Militello Val di Catania: el municipio que se convirtió en el “Pueblo de Pueblos” de Italia

Militello Val di Catania es elegido el 'Pueblo de Pueblos' de Italia por su patrimonio y tradiciones sicilianas (WIkimedia Commons)

En el corazón del sureste de Sicilia, Militello Val di Catania fue nombrado ‘Pueblo de los Pueblos’ de Italia. Este pequeño municipio, con poco más de 6.600 habitantes, fue reconocido por la RAI, que selecciona cada año, a través de su programa nacional, el pueblo considerado más bello del país.

Con sus calles adoquinadas, plazas y un horizonte de colinas verdes, el nombre de Militello resalta en el mapa cultural italiano gracias a un galardón que distingue la conservación de la historia, las tradiciones y una gastronomía fuertemente ligada a la región.

Este reconocimiento, bajo el título de “Borgo dei Borghi”, refleja la capacidad de Militello para resguardar su identidad milenaria en formas arquitectónicas y costumbres vivas. La reconocida revista de viajes estadounidense Travel + Leisure destacó: “Hay pocos lugares en Europa tan hermosos como Militello Val di Catania”. El paseo por plazas y balcones de hierro forjado repletos de flores ilustra este elogio.

La belleza de Militello Val di Catania reside en su estética barroca y su tamaño reducido. Peppe Mendola, director de un operador turístico local reconocido, Essence of Sicily, afirmó para Travel + Leisure: “Militello es especial porque es extraordinariamente bello y, sin embargo, sigue estando casi completamente fuera del circuito turístico tradicional”.

Mientras la mayoría de los viajeros elige destinos como Noto, Modica o Ragusa, Militello mantiene su ritmo propio, alejado del turismo masivo.

Qué hace especial a Militello Val di Catania

Situado en la provincia de Catania, Militello se distingue por su arquitectura de palacios y campanarios. El pueblo fue reconstruido tras el terremoto de Sicilia de 1693, lo que definió su impronta barroca y permitió su reconocimiento de la UNESCO en 2002 como Patrimonio Mundial, con el aval de la organización cultural de Naciones Unidas (UNESCO). La reconstrucción monumental permite que convivan diferentes épocas en sus calles y edificaciones.

Al pasear por Militello, es posible descubrir palacios, conventos, fuentes y torres que narran la historia local. Uno de los sitios más relevantes es la iglesia de Santa Maria la Vetere, ubicada en un parque arqueológico y considerada el edificio más antiguo del pueblo. Reconstruida tras el sismo de 1693, fue fundada originalmente en época normanda sobre vestigios previos.

Asimismo, destaca la cripta dello Spirito Santo, una capilla funeraria excavada en la roca con nichos marcados por cruces labradas.

En el centro, la Chiesa Madre San Nicolò – Santissimo Salvatore domina el paisaje. Las plazas y patios silenciosos ofrecen un entorno de recogimiento. En tanto, los interesados en el arte barroco pueden acudir al Santuario di Santa Maria La Stella, mientras quienes busquen rastros medievales pueden visitar los restos del Castillo Barresi-Branciforte.

Las características que hacen sobresalir a Militello Val di Catania (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tradiciones, fiestas y conexiones regionales

Durante agosto, Militello celebra la Festa del Santissimo Salvatore con procesiones, estatuas, música y fuegos artificiales. El evento involucra ampliamente a la población durante varios días. Su ubicación permite visitar fácilmente los destinos principales del sur de Sicilia, como las cascadas naturales de Cascate dell’Oxena. El Treno della Ceramica conecta el pueblo con Catania y Caltagirone, cruzando paisajes de olivares y campos.

“Es el tipo de pueblo que te hace preguntarte por qué nadie te habló de él antes”, sostuvo Peppe Mendola al referirse a este destino.

La oferta culinaria en Militello Val di Catania se manifiesta en bares y cafeterías donde el desayuno típico incluye la brioche col tuppo y la granita alla mandorla, especialidad siciliana elaborada con almendras tostadas. Para sabores más intensos, la cassattelline della zia monaca —pastel de masa quebrada relleno de almendras, mermelada de frutas, chocolate, licor, clavo y canela— representa la repostería regional.

Entre los productos destacados figura la mostarda, una jalea de tuna dulce y picante, junto a la scacciata, pan plano relleno de verduras, queso, anchoas o salchicha. También sobresalen productos preparados con sanguinelli, la naranja roja siciliana.

La experiencia gastronómica puede disfrutarse en restaurantes familiares, habituales en patios y salones privados. Las recetas mantienen tradiciones antiguas y ofrecen al visitante una visión directa de la vida local. Opciones recomendadas son Il Vicolo tra i Santi, para cocina casera; Al Cortile – Fuori dal tempo, en un patio discreto, y U Trappitu, en un antiguo molino de aceite, reconocido por platos como paccheri alla marinara y atún con costra de pistacho.