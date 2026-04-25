Un niño de 2 años cayó de un crucero en Madeira y fue hospitalizado mientras investigan las causas

TUI Cruises, la naviera alemana operadora del Mein Schiff 7, afirma que el niño nunca estuvo en estado crítico y que la hospitalización fue solo preventiva

Un accidente a bordo de un crucero en Madeira, Portugal, volvió a poner bajo la lupa la seguridad en los viajes familiares en alta mar. El episodio, que involucró a un niño de apenas dos años, reavivó las dudas sobre las medidas de prevención en este tipo de embarcaciones.

El 24 de abril, el menor resultó herido tras caer desde una altura de entre dos y tres metros en el crucero Mein Schiff 7, operado por TUI Cruises, mientras estaba atracado en el puerto de Funchal, según informaron Fox News y DN Madeira.

El incidente ocurrió en presencia de la madre del menor, mientras el barco estaba estacionado en el principal puerto de Funchal. De acuerdo con las primeras informaciones, el niño fue atendido de inmediato en el lugar por los servicios de emergencia y posteriormente trasladado a un hospital local para recibir atención médica especializada.

Las autoridades no han precisado ni la localización exacta del accidente dentro del barco ni las causas que lo motivaron, tampoco han emitido hasta ahora un informe oficial sobre el desarrollo de la investigación.

Un niño de dos años cayó desde varios metros en el crucero Mein Schiff 7 mientras estaba atracado en Funchal, lo que reavivó el debate sobre la seguridad en viajes familiares en alta mar

De acuerdo con el diario portugués DN Madeira, el menor fue ingresado en estado grave en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Dr. Nélio Mendonça, en Funchal, tras una caída estimada entre dos y tres metros que activó los protocolos de emergencia médica habituales en estos casos.

Por el contrario, la postura oficial de TUI Cruises, recogida por Fox News Digital, matiza la gravedad del suceso. Un vocero de la naviera alemana sostuvo que el niño “nunca estuvo en estado crítico ni sufrió lesiones que pusieran en peligro su vida” y que la hospitalización se realizó “por precaución”.

Asimsimo, la empresa insistió en que se trató de un hecho aislado y aseguró que mantiene la colaboración con las autoridades locales en el marco de la investigación.

El Mein Schiff 7, gestionado por TUI Cruises, forma parte de la oferta de cruceros familiares que hacen escala regularmente en Madeira, uno de los destinos más relevantes para el turismo marítimo de Europa.

Según el portal de estadísticas alemán Statista, el puerto de Funchal recibió más de 300.000 pasajeros de cruceros en 2023, consolidándose como una escala estratégica para navieras internacionales y familias que buscan rutas con clima templado durante todo el año y paisajes costeros.

Qué se sabe hasta ahora sobre el accidente y la salud del menor

El niño de dos años fue hospitalizado en Funchal tras sufrir una caída de entre dos y tres metros a bordo del Mein Schiff 7, un crucero de TUI Cruises, el 24 de abril.

Mientras que fuentes locales informaron que el menor fue admitido en cuidados intensivos en estado grave, la compañía naviera aseguró que su ingreso fue preventivo y que nunca estuvo en condición crítica. Las autoridades aún no han aclarado las circunstancias exactas del incidente ni sus causas.

Las autoridades no han emitido informes oficiales sobre la localización exacta o las causas del accidente dentro del crucero (Imagen ilustrativa Infobae)

Las versiones sobre la condición del niño difieren notablemente entre las fuentes consultadas. Mientras DN Madeira sostiene que la gravedad de las lesiones motivó su ingreso en cuidados intensivos, TUI Cruises enfatizó que el menor fue hospitalizado únicamente para observación y que no presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias de Madeira no han emitido un parte médico oficial que unifique ambas versiones.

Madeira: enclave estratégico para cruceros y turismo familiar

Madeira, situada a unos 965 kilómetros al suroeste de Lisboa y 480 kilómetros al norte de las Islas Canarias, es reconocida por su relevancia en el turismo de cruceros. Funchal, la capital, recibe diariamente decenas de embarcaciones internacionales y se ha consolidado como escala clave para navieras como TUI Cruises y otras empresas europeas.

La isla de Madeira destaca como enclave estratégico para cruceros en el Atlántico, atrayendo a miles de turistas cada año

De acuerdo con datos turísticos de la Región Autónoma de Madeira, la isla ha experimentado un crecimiento sostenido en el flujo de pasajeros de cruceros en los últimos años, reforzando su atractivo para familias y viajeros de todas las edades.

Pese al incidente, representantes de la naviera han reiterado que el menor permanece bajo observación médica rutinaria, a la espera de descartar complicaciones adicionales, y que las operaciones del crucero continúan con normalidad.