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Un nuevo competidor de Minecraft llega a Nintendo Switch y se puede probar gratis

Incluye más de 250 bloques, sistema de colores y herramientas para crear mundos personalizados

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Nintendo Switch tiene un juego que es parecido al Minecraft y lo puedes probar gratis.
Nintendo Switch tiene un juego que es parecido al Minecraft y lo puedes probar gratis.

El videojuego Discovery 2 ya está disponible en la tienda digital de Nintendo para su consola híbrida Nintendo Switch. El título, desarrollado por el estudio Noowanda, se presenta como una alternativa directa a Minecraft y puede descargarse por 9,99 dólares, además de contar con una demo gratuita que permite a los usuarios probar sus principales mecánicas antes de comprarlo.

La llegada de Discovery 2 marca el regreso de una propuesta que ya había ganado notoriedad en su primera entrega, lanzada en 2018. En aquel momento, el juego logró posicionarse como una opción accesible dentro del género sandbox gracias a su enfoque centrado en la construcción y su disponibilidad gratuita en otras plataformas. Ahora, su secuela amplía esa fórmula con nuevas funciones y mejoras técnicas.

A diferencia de otros títulos del mismo estilo, Discovery 2 apuesta por una experiencia más relajada, orientada principalmente a la creatividad y la exploración. El juego permite a los usuarios construir estructuras mediante bloques, desde edificaciones simples hasta ciudades completas, sin la presión de sistemas complejos de supervivencia.

Discovery 2 puede ser pobrado de forma totalmente gratuito.
Discovery 2 puede ser pobrado de forma totalmente gratuito.

Entre sus principales novedades destaca la incorporación de más de 250 bloques y materiales diferentes, lo que amplía significativamente las posibilidades de construcción. A esto se suma un sistema de tintes que permite personalizar cada elemento con hasta 16 colores distintos, ofreciendo mayor libertad estética a los jugadores.

Otro de los aspectos relevantes es la inclusión de una galería comunitaria integrada. Esta función permite compartir mundos creados por los usuarios y explorar construcciones de otros jugadores a través de internet, lo que añade una dimensión social al juego y fomenta la interacción dentro de la comunidad.

El título también introduce un sistema eléctrico que permite crear circuitos con cables, interruptores, sensores y luces. Esta mecánica abre la puerta a construcciones más complejas e interactivas, acercándose a las posibilidades que han popularizado otros sandbox del mercado como Minecraft.

Discovery 2 puede ser pobrado de forma totalmente gratuito.
Discovery 2 se encuentra disponible para Nintendo Switch 2.

En el apartado técnico, Discovery 2 incorpora mejoras visuales como renderizado HDR y una tasa de hasta 60 fotogramas por segundo. Sin embargo, este punto ha generado dudas entre algunos usuarios, ya que la tecnología HDR no forma parte de las capacidades estándar de la primera generación de Nintendo Switch, lo que sugiere posibles limitaciones o adaptaciones específicas en su implementación.

Más allá de este detalle, el rendimiento general del juego apunta a ofrecer una experiencia fluida y visualmente cuidada dentro de las capacidades de la consola. Este equilibrio entre accesibilidad y mejoras técnicas refuerza su posicionamiento como una opción atractiva para quienes buscan un sandbox sin las exigencias de títulos más complejos.

La estrategia de lanzamiento incluye una demo gratuita disponible en la eShop, lo que permite a los jugadores evaluar el juego antes de adquirirlo. Este modelo se ha vuelto cada vez más común en la industria, especialmente en títulos independientes que buscan ampliar su alcance y visibilidad en plataformas digitales.

Discovery 2 puede ser pobrado de forma totalmente gratuito.
Discovery 2 es comparado con Minecraft por su parecido.

El precio reducido también juega un papel clave en su propuesta. Frente a otras opciones del género, Discovery 2 se presenta como una alternativa económica que no renuncia a ofrecer contenido variado y herramientas creativas.

En un contexto donde los juegos sandbox continúan evolucionando y diversificándose, la llegada de este título amplía el catálogo disponible en Nintendo Switch y refuerza la competencia dentro de un género dominado por referentes como Minecraft.

Con su enfoque accesible, opciones de personalización y componente comunitario, Discovery 2 busca consolidarse como una alternativa viable para quienes priorizan la creatividad y la exploración en una experiencia más relajada.

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