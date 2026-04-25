Estas tres funciones poco conocidas de Word cambian la forma de trabajar con PDF

Word cuenta con herramientas que te permiten trabajar con PDF.

Microsoft Word, una de las herramientas más utilizadas en el entorno ofimático, incorpora funciones poco conocidas que permiten trabajar con archivos PDF sin necesidad de recurrir a programas externos. Estas capacidades, integradas de forma nativa en la aplicación, permiten editar documentos, crear versiones optimizadas para almacenamiento a largo plazo y proteger archivos con contraseña, lo que amplía significativamente su utilidad más allá del formato tradicional DOCX.

El crecimiento sostenido del uso del formato PDF en entornos laborales, educativos y personales ha impulsado a los desarrolladores a ofrecer soluciones cada vez más completas para gestionar este tipo de archivos.

En ese sentido, Microsoft ha integrado en su suite ofimática herramientas que, aunque no siempre son visibles para el usuario promedio, pueden reemplazar a aplicaciones especializadas en múltiples escenarios.

Word te permite interactuar con Word sin necesidad de usar aplicaciones de terceros. (Microsoft)

Una de las funciones más relevantes es la capacidad de editar archivos PDF directamente desde Microsoft Word. Aunque estos documentos suelen abrirse sin problema en navegadores o visores básicos, su modificación ha estado tradicionalmente asociada a software específico.

Sin embargo, Word permite importar un PDF y convertirlo automáticamente en un documento editable. Esto facilita la corrección de textos, la modificación de contenido o la reutilización de información sin necesidad de convertir el archivo mediante herramientas externas.

Esta función resulta especialmente útil en entornos donde se manejan documentos que requieren ajustes frecuentes, como informes, contratos o materiales académicos. Si bien el proceso puede implicar ligeras variaciones en el formato dependiendo de la complejidad del archivo original, en la mayoría de los casos mantiene una estructura fiel al documento inicial.

Un documento PDF puede abrirse sin problemas en Word. (Adobe)

Otra herramienta destacada es la posibilidad de generar archivos en formato PDF/A, una variante diseñada para el almacenamiento a largo plazo. A diferencia de los PDF convencionales, este estándar incorpora todos los elementos necesarios dentro del propio archivo, como fuentes, imágenes y perfiles de color, evitando dependencias externas que puedan afectar su visualización en el futuro.

Desde Microsoft Word, esta opción se encuentra en el menú de exportación, donde el usuario puede seleccionar la compatibilidad con el estándar ISO correspondiente. Este tipo de archivo es especialmente valorado en ámbitos legales, administrativos o institucionales, donde la conservación fiel de documentos a lo largo del tiempo es un requisito fundamental.

Word te da la posibilidad de exportar documentos a PDF.

La tercera función clave es la posibilidad de proteger archivos PDF mediante contraseña. En situaciones donde la información es confidencial, Microsoft Word permite aplicar cifrado al documento durante el proceso de guardado. Para ello, el usuario solo debe seleccionar el formato PDF, acceder a las opciones adicionales y activar la protección con clave.

El sistema utiliza cifrado AES, un estándar ampliamente reconocido en materia de seguridad digital, lo que garantiza que el contenido solo pueda ser visualizado por quienes cuenten con la contraseña correspondiente. Esta funcionalidad resulta útil en el envío de documentos sensibles por correo electrónico o en su almacenamiento en entornos compartidos.

Word te da la opción de cifrar un PDF y que este solo se pueda abrir con una contraseña.

Estas tres herramientas reflejan una tendencia creciente en el desarrollo de software: la integración de funciones avanzadas dentro de aplicaciones de uso cotidiano. En lugar de depender de múltiples programas para tareas específicas, los usuarios pueden centralizar sus procesos en plataformas conocidas, lo que simplifica los flujos de trabajo y mejora la eficiencia.

En un escenario donde los archivos PDF se han convertido en un estándar para compartir información, conocer estas capacidades de Microsoft Word permite optimizar el uso de herramientas ya disponibles en la mayoría de los equipos. Así, una aplicación tradicionalmente asociada a la edición de texto amplía su alcance y se posiciona como una solución versátil para la gestión documental.