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Donald Trump canceló el viaje de sus negociadores a Pakistán para los diálogos entre Estados Unidos e Irán

El presidente norteamericano dijo que no vale la pena que se trasladen hoy. “No van a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí. Tenemos todo el control”, indicó. Al ser preguntado sobre si la decisión significa que reanudaría la guerra, respondió: “No. No significa eso. Todavía no lo hemos considerado”

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kylie Cooper)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kylie Cooper)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado a la corresponsal de Fox News en la Casa Blanca, Aishah Hasnie, que los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner no viajarán a Pakistán para mantener conversaciones con Irán.

Trump afirmó que no vale la pena que la delegación estadounidense realice el vuelo de 18 horas a Pakistán cuando Estados Unidos tiene todas las de ganar en el conflicto con Irán. Añadió que los iraníes pueden llamar a Estados Unidos cuando quieran.

“Hace poco les dije a mis colaboradores que se estaban preparando para irse: ‘No, no van a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí. Tenemos todo el control. Pueden llamarnos cuando quieran, pero no van a hacer más vuelos de 18 horas para quedarse sentados hablando de tonterías’”, expresó el mandatario.

Al ser preguntado sobre si la cancelación significaba que reanudaría la guerra, Trump respondió a Axios: “No. No significa eso. Todavía no lo hemos considerado”.

Minutos después, se manifestó a través de su cuenta en la red Truth Social: “Acabo de cancelar el viaje de mis representantes a Islamabad, Pakistán, para reunirse con los iraníes. ¡Demasiado tiempo perdido en viajes, demasiado trabajo! Además, hay una tremenda lucha interna y confusión dentro de su ‘liderazgo’. Nadie sabe quién está al mando, ni siquiera ellos. ¡Además, nosotros tenemos todas las de ganar, ellos no! Si quieren hablar, ¡solo tienen que llamar!“, manifestó.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ya abandonó Islamabad, tras las conversaciones que mantuvo con el primer ministro del país.

De acuerdo con fuentes diplomáticas paquistaníes citadas por la agencia de noticias EFE, el canciller, quien desde el inicio había aclarado que su visita no incluía reuniones con funcionarios estadounidenses, partió junto a su equipo hacia Omán, próxima escala de una gira que también contempla una visita a Rusia.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se reúne con el jefe del ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, en Islamabad, Pakistán, publicado el 25 de abril de 2026. Seyed Abbas Araghchi vía Telegram/Handout vía REUTERS
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se reúne con el jefe del ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, en Islamabad, Pakistán, publicado el 25 de abril de 2026. Seyed Abbas Araghchi vía Telegram/Handout vía REUTERS

El ministro arribó a Islamabad la noche del viernes, en medio de expectativas por una posible reanudación de las negociaciones de paz. Dichas negociaciones estaban programadas para el miércoles anterior, pero quedaron en suspenso debido a la negativa de Teherán a dialogar con Estados Unidos mientras permanezca el embargo impuesto por Washington sobre los puertos y la navegación comercial de Irán.

Ese mismo día, la administración del presidente Donald Trump anunció que sus representantes, Jared Kushner y Steve Witkoff, viajarían hoy a Islamabad para participar en las conversaciones.

Durante su estadía, Araqchí se reunió con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán y principal mediador entre Estados Unidos e Irán, Asim Munir, así como con el primer ministro paquistaní, Shahbaz Sharif, el canciller Muhammad Ishaq Dar y otros altos funcionarios militares y de seguridad.

En estos encuentros, Araqchí expuso las posturas principales de Irán respecto a los desarrollos recientes en torno a la tregua y al posible fin del conflicto.

Medios paquistaníes reportaron que, tras las reuniones, los iraníes manifestaron su “reserva total” frente a las demandas estadounidenses y reiteraron que su exigencia es “el levantamiento del bloqueo y la detención de los ataques estadounidenses”.

Además, tal como habían adelantado antes de su llegada a Islamabad, los representantes de Irán aseguraron que “no se hará una reunión directa con la delegación estadounidense“.

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