD autoriza a las sucursales participantes a recibir depósitos públicos que respaldan la concesión de créditos y la expansión de servicios financieros para habitantes y negocios locales. Esta iniciativa la impulsó previamente Mark Levine durante su gestión como presidente del distrito de Manhattan.

En el anuncio del depósito de USD 20 millones en Ponce Bank, el contralor Levine aseguró que, mediante este programa, la ciudad dirige depósitos públicos hacia entidades bancarias con “misión social”, lo que se traduce en una mayor capacidad para ofrecer acceso a crédito y servicios bancarios en las comunidades atendidas.

Según el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, el programa de Distritos de Desarrollo Bancario (BDD) busca promover la apertura y el mantenimiento de sucursales bancarias en zonas del estado de Nueva York donde la población enfrenta dificultades para acceder a servicios financieros. La iniciativa parte de la premisa de que la presencia de instituciones bancarias puede contribuir al desarrollo económico local y al fortalecimiento de las comunidades.

El programa BDD de Nueva York busca reducir la exclusión bancaria, facilitar el acceso al crédito y promover el ahorro en comunidades desatendidas (REUTERS/Mike Segar).
El programa BDD de Nueva York busca reducir la exclusión bancaria, facilitar el acceso al crédito y promover el ahorro en comunidades desatendidas (REUTERS/Mike Segar).

Entre los principales objetivos del programa se encuentran reducir la cantidad de personas sin acceso a servicios bancarios, facilitar el acceso al crédito tanto para consumidores como para pequeñas empresas, disminuir la utilización de servicios financieros alternativos y promover el ahorro y la creación de patrimonio.

Las entidades financieras que consideran establecerse en comunidades con acceso limitado a servicios bancarios suelen enfrentar el desafío de la rentabilidad a corto plazo, dado que la captación de depósitos puede requerir varios años.

En consecuencia, para incentivar la participación de bancos y cooperativas de crédito, el programa ofrece hasta USD 10 millones en depósitos públicos subsidiados, además de otros beneficios, con el fin de mitigar el riesgo financiero asociado a la apertura o el mantenimiento de sucursales en comunidades desatendidas.

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