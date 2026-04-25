La Steam Controller aparece en la tienda oficial de Valve y todo apunta a un posible lanzamiento

Steam Controller ya aparece en la tienda oficial de Valve. (Steam)

El nuevo Steam Controller ha aparecido en la tienda oficial de Valve, lo que indica que su lanzamiento podría estar más cerca de lo previsto. Aunque la compañía no ha confirmado una fecha exacta, la publicación del producto en la plataforma Komodo Station sugiere que el mando entraría en fase de preventa en los próximos meses, con un estreno previsto dentro de 2026.

La presencia del dispositivo en la tienda marca un avance concreto dentro de la estrategia de hardware de Valve, que hace más de cuatro meses presentó una nueva línea de productos compuesta por tres dispositivos: el PC de sobremesa Steam Machine, el visor de realidad virtual Steam Frame y este renovado mando. Sin embargo, el contexto actual de escasez de componentes ha alterado los planes iniciales de la compañía.

Mientras el Steam Controller avanza hacia su lanzamiento, los otros dos dispositivos parecen haber quedado en pausa indefinida. El caso más evidente es el de Steam Machine, cuyo debut estaba previsto para inicios de año, pero fue retrasado sin nueva fecha debido a problemas en la cadena de suministro, especialmente relacionados con memoria y otros componentes clave.

Steam Controller ya aparece en la tienda oficial de Valve. (Valve)

La diferencia en el estado de desarrollo entre los productos también se refleja en el material promocional. En la tienda oficial, el mando cuenta con imágenes, videos y descripciones, mientras que tanto Steam Machine como Steam Frame permanecen sin actualizaciones visibles. Este contraste refuerza la idea de que el mando será el primer dispositivo en llegar al mercado dentro de esta nueva generación de hardware.

Además, algunos de los contenidos visuales publicados inicialmente fueron retirados por la propia Valve, lo que sugiere que la compañía podría haber adelantado parte de la información antes de lo previsto. Aun así, la página del producto continúa activa, lo que mantiene las expectativas sobre un anuncio oficial en el corto plazo.

Uno de los factores que explican este avance es que el Steam Controller no depende en la misma medida de los componentes más afectados por la escasez global. A diferencia de un PC completo o un visor de realidad virtual, su fabricación requiere menos recursos críticos, lo que facilita su producción en un contexto de alta demanda tecnológica impulsada por sectores como la inteligencia artificial.

Steam Controller podría salir a la venta en los próximos meses. (Valve)

En cuanto a su compatibilidad, el mando ha sido mostrado funcionando con PC y con la Steam Deck, lo que amplía su potencial de uso dentro del ecosistema de Valve. No obstante, no se han mostrado pruebas de integración con Steam Machine, lo que refuerza la incertidumbre sobre el futuro de este dispositivo.

El lanzamiento del mando también supone un cambio respecto a la estrategia inicial de la compañía, que había planteado introducir todos sus nuevos productos de forma simultánea. La situación actual obliga a una implementación escalonada, en la que el Steam Controller se posiciona como una primera apuesta para mantener el interés de los usuarios mientras se resuelven los desafíos de producción del resto de dispositivos.

En este escenario, el mando podría convertirse en una especie de adelanto de la nueva etapa de hardware de Valve, ofreciendo a los jugadores una nueva opción de control mientras la compañía redefine los tiempos de lanzamiento de sus productos más ambiciosos.

Steam Controller ya cuenta con características. (Valve)

Por ahora, no se han confirmado detalles sobre el precio ni la fecha exacta de disponibilidad del Steam Controller. Sin embargo, su aparición en la tienda oficial es una señal clara de que su lanzamiento está en marcha, en contraste con otros dispositivos que aún deberán esperar a que el mercado de componentes recupere su estabilidad.