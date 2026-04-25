Lo que no sabías de Adam Scott: calzones, Martin Scorsese y el consejo papal que marcó su carrera

El protagonista de Severance recuerda sus inicios en una producción de Martin Scorsese, donde trabajó con Leonardo DiCaprio y Cate Blanchett, y habla del ambiente en el set (Apple TV )

En una reciente entrevista para el periódico británico The Guardian, Adam Scott abordó con humor y naturalidad la frecuente comparación con Tom Cruise, señalando que la considera “un gran halago” y que no le incomoda en absoluto que otros perciban similitudes entre ambos.

El protagonista de Severance remarcó que lo considera “un cumplido enorme”; en sus palabras, siente admiración por la trayectoria del colega y hasta bromeó con la posibilidad de interpretar a hermanos en algún momento.

Durante la conversación, el actor evocó su ingreso a una producción bajo la dirección de Martin Scorsese, colaborando con figuras como Leonardo DiCaprio y Cate Blanchett. Scott reconoció que, al inicio, sentía temor, pero que una vez en el set comprendió que todos compartían el propósito común de crear una buena escena.

Adam Scott afirma que su papel en Severance consolidó su fama como intérprete de personajes nerviosos, pero le permitió conectar con una gran base de seguidores (Apple TV Plus)

Recuerda que fueron amables y lo hicieron sentir parte del grupo. Destacó el respeto que se percibía hacia Scorsese en el rodaje y expresó: “También se respiraba un ambiente relajado y divertido”.

Experiencias en Hollywood y colaboraciones destacadas

Al repasar su carrera, Scott señaló que sus primeros roles solían encasillarlo como personajes nerviosos, algo que él mismo se adjudicaba por su actitud durante las audiciones. “Tal vez sea el referente para personajes nerviosos. Pero trabajé para cambiar eso”, comentó.

La serie Severance consolidó esta tendencia, pero también le permitió alcanzar una audiencia nueva: “Distintas personas se me acercan porque la serie genera un enorme debate. Tiene una base de seguidores muy apasionada”, afirmó. Aunque confía en poder dejar atrás ese registro, admitió que esa faceta todavía lo acompaña.

Adam Scott responde a las comparaciones con Tom Cruise y las considera un elogio, destacando admiración por su colega en la industria cinematográfica (Jon Pack/Apple TV+ via AP)

Uno de sus papeles más conocidos fue en Parks and Recreation, donde encarnó a un personaje célebre por su aprecio por los calzones. Frente a una pregunta sobre los ingredientes ideales, respondió con humor que “la mozzarella ya es queso, ¿no? Así que decir ‘queso y mozzarella’ es redundante y me desconcierta. El pepperoni nunca falla”.

Aunque no suele comer eso con frecuencia, Mike Schur y Amy Poehler, creadores de la serie, contribuyeron involuntariamente a una costumbre inesperada: recibe calzones enviados por admiradores en restaurantes y retribuye el gesto como parte de la cultura de la serie. “Le agradezco a Mike Schur este ‘fantasma de los calzones’ que me acompaña”.

Scott recordó su experiencia laboral como repartidor de pizzas en los años 90, cuando los calzones eran muy solicitados. “Tres calzones, dos pintas de helado y una cinta de Cheech & Chong. Siempre eran los mismos los que alquilaban la película, comían el helado y pedían los calzones”, precisó entre risas.

La popularidad de Parks and Recreation sigue marcando a Adam Scott, quien recibe calzones en restaurantes como peculiar homenaje de los fans de la serie (REUTERS/David McNew)

Sobre una posible reunión del elenco de Parks and Recreation, fue cauteloso: “Lo dudo, pero eso depende de Amy y Mike, que son quienes mantienen viva la serie”.

Asimismo, relató que trabajar allí fue un privilegio, que “todos sabíamos la suerte que teníamos”, y que, aunque la audiencia no era muy grande en su momento, la serie ganó popularidad con los años.

Influencias personales y vida fuera del set

Las raíces personales de Scott lo conectaron recientemente con Irlanda, donde filmó Hokum en Skibbereen, al oeste de Cork. “Es difícil no sentirse en casa allí. Me alojé en la finca Liss Ard, uno de los lugares más hermosos que vi”, relató. Destacó la hospitalidad local, afirmando que las personas del lugar lo hicieron sentir bienvenido, sin importar quién fuera.

El actor también recordó su encuentro en el Vaticano con el papa León XIV, acontecimiento que lo marcó a pesar de considerarse agnóstico. Consideró valiosas algunas posturas del pontífice, especialmente cuando impulsó a la industria del cine a seguir creando y a los exhibidores a mantener abiertas las salas para fomentar espacios de encuentro.

La música ocupa un lugar especial en la vida de Adam Scott, quien considera a REM y el álbum Exhuming McCarthy una influencia fundamental en su carrera (REUTERS/Daniel Cole)

Fuera del foco mediático, la música ocupó un espacio importante en su vida, en especial la banda estadounidense REM y el álbum Exhuming McCarthy. Scott relató cómo, en sus inicios, el grupo era una incógnita, difícil de rastrear por la ausencia de imágenes o videoclips clásicos.

Asimismo, subrayó la complejidad de sus estructuras musicales, aun manteniendo bases pop reconocibles y letras sólidas. Para el actor, REM es “la referencia máxima de bandas estadounidenses”.