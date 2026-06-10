Estados Unidos

Alerta en EE. UU. por el reto de TikTok que impulsa a tomar Benadryl: qué riesgos enfrenta tu hijo y cómo actuar a tiempo

Cinco jóvenes hospitalizados tras un reto con antihistamínicos y crecen las alertas sobre prevención familiar

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Cinco adolescentes fueron hospitalizados en San Diego tras participar en el Benadryl Challenge de TikTok con dosis elevadas de difenhidramina (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Cinco adolescentes fueron hospitalizados en San Diego tras participar en el Benadryl Challenge de TikTok con dosis elevadas de difenhidramina (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cinco adolescentes fueron hospitalizados en San Diego tras participar, según relataron, en el Benadryl Challenge de TikTok, un reto que impulsa a ingerir dosis elevadas de difenhidramina para provocar alucinaciones.

Médicos advirtieron que esa práctica puede provocar complicaciones graves, incluidos trastornos cardíacos, convulsiones y pérdida de conciencia.

La alerta se activó después de que los cinco casos fueran atendidos en una sola semana, de acuerdo con CBS8, medio local de San Diego, el medio local que informó sobre el episodio.

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Según esa cobertura, los pacientes tenían entre 16 y “20 y tantos” años, y el hospital decidió hacer pública la advertencia por la severidad de los síntomas observados, aunque no se registraron muertes en esos ingresos.

El caso reabrió una discusión que no es nueva en Estados Unidos: cómo retos virales pueden empujar a adolescentes y jóvenes a usar de manera intencional medicamentos de venta libre con fines recreativos.

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La difenhidramina, comercializada bajo la marca Benadryl y también en versiones genéricas o “marcas de tienda”, está indicada como antihistamínico para aliviar de manera temporal síntomas de alergias y resfrío, pero su perfil de seguridad cambia cuando se consume por encima de lo recomendado.

Qué propone el reto y por qué es peligroso

FEl Benadryl Challenge promueve tomar varias pastillas en poco tiempo para buscar alucinaciones en un contexto de intoxicación (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo)
FEl Benadryl Challenge promueve tomar varias pastillas en poco tiempo para buscar alucinaciones en un contexto de intoxicación (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo)

El “Benadryl Challenge” circula en redes sociales con una consigna repetida: tomar varias pastillas en un corto período para buscar alucinaciones. El problema, explicaron médicos citados por CBS8, es que el efecto que algunos usuarios persiguen aparece en un contexto de intoxicación, no de uso terapéutico.

Shafar Kahn, pediatra especialista en medicina de urgencias, atribuyó parte del problema a la percepción de que un medicamento de venta libre es intrínsecamente seguro.

En declaraciones a CBS8, advirtió que esa idea puede llevar a un control más laxo en el hogar y a subestimar el riesgo: en grandes dosis, sostuvo, una sustancia puede convertirse en un veneno.

El propio Kahn planteó un punto para entender la alarma: el umbral asociado a alucinaciones puede coincidir con el nivel de toxicidad que compromete funciones vitales. En una frase citada por CBS8, afirmó que “la dosis necesaria para inducir alucinaciones” puede ser la misma que desencadena paro cardíaco y paro respiratorio.

La advertencia formal de la FDA desde 2020

La FDA recomendó a padres y cuidadores guardar Benadryl y otros medicamentos fuera del alcance de niños y adolescentes, de ser posible bajo llave (REUTERS/Andrew Kelly/Foto de archivo)
La FDA recomendó a padres y cuidadores guardar Benadryl y otros medicamentos fuera del alcance de niños y adolescentes, de ser posible bajo llave (REUTERS/Andrew Kelly/Foto de archivo)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) emitió una advertencia pública el 24 de septiembre de 2020 sobre los riesgos de exceder la dosis recomendada de difenhidramina.

Según la agencia federal, tomar más cantidad de la indicada puede provocar problemas cardíacos graves, convulsiones, coma y muerte, y advirtió que estaba al tanto de reportes periodísticos sobre adolescentes que terminaron en salas de emergencia o murieron tras participar en el “Benadryl Challenge” promovido en videos de TikTok.

La FDA también recomendó a consumidores, padres y cuidadores guardar la difenhidramina y el resto de los medicamentos —con o sin receta— fuera del alcance y de la vista de niños y adolescentes, y sugirió que, cuando sea posible, se conserven bajo llave.

Además, recordó que los envases de productos de venta libre incluyen la etiqueta “Drug Facts”, donde se detalla si el medicamento contiene difenhidramina y cómo debe usarse.

En esa comunicación, la agencia explicó que la difenhidramina se usa para aliviar de manera temporal síntomas vinculados con fiebre del heno, alergias respiratorias superiores y resfrío común, como secreción nasal y estornudos.

También precisó que, cuando se utiliza según las recomendaciones, es un medicamento seguro y eficaz; el riesgo aparece cuando se lo usa de manera inadecuada o en dosis excesivas.

Reportes en Texas y otros estados

Un hospital de Texas informó más de 100 ingresos por sobredosis de Benadryl en seis meses y reportó una muerte vinculada a intoxicaciones (REUTERS/Hollie Adams)
Un hospital de Texas informó más de 100 ingresos por sobredosis de Benadryl en seis meses y reportó una muerte vinculada a intoxicaciones (REUTERS/Hollie Adams)

El episodio de San Diego se conoció en paralelo a reportes en otros puntos del país. En Texas, el Cook Children’s Medical Center de Fort Worth advirtió sobre un aumento de intoxicaciones vinculadas al mismo desafío.

En una nota de CBS News Texas, el hospital informó que en los últimos seis meses recibió más de 100 pacientes en su departamento de emergencias por sobredosis de Benadryl y que uno de ellos murió.

En ese mismo reporte, la doctora Stephanie Felton, identificada como directora médica asociada del departamento de emergencias, señaló que el hospital atendió casos tanto de ingestas intencionales como accidentales. El artículo también recordó que, en 2020, Cook Children’s ya había tratado a tres adolescentes del norte de Texas que dijeron haber ingerido una cantidad excesiva de Benadryl por un video de TikTok.

El repunte no quedó limitado a Texas. En una cobertura de abril de 2023, ABC7 informó sobre la muerte de un adolescente de 13 años en Ohio tras una sobredosis de Benadryl asociada al desafío, y señaló que el reto ya había circulado en 2020, cuando se reportó la muerte de una adolescente de 15 años en Oklahoma. En ese informe, el medio también indicó que TikTok eliminó videos y redirigió búsquedas a páginas de apoyo, y citó declaraciones de un funcionario federal que pidió a las plataformas “hacer más” para contener este tipo de contenidos.

Qué observar y cómo reducir el riesgo en el hogar

Más allá del debate sobre moderación de contenidos, los médicos consultados por medios locales insistieron en medidas concretas: supervisión del botiquín, conversación directa con adolescentes sobre riesgos y lectura estricta de indicaciones de los productos de venta libre.

En su comunicación, la FDA indicó que, ante una ingesta excesiva con síntomas como alucinaciones, convulsiones, dificultad para respirar, imposibilidad de despertar o colapso, se debe buscar atención médica de inmediato o contactar a los centros de control de intoxicaciones. La advertencia apuntó a un principio: el hecho de que un fármaco sea accesible sin receta no lo convierte en seguro cuando se usa para fines distintos a los indicados o por encima de la dosis recomendada.

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