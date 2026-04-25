Retiran 50.000 mancuernas ajustables para hacer ejercicio por riesgo de fracturas y lesiones

El retiro de 50.000 mancuernas FitRx SmartBell Quick-Select afecta a compradores de Walmart en Estados Unidos tras reportes de lesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Walmart, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos, Tzumi Electronics y FitRx SmartBell Quick-Select están en el centro de la noticia tras el retiro de aproximadamente 50.000 unidades de mancuernas ajustables en Estados Unidos. La medida, anunciada en abril de 2026, afecta a consumidores que adquirieron este producto entre enero y noviembre de 2024, debido a que las placas de peso pueden desprenderse durante el uso y provocar lesiones. La advertencia fue emitida por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), que notificó incidentes relacionados con fracturas, contusiones y cortes.

Según la información oficial de la CPSC, el fabricante Tzumi Electronics reconoció más de 115 reportes sobre fallas en el mecanismo de ajuste, así como seis casos de usuarios que sufrieron lesiones, incluyendo fracturas de dedos. La autoridad federal solicitó la suspensión inmediata del uso de las mancuernas y la gestión de un reemplazo gratuita. El canal financiero estadounidense Fox Business reportó la noticia luego de acceder al aviso de retiro y consultar fuentes institucionales.

El retiro de las mancuernas ocurre en un contexto de vigilancia activa de la seguridad de productos deportivos en Estados Unidos. La CPSC mantiene protocolos estrictos para el retiro y reemplazo de productos que representan un peligro para los consumidores, conforme a la legislación vigente. En los últimos años, se han registrado diversas campañas de seguridad vinculadas a equipos de ejercicio y artículos de uso doméstico, con el objetivo de reducir la incidencia de accidentes.

¿Por qué Walmart retiró las mancuernas?

Walmart realiza esta acción a raíz de una notificación oficial de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos, que documentó el desprendimiento de placas de peso en las mancuernas FitRx SmartBell Quick-Select modelo 8361. El aviso, consultado por el canal financiero estadounidense Fox Business, detalla que el defecto fue identificado tras recibir más de 115 informes de incidentes y la confirmación de seis lesiones asociadas al uso del producto.

La CPSC especificó que las lesiones registradas incluyen fracturas de dedos, hematomas, contusiones y cortes. En consecuencia, la autoridad recomendó suspender el uso de las mancuernas y contactar al fabricante para recibir una unidad de reemplazo sin costo.

¿Qué modelos y números de serie están afectados por el retiro?

El retiro abarca exclusivamente las mancuernas ajustables FitRx SmartBell Quick-Select de 5 a 52,5 libras (2,3 a 23,8 kilogramos), fabricadas por Tzumi Electronics. Los productos afectados pueden identificarse por el modelo 8361 y los siguientes números de serie: KK23288361 hasta KK23388361 y KK207608361 hasta KK21347836.

Las mancuernas retiradas se vendieron en tiendas físicas y en línea de Walmart en Estados Unidos, entre enero y noviembre de 2024, con un precio cercano a los USD 100. Los artículos tienen un acabado negro con detalles rojos y se entregan con una bandeja plástica para almacenamiento.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos documentó más de 115 incidentes por fallas en el mecanismo de ajuste de las mancuernas FitRx. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las principales causas del retiro según la CPSC?

De acuerdo con el aviso de la CPSC, el principal riesgo detectado es que los discos de peso pueden soltarse del mango durante el uso, lo que representa un peligro de impacto directo. La autoridad federal señaló que el defecto puede causar lesiones, como fracturas o cortes al usuario o a terceros presentes durante la manipulación del producto.

La CPSC indicó: “Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las mancuernas retiradas y contactar a Tzumi Electronics para recibir una unidad de reemplazo gratuita”. El fabricante, consultado por el canal financiero estadounidense Fox Business, confirmó el procedimiento para la gestión del recambio.

¿Qué pasos deben seguir los consumidores para obtener el reemplazo?

La CPSC y Tzumi Electronics instruyeron a los consumidores a realizar los siguientes pasos para acceder al reemplazo sin costo:

Marcar la palabra “Recalled” en la bandeja de la mancuerna con un marcador permanente o pintura.

Registrar los datos personales y del producto en el sitio web oficial del fabricante.

También es posible contactar a Tzumi Electronics llamando al número de atención al cliente o enviando un correo electrónico, según información proporcionada al canal financiero estadounidense Fox Business.

El proceso de reemplazo no requiere devolver el producto a la tienda. Todo el procedimiento es gestionado directamente por el fabricante, que enviará la unidad nueva al domicilio registrado.

¿Qué incidentes y lesiones se han reportado?

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor documentó más de 115 informes de placas de peso que se soltaron durante el uso de las mancuernas. Entre los incidentes reportados, seis usuarios sufrieron lesiones de diversa gravedad, como fracturas de dedos y laceraciones.

La CPSC recabó testimonios e informes médicos que confirman el tipo de lesiones asociadas al defecto. El canal financiero estadounidense Fox Business detalló que la empresa fabricante reconoció la existencia de estos incidentes y colaboró en la investigación federal.

Las lesiones asociadas al defecto de las mancuernas incluyen fracturas de dedos, contusiones y cortes, según informó la CPSC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué antecedentes existen sobre retiros similares en Estados Unidos?

El retiro de las mancuernas FitRx no es un caso aislado. En los últimos meses, la CPSC registró otras alertas de seguridad relacionadas con equipos de ejercicio y artículos deportivos. En 2024, Costco retiró una partida de mantas térmicas por riesgo de quemaduras, y se reportaron alertas vinculadas a bicicletas estáticas y otros dispositivos de fitness.

Según el informe anual de la CPSC, en 2023 se registraron más de 6.000 incidentes asociados a productos deportivos defectuosos en Estados Unidos. El organismo enfatizó la importancia de la notificación oportuna de incidentes y la cooperación entre fabricantes y distribuidores para reducir riesgos.

¿Qué implicancias tiene el retiro para consumidores y el sector?

El retiro masivo de las mancuernas FitRx SmartBell Quick-Select refuerza la necesidad de controles de calidad y vigilancia en la cadena de distribución de productos deportivos. La intervención de la CPSC garantiza la trazabilidad de los lotes afectados y la comunicación directa con los consumidores.

Walmart y Tzumi Electronics reiteraron su disposición a cooperar con las autoridades y a cumplir con los estándares de seguridad exigidos por la normativa estadounidense. El procedimiento de retiro y reemplazo continuará hasta cubrir todas las unidades potencialmente peligrosas.

¿Qué recomendaciones dan las autoridades a los usuarios?

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor recomienda a las personas que adquirieron las mancuernas afectadas que suspendan su uso de inmediato y completen el registro para el reemplazo. El organismo mantiene habilitados canales de contacto para reportar incidentes similares y consultar dudas sobre otros productos.

La CPSC actualiza periódicamente las campañas de retiro y publica en su sitio web las alertas de seguridad para diferentes categorías de bienes de consumo. El canal financiero estadounidense Fox Business subrayó que la notificación temprana es clave para evitar lesiones y facilitar la gestión de recambios.

La CPSC recomienda suspender el uso inmediato de las mancuernas retiradas y contactar al fabricante para obtener un reemplazo gratuito sin necesidad de devolución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta esta medida al consumidor y qué puede esperarse a futuro?

Los consumidores que adquirieron mancuernas FitRx SmartBell Quick-Select podrán acceder a una unidad de reemplazo gratuita tras completar el procedimiento indicado por la CPSC y Tzumi Electronics. La campaña de retiro se mantendrá vigente hasta que todas las unidades defectuosas sean sustituidas.

La autoridad federal ratificó que seguirá supervisando la seguridad de los productos de fitness y ejercicio, además de emitir nuevas alertas si identifica otros riesgos. El sector minorista y los fabricantes mantienen el compromiso de colaborar en la prevención de accidentes domésticos relacionados con equipos deportivos.