“Miami Vice” vuelve: Michael B. Jordan y Austin Butler encabezan el reparto en 2027

Universal Pictures confirma la producción de "Miami Vice ’85" como adaptación cinematográfica de la exitosa serie de los años 80 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El regreso de Miami Vice como película ya es oficial y anticipa la unión de una franquicia icónica con talentos de renombre internacional. Bajo el título provisional Miami Vice ’85, la nueva producción contará con la dirección de Joseph Kosinski y la participación de Michael B. Jordan y Austin Butler al frente del reparto, según reveló Sensacine.

La nueva adaptación cinematográfica de la histórica serie contará con Michael B. Jordan en el papel de Ricardo “Rico” Tubbs y Austin Butler como James “Sonny” Crockett. El rodaje iniciará este año, mientras que el estreno en Estados Unidos se ha programado para el 6 de agosto de 2027. El filme cuenta con el respaldo de Universal Pictures y guion de Dan Gilroy.

Protagonistas de “Miami Vice ’85″

Michael B. Jordan, ganador del Oscar a Mejor actor por Sinners (2025), encabeza este retorno al universo policial. Es su primer proyecto tras obtener el mayor galardón de la Academia de Hollywood.

Michael B. Jordan regresa al cine policial tras ganar el Oscar a Mejor actor por "Sinners" (REUTERS/Carlos Barria REFILE - ADDING BYLINE)

Austin Butler fue nominado al Oscar en 2023 por su papel en Elvis (2022). Con esta producción, suma un nuevo reto profesional en su trayectoria, caracterizada por incursiones en el género policial y dramático.

Austin Butler recibió una nominación al Oscar en 2023 por su interpretación del cantante Elvis Presley en la película "Elvis" (REUTERS/Aude Guerrucci)

Entre sus futuros compromisos, Jordan dirigirá y protagonizará una nueva versión de The Thomas Crown Affair, mientras que Butler será el principal del elenco en Enemies, una cinta de A24 sobre la confrontación entre un detective y un asesino en serie.

El equipo detrás de “Miami Vice ’85″

La propuesta visual y narrativa estará dirigida por Joseph Kosinski, responsable de éxitos recientes como Top Gun: Maverick (2022) y F1: La película (2025). Sensacine resalta que el director trasladará la experiencia visual de sus anteriores trabajos a Miami Vice ’85, utilizando cámaras IMAX.

El guion, a cargo de Dan Gilroy, suma la experiencia del creador de Nightcrawler (2014) y la serie Andor (2022). La productora Universal Pictures respalda el proyecto y apuesta por revitalizar la franquicia para nuevas y viejas audiencias.

La historia y legado de “Miami Vice”

La serie original Miami Vice, creada por Anthony Yerkovich en 1984, marcó un antes y un después en la televisión con su estilo visual y el retrato de la criminalidad y el glamour de la Miami de los 80. Ganadora de cuatro premios Emmy y referente cultural, sirvió de inspiración para otras películas, series y videojuegos como GTA Vice City.

"Miami Vice", serie original creada en 1984 por Anthony Yerkovich, revolucionó la televisión estadounidense con su innovador enfoque visual (IMDB)

La versión que dirigirá Kosinski toma inspiración del episodio piloto de la serie. La anterior película, realizada por Michael Mann en 2006 y protagonizada por Jamie Foxx y Colin Farrell, tuvo baja recaudación y fue criticada por alejarse del estilo visual original.

La nueva entrega busca recuperar la esencia y el ambiente de la era dorada de Miami. Sensacine indica que Kosinski se ha propuesto devolver el “glamour y la corrupción” que distinguieron a la serie en sus comienzos.

Estreno, rodaje y futuro de la franquicia

El inicio de la filmación está planeado para este año en localizaciones reales de Miami, con el objetivo de mantener la fidelidad a la ambientación original.

De acuerdo con Sensacine, Miami Vice ’85 se perfila como uno de los lanzamientos más destacados de Universal Pictures en los próximos años. La elección de Jordan y Butler está alineada con la intención del estudio de renovar la franquicia, respaldados por un equipo creativo de trayectoria internacional.

"Miami Vice '85" figura como uno de los principales estrenos de Universal Pictures previstos en los próximos años, según Sensacine (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el compromiso de Joseph Kosinski con esta superproducción ha supuesto ajustes en la agenda de otros proyectos importantes. Paramount deberá buscar un nuevo director para la posible tercera entrega de Top Gun, mientras Kosinski concentra sus esfuerzos en el regreso de Miami Vice.

Sensacine destaca que el anuncio de Miami Vice ’85 representa un movimiento relevante para la industria cinematográfica, aunque quedan ciertas incógnitas sobre los siguientes pasos de algunos de sus protagonistas y del propio director.