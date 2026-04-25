Entretenimiento

“Miami Vice” vuelve: Michael B. Jordan y Austin Butler encabezan el reparto en 2027

La legendaria serie policial de los años 80 regresa en formato de película con un elenco de lujo, una dirección de alto nivel y la promesa de revivir el glamour de Miami para las nuevas generaciones

Guardar
Ilustración de Michael B. Jordan y Austin Butler caminando de noche por Ocean Drive. Rodeados de neón, palmeras, edificios art déco y autos deportivos. Cielo violeta.
Universal Pictures confirma la producción de "Miami Vice ’85" como adaptación cinematográfica de la exitosa serie de los años 80 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El regreso de Miami Vice como película ya es oficial y anticipa la unión de una franquicia icónica con talentos de renombre internacional. Bajo el título provisional Miami Vice ’85, la nueva producción contará con la dirección de Joseph Kosinski y la participación de Michael B. Jordan y Austin Butler al frente del reparto, según reveló Sensacine.

La nueva adaptación cinematográfica de la histórica serie contará con Michael B. Jordan en el papel de Ricardo “Rico” Tubbs y Austin Butler como James “Sonny” Crockett. El rodaje iniciará este año, mientras que el estreno en Estados Unidos se ha programado para el 6 de agosto de 2027. El filme cuenta con el respaldo de Universal Pictures y guion de Dan Gilroy.

Protagonistas de “Miami Vice ’85″

Michael B. Jordan, ganador del Oscar a Mejor actor por Sinners (2025), encabeza este retorno al universo policial. Es su primer proyecto tras obtener el mayor galardón de la Academia de Hollywood.

Michael B. Jordan regresa al cine policial tras ganar el Oscar a Mejor actor por "Sinners" (REUTERS/Carlos Barria REFILE - ADDING BYLINE)
Michael B. Jordan regresa al cine policial tras ganar el Oscar a Mejor actor por "Sinners" (REUTERS/Carlos Barria REFILE - ADDING BYLINE)

Austin Butler fue nominado al Oscar en 2023 por su papel en Elvis (2022). Con esta producción, suma un nuevo reto profesional en su trayectoria, caracterizada por incursiones en el género policial y dramático.

Austin Butler recibió una nominación al Oscar en 2023 por su interpretación del cantante Elvis Presley en la película "Elvis" (REUTERS/Aude Guerrucci)
Austin Butler recibió una nominación al Oscar en 2023 por su interpretación del cantante Elvis Presley en la película "Elvis" (REUTERS/Aude Guerrucci)

Entre sus futuros compromisos, Jordan dirigirá y protagonizará una nueva versión de The Thomas Crown Affair, mientras que Butler será el principal del elenco en Enemies, una cinta de A24 sobre la confrontación entre un detective y un asesino en serie.

El equipo detrás de “Miami Vice ’85″

La propuesta visual y narrativa estará dirigida por Joseph Kosinski, responsable de éxitos recientes como Top Gun: Maverick (2022) y F1: La película (2025). Sensacine resalta que el director trasladará la experiencia visual de sus anteriores trabajos a Miami Vice ’85, utilizando cámaras IMAX.

El guion, a cargo de Dan Gilroy, suma la experiencia del creador de Nightcrawler (2014) y la serie Andor (2022). La productora Universal Pictures respalda el proyecto y apuesta por revitalizar la franquicia para nuevas y viejas audiencias.

La historia y legado de “Miami Vice”

La serie original Miami Vice, creada por Anthony Yerkovich en 1984, marcó un antes y un después en la televisión con su estilo visual y el retrato de la criminalidad y el glamour de la Miami de los 80. Ganadora de cuatro premios Emmy y referente cultural, sirvió de inspiración para otras películas, series y videojuegos como GTA Vice City.

Miami Vice, la serie que catapultó a Don Johnson y Philip Michael Thomas
"Miami Vice", serie original creada en 1984 por Anthony Yerkovich, revolucionó la televisión estadounidense con su innovador enfoque visual (IMDB)

La versión que dirigirá Kosinski toma inspiración del episodio piloto de la serie. La anterior película, realizada por Michael Mann en 2006 y protagonizada por Jamie Foxx y Colin Farrell, tuvo baja recaudación y fue criticada por alejarse del estilo visual original.

La nueva entrega busca recuperar la esencia y el ambiente de la era dorada de Miami. Sensacine indica que Kosinski se ha propuesto devolver el “glamour y la corrupción” que distinguieron a la serie en sus comienzos.

Estreno, rodaje y futuro de la franquicia

El inicio de la filmación está planeado para este año en localizaciones reales de Miami, con el objetivo de mantener la fidelidad a la ambientación original.

De acuerdo con Sensacine, Miami Vice ’85 se perfila como uno de los lanzamientos más destacados de Universal Pictures en los próximos años. La elección de Jordan y Butler está alineada con la intención del estudio de renovar la franquicia, respaldados por un equipo creativo de trayectoria internacional.

Michael B. Jordan, con traje azul y rifle, y Austin Butler, con traje rosa, posan con gafas de sol frente a un coche deportivo negro y el mar al anochecer.
"Miami Vice '85" figura como uno de los principales estrenos de Universal Pictures previstos en los próximos años, según Sensacine (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el compromiso de Joseph Kosinski con esta superproducción ha supuesto ajustes en la agenda de otros proyectos importantes. Paramount deberá buscar un nuevo director para la posible tercera entrega de Top Gun, mientras Kosinski concentra sus esfuerzos en el regreso de Miami Vice.

Sensacine destaca que el anuncio de Miami Vice ’85 representa un movimiento relevante para la industria cinematográfica, aunque quedan ciertas incógnitas sobre los siguientes pasos de algunos de sus protagonistas y del propio director.

Temas Relacionados

Miami Vice ’85Miami ViceMichael B. JordanAustin ButlerUniversal PicturesIndustria CinematográficaAdaptaciones AudiovisualesSensacineNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Lo que no sabías de Adam Scott: calzones, Martin Scorsese y el consejo papal que marcó su carrera

El actor sorprendió en una entrevista con The Guardian al compartir historias inéditas sobre pizzas, rodajes y su encuentro con el papa León XIV, demostrando que su vida va mucho más allá de las comparaciones con Tom Cruise

Lo que no sabías de Adam Scott: calzones, Martin Scorsese y el consejo papal que marcó su carrera

Actor de ‘Teenage Dream’ revive acusación contra Katy Perry por exponer sus genitales en una fiesta: “Me sentí degradado”

Josh Kloss vuelve a hablar del presunto incidente ocurrido en una fiesta en 2012 y explica por qué decidió hacerlo público años después

Actor de ‘Teenage Dream’ revive acusación contra Katy Perry por exponer sus genitales en una fiesta: “Me sentí degradado”

El día que Michael Jackson tuvo un colapso nervioso y se encerró llorando en un baño: “Creen que soy un fenómeno”

La escena, narrada por su círculo íntimo, expone el impacto de las críticas sobre su apariencia en plena crisis con Sony Music

El día que Michael Jackson tuvo un colapso nervioso y se encerró llorando en un baño: “Creen que soy un fenómeno”

Helena Bonham Carter abandona el rodaje de la nueva temporada de ‘The White Lotus’ y será sustituida por otra actriz: “Simplemente no era la adecuada”

La cuarta entrega de la exitosa serie de HBO Max había echado a andar su rodaje en la Riviera francesa, pues se ambientará en el Festival de Cannes

Helena Bonham Carter abandona el rodaje de la nueva temporada de ‘The White Lotus’ y será sustituida por otra actriz: “Simplemente no era la adecuada”

Cómo Steve Carell rompió el molde y cambió la historia de The Office

El proceso creativo alrededor del personaje de Michael Scott se forjó lejos de referencias externas y ante el escepticismo de colegas como Paul Rudd

Cómo Steve Carell rompió el molde y cambió la historia de The Office
DEPORTES
El dominio de ambos pies en el fútbol: una habilidad excepcional y poco habitual

El dominio de ambos pies en el fútbol: una habilidad excepcional y poco habitual

La rehabilitación de Casper Ruud destaca por la influencia decisiva de Rafael Nadal en su retorno al circuito

La marca que alcanzó Dibu Martínez con el Aston Villa en la derrota ante el Fulham por la Premier League

Nueva alarma en Brasil: otra de sus estrellas se perdería el Mundial 2026

Presentaron el auto de Fórmula 1 que Franco Colapinto manejará en su exhibición en Palermo

TELESHOW
Se terminó el amor: Marti Benza confirmó su separación de la influencer Martu Ortíz

Se terminó el amor: Marti Benza confirmó su separación de la influencer Martu Ortíz

Los gestos entre Daniela Celis y Nick Sícaro que alimentan los rumores de romance: “Quiero abrazarte un montón”

Así fue la fiesta de 15 de Allegra Cubero: el video con todos los detalles y las fotos familiares

Jackita: “Me cerraron puertas por mi personalidad, me trataban de conflictiva”

Manuela Pal, la niña que nació en un estudio de TV y con la fe intacta en el teatro: “No hay IA que lo reemplace”

INFOBAE AMÉRICA

Murió ayudando: el disparo que terminó con la vida de Álvaro Conrado, el adolescente que llevaba agua en las protestas de Managua, Nicaragua

Murió ayudando: el disparo que terminó con la vida de Álvaro Conrado, el adolescente que llevaba agua en las protestas de Managua, Nicaragua

El canciller del régimen de Irán abandonó Islamabad sin aguardar la llegada de los enviados de Estados Unidos

Polémica cultural en Europa: la Bienal de Venecia pierde financiamiento por la readmisión de Rusia y limita sus premios

Tormenta de nieve y frío extremo amenazan 2 estados con acumulaciones de hasta 25 cm y temperaturas bajo cero

El grupo terrorista Hezbollah lanzó dos cohetes contra territorio israelí: “Es una flagrante violación del alto al fuego”