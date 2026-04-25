Los 9 destinos más aislados del mundo para amantes de la aventura

Los viajes a destinos remotos ofrecen a los aventureros paisajes vírgenes y culturas apenas alteradas por el turismo masivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aventuras en destinos remotos atraen cada vez más a viajeros dispuestos a superar grandes distancias y complejas rutas para experimentar lugares donde la naturaleza y la cultura local permanecen en su estado más puro.

Según Travel + Leisure, expertos en turismo han identificado nueve de los sitios más apartados y transformadores, en los que el esfuerzo del viaje se recompensa con paisajes sorprendentes y experiencias irrepetibles.

Los destinos más remotos recomendados por especialistas varían desde la Antártida hasta islas sin habitantes en el Pacífico. Cada uno representa un desafío logístico: explorar glaciares, rastrear gorilas, caminar por desiertos, visitar monumentos antiguos o descubrir playas donde la presencia humana es casi inexistente. En todos ellos, la preparación y el respeto por el entorno marcan la diferencia para vivir una aventura auténtica.

1. Antártida

La Antártida representa el máximo aislamiento geográfico, rodeada por océanos difíciles y expuesta a condiciones climáticas extremas (David Vaughan/Servicio Británico de la Antártida vía AP, archivo)

La Antártida simboliza el aislamiento extremo, sin residentes permanentes y cercada por mares turbulentos y un clima hostil. Según Kevin Jackson, cofundador de EXP Journeys, quien se atreve a viajar allí se enfrenta al único continente donde el entorno dicta las reglas. El acceso se realiza principalmente por barco desde Sudamérica.

En la temporada 2023-2024 más de 120.000 personas visitaron la Antártida, un récord histórico reportado por la IAATO. Entre gigantescos icebergs, pingüinos y ballenas, los visitantes encuentran una naturaleza salvaje y majestuosa.

2. Ladakh

La región de Ladakh atrae turistas por sus lagos de color azul profundo y monasterios históricos ubicados en acantilados (REUTERS/Mukesh Gupta/File Photo)

En el norte de la India, Ladakh se distingue por sus cumbres nevadas, lagos de intenso azul y monasterios milenarios encaramados en las montañas. Greg Pearson, fundador y director ejecutivo de Focus Point International, explicó a Travel + Leisure que Leh, la capital de la región, es el punto de partida ideal para explorar templos situados en acantilados que parecen caer al vacío.

A pesar del aislamiento, Ladakh es accesible por vuelo a Leh más trayectos terrestres. En varios sectores la altitud supera los 3.350 metros, lo que exige una cuidadosa aclimatación. Los expertos recomiendan planificación y apoyo médico, ya que el clima y la salud pueden cambiar bruscamente y la autosuficiencia es crucial en el Himalaya.

3. Bwindi

Rastrear gorilas de montaña en Bwindi requiere un permiso especial y la compañía de guías expertos ofrecidos por el parque (REUTERS)

El Parque Nacional Impenetrable de Bwindi, en Uganda, ofrece uno de los encuentros más intensos para los amantes de la naturaleza. Luca Franco, director ejecutivo y fundador de Luxury Frontiers, destacó que sumergirse allí supone explorar un ecosistema ancestral donde rastrear gorilas implica no solo emoción, sino también una nueva perspectiva vital.

La reserva mantiene cerca de la mitad de los gorilas de montaña del mundo, y es obligatorio gestionar un permiso de rastreo y contar con un guía experto. El parque se ubica en el suroeste de Uganda y se accede tras un viaje de unas diez horas desde Kampala o a través de vuelos internos, lo que convierte la llegada en una experiencia tan exigente como memorable.

4. Torres del Paine

Una adecuada preparación previa es clave para aprovechar al máximo la experiencia de trekking en Torres del Paine (Imagen: Página Web)

En el sur de Chile, el Parque Nacional Torres del Paine llama la atención por sus montañas graníticas y lagos glaciares de tonalidad esmeralda. Pearson indicó a Travel + Leisure que las rutas de trekking y la fauna única—como pumas, cóndores y guanacos—lo ubican entre los destinos predilectos para senderistas y fotógrafos.

Las sendas bien marcadas permiten caminatas de varios días, aunque el clima puede volverse adverso de forma repentina, dificultando la asistencia en caso de emergencia. El uso de comunicación satelital y protocolos de seguridad transforma el riesgo patagónico en una experiencia enriquecedora, siempre que el viajero esté bien preparado.

5. Wrangell St. Elias

El Parque Nacional y Reserva Wrangell St. Elias en Alaska es uno de los espacios protegidos más grandes de Estados Unidos (Jacob W. Frank)

El Parque Nacional y Reserva Wrangell St. Elias, en Alaska, destaca por su inmensidad y soledad. El parque se encuentra abierto durante todo el año, aunque es en verano cuando florecen los campos y el sol de medianoche extiende las jornadas.

Wrangell St. Elias es uno de los parques nacionales más grandes de Estados Unidos y constituye una opción ideal para quienes buscan aventura en contacto real con la naturaleza salvaje.

6. Rapa Nui

Rapa Nui, conocida también como Isla de Pascua, se encuentra a más de 3.200 kilómetros de las costas de Sudamérica (REUTERS/Ivan Alvarado)

Rapa Nui, también conocida como Isla de Pascua, se localiza a unos 3.200 kilómetros al oeste de Sudamérica. Sus moáis esculpidos por el pueblo originario la convierten en un destino enigmático y distante. Llegar requiere vuelos largos desde Santiago de Chile, situación que incrementa la percepción de aislamiento.

Jackson sugiere combinar la visita con otros destinos chilenos como el desierto de Atacama. En la isla, los viajeros encuentran monumentos megalíticos, volcanes y una cultura que ha preservado su misterio a pesar del paso del tiempo y la distancia oceánica.

7. Isla Norfolk

La Isla Norfolk es un remoto territorio australiano del Pacífico sur, con un pasado como colonia penitenciaria británica y una riqueza natural única (Fuente: Wikipedia)

La Isla Norfolk, territorio australiano en el Pacífico sur, reúne historia y naturaleza. Antiguamente colonia penitenciaria británica, su principal atractivo es el área de Kingston y Arthur’s Vale, declarada Patrimonio de la Humanidad, así como los distintivos pinos de Norfolk.

Según Christopher Gioitta, fundador y director ejecutivo de Parea Travel, la isla dispone de un aeropuerto muy pequeño y solo unos pocos vuelos desde Australia continental. El acceso por mar es riesgoso por las aguas agitadas. Este aislamiento brinda a la isla una atmósfera fuera del tiempo, con caminatas por acantilados y observación de aves raras como principales experiencias.

8. Costa de los Esqueletos

La Costa de los Esqueletos en Namibia presenta un paisaje único donde el desierto del Namib se encuentra con el océano Atlántico (Imagen ilustrativa Infobae)

La Costa de los Esqueletos, en Namibia, representa la unión del desierto con el Atlántico y una soledad impactante. Pearson indicó a Travel + Leisure que los viajeros encuentran barcos encallados, bruscas neblinas, inmensas dunas y fauna adaptada que sobrevive aún donde no se observa infraestructura.

Para explorar esta región se recomienda contratar vuelos guiados con pilotos expertos en condiciones meteorológicas complicadas. Las distancias extensas y la falta de recursos hacen imprescindible la preparación logística y contar con comunicación satelital para convertir el reto en una aventura enriquecedora.

9. Mystery Island

Mystery Island, situada en el archipiélago de Vanuatu, es conocida por su extremo aislamiento y belleza natural

Mystery Island, al este de Australia, forma parte de unas 80 islas en el archipiélago de Vanuatu y lleva el aislamiento a su máxima expresión. Gioitta explicó a Travel + Leisure que nadie reside allí de forma permanente y no hay hoteles ni servicios, por lo que la mayoría la visita solo a través de cruceros.

Al llegar, los viajeros descubren aguas turquesa, playas desiertas y un paisaje que transmite la sensación de haber escapado completamente del mundo moderno.